Медики рассказали, какое место нужно выбирать в самолете, чтобы не подцепить инфекцию

Лето – пора не только долгожданных отпусков, но и разгула болезней. Неумело спланировав свое путешествие, можно подхватить такое, что и в страшном сне не приснится. О том, каких простых правил нужно придерживаться, чтобы этого не произошло, «КП-Санкт-Петербург» рассказал врач-терапевт и пульмонолог Антон Ухаботин.

Июль и август 2020 наверняка станут временем настоящего бума на авиаперелеты. Из-за коронавируса сезон отдыха за границей запоздал как минимум на пару месяцев, народ стосковался по путешествиям, и теперь рвется отдыхать – на одну только Танзанию спрос россиян за последние семь дней вырос на 70 %!

Чтобы не оказаться вместо отеля и пляжа в больнице под капельницей, запомните несколько простых правил.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Самолет – место в плане микробов и вирусов достаточно безопасное, - отмечает Ухаботин. – В первую очередь – за счет системы кондиционирования. В салон подается забортный воздух, который на высоте в 10-11 километров практически лишен какой-либо болезнетворной «фауны». Плюс он прогоняется через системы обогрева, фильтры и так далее.

Поэтому главное правило безопасного полета – ищите, где в салон выходит система кондиционирования. Как правило, такие выходы расположены возле иллюминаторов. Там наиболее активные потоки воздуха, он постоянно обновляется, так что возможность чем-то заразиться во время путешествия существенно уменьшается. Ну и, конечно, смотрите, какой вам достался сосед – если лететь довелось рядом с явно больным человеком, чихающим и кашляющим на весь салон, никакой кондиционер вас не спасет.

- Если рассуждать конкретно о видах транспорта, то я бы разделил их так, - продолжает Ухаботин. – Выше всего риск заболеть там, где много народа, большая скученность. Поэтому самым безопасным средством передвижения можно назвать личный автомобиль – вы там один (или с компанией близких людей – сути это не меняет), вы прекрасно знаете о своем состоянии, состоянии попутчиков, а потому риск чем-то заразиться минимален. Минусы – на автомобиле не везде доедешь, да и уровень комфорта в нем специфический.

А вот поездами лучше не ездить - в них слишком много народа.Фото: Олег ЗОЛОТО

Немногим опаснее самолет – как раз-таки за счет того, что лететь приходится с незнакомыми людьми. Но там, как мы уже выяснили, есть активная вентиляция, да и сиденья отстоят друг от друга не некотором расстоянии, так что тоже можно особо не беспокоиться. Минусы – дороговато, да и страх перед полетами еще никто не отменял.

- Ну и, наконец, на последнее место я бы поставил поезда, - отмечает медик. – Особенно плацкартные вагоны. Здесь как раз легко можно подхватить какую-нибудь инфекцию – особенно в период летней жары. Хотите себя обезопасить – почаще протирайте поверхности антисептическими средствами и, опять же, выбирайте места, где сильный ток воздуха. Но старайтесь не сидеть на сквозняках и не переохлаждаться – именно переохлаждение чаще всего становится причиной болезней.

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