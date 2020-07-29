Дорого, но можно торговаться: что нужно знать, отправляясь на Сытный рынок за покупками

«Комсомолка» продолжает рассказывать о петербургских рынках и о том, как и где покупать фрукты и овощи по выгодной цене, да еще и остаться довольным товаром. И сегодня наш корреспондент заглянула на один из древнейших рынков города – Сытный. Он стоит на том же месте на Петроградской стороне, где был основан еще при Петре I в 1711 году. Однако Сытный рынок сумел сохранить не только историческую локацию, но и некоторые «базарные» традиции.

«Ко мне покупатели 26 лет ходят!»

На Сытный рынок я пришла в будний день после обеда. Покупателей здесь было немного и потому продавцы радовались каждому вошедшему - потенциальный клиент как никак. Фрукты на этом рынке продают в крытом помещении. Прилавки стоят аккуратно, на каждом, будоража аппетит, выложен красивый товар.

Рыночная "демократия" - что понравилось, то и бери!Фото: Олег ЗОЛОТО

И вроде бы все чин чином, но стоит взглянуть на цены, и понимаешь, что домой ты унесешь продуктов меньше, чем планировал: килограмм черешни стоит 400 рублей, абрикосов – 250, помидоров – 300.

- Недешево, конечно, но я думаю, что здесь цена с качеством соотносится, - говорит покупательница, аккуратно пакую в пакеты клубнику. – Я до этого в в качестве эксперимента ездила на рынок на улицу Софийскую. Цены там несильно отличаются, но при этом там куча гнили. Не стоит оно этих денег.

И если на одних прилавках стоимость товара указана, на других нет ни одного ценника. Почему?

Здесь есть даже морошка. Хотя стоит, понятное дело, недешевоФото: Олег ЗОЛОТО

- Девушка, у нас же рынок. А значит можно торговаться, - терпеливо объяснила мне приветливая дама средних лет у стойки напротив. – Цену всегда можно сбавить. А как договоримся, выбирай сама, что из этого в сумку положишь. Вот - все на виду. Это же рынок – что нравится, то и бери.

- Я, например, всегда сюда хожу, - подхватывает мужчина с длинным списком в руках. – И сегодня основательно закупаюсь. В супермаркете, конечно, дешевле, но там фрукты резиновые. А здесь к качеству никогда не было претензий.

«Главное, чтоб вы были довольны»

И хотя возможность поторговаться некоторым покажется привлекательной, вряд ли вам скинут слишком много. Хотя принцип «чтобы клиент был доволен» играет здесь не малую роль.

Каждый продавец гордо отмечает: "Я ручаюсь за свой товар!"Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я уже тут 26-й год работаю, - делится продавщица, гордо прогуливаясь мимо своего товара. – У меня даже покупатели есть, которые как пришли ко мне в 95-м году, так и ходят до сих пор. А все потому, что мне нужно, чтобы они радостные от меня уходили. Вот, например, упаковочка малины стоит 300 рублей, но если хочешь за 200 – хорошо. Главное, чтоб вы довольными были.

Не знаю, чем 300 лет назад на Сытном рынке торговали купцы, но сейчас здесь можно найти в том числе экзотику: ананас обойдется в 600 рублей за штуку, «золотой» киви – в 120, а манго – большой, сочный, больше ладони размером – в 1200. Видимо, совсем уж издалека везли…

Захотите экзотики? Ананасы вас ждут! 600 рублей штукаФото: Олег ЗОЛОТО

Есть тут и специи – для особо ленивых собрана смесь для плова и для глинтвейна. Стоит 100 рублей. Соусы разные тоже имеются. Их можно даже попробовать. Не скажу за все, но аджика, которую мне предложили, очень ароматная и в меру острая.

- А у вас тоже торгуются? Цены то везде подписаны… - спрашиваю с недоверием.

- Конечно! Это рынок, здесь везде торгуются! – ответил щедрых продавец.

Можно платить с карты

Если вы все же решитесь закупиться на Сытном рынке, вот несколько лайфхаков. Во-первых – торгуйтесь! В одной из палаток мне были готовы скинуть треть стоимости. Из-за того, что цены здесь высокие и народу мало, заскучавшие продавцы сами не прочь лишний раз пообщаться и сыграть с вами в сию игру.

Некоторые покупатели, по словам продавцов, ходят сюда больше 20 летФото: Олег ЗОЛОТО

Также здесь действительно можно самим выбирать товар. Гнилого не подложат. Так что лучше внимательно рассматривать продукт прежде, чем класть в лукошко. Если сомневаетесь, попросите попробовать. Вряд ли откажут.

И еще момент: даже если, отправляясь на рынок, вы не сняли наличку – не беда. У некоторых прилавков стоят считыватели для банковских карт, на других же указаны данные, куда переводить.

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