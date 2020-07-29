2020-07-29T18:01:15+03:00
Общество

Весной 2021 года новые детский сад и школа появятся в Шушарах

А осенью в Славянке отроют культурно-досуговый центр
Полина ЖУКОВА
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В Пушкинском районе идет строительство соцобъектов. Фото: gov.spb.ruВ Пушкинском районе идет строительство соцобъектов. Фото: gov.spb.ru
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В поселке Ленсоветовский в Пушкинском районе кипит стройка: будущей весной здесь откроют школу и детский сад. Ни для кого не секрет, что в Шушарах есть нехватка социальных объектов, но проблема эта постепенно решается. В 2019-м, например, в Ленсоветовском заработал новый детсад, в Шушарах – клуб игровых видов спорта, а в Пушкине появилась станция скорой помощи. Ход строительства текущих объектов проверил в среду, 29 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов.

– Темпы строительства сейчас достаточно высокие, но подрядчики обещают форсировать работу, чтобы и школа, и детский сад могли принять детей уже весной 2021 года. Объекты будут выкуплены у застройщика после ввода их в строй, – отметил глава города.

К слову, оба здания строятся по самым современным проектам. В школе, например, будут сразу два бассейна, три спортзала, футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольные и баскетбольные площадки. Кроме того, сделают два лифта, один из которых оборудуют для маломобильных детей. Сейчас строители на объекте уже занимаются прокладкой внутренних инженерных сетей, чистовой отделкой и благоустройством территории. Рассчитано учебное заведение будет на 1125 мест.

А вот в детский сад весной смогут устроиться 320 детей – на такое количество малышей он рассчитан. Для ребят здесь тоже сделают бассейн, а также оборудуют помещения для кружков и музыкальный и физкультурный залы.

Культурно-досуговый центр появится в Славянке. Фото: gov.spb.ru

Культурно-досуговый центр появится в Славянке. Фото: gov.spb.ru

А ЧТО ЕЩЕ?

В микрорайоне «Славянка» в Пушкинском районе уже в конце осени рядом с новостройками появится культурно-досуговый центр. В здании заработают творческие и спортивные секции для детей, а также физкультурно-оздоровительный клуб с бассейнами. Застройщик планирует ввести в строй объект в ноябре. Александр Беглов также побывал на объекте. И отметил необходимость развивать социальную и спортивную инфраструктуру в удаленных от центра Петербурга новых микрорайонах.

– Люди должны иметь возможность пойти в спортзал, в бассейн, отвести ребенка в кружок. Сегодня в Славянке проживает более 60 тысяч человек. Есть дефицит культурно-досуговых учреждений, а спортивных объектов нет совсем, – отметил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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