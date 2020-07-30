93 года - это только начало: Ленобласть отмечает свой день рождения

Такой «юный» возраст не должен ввести в заблуждение. На самом деле лет области чуть меньше, чем Петербургу. Ее основали в 1708 году.

Но вот какой интересный исторический момент: сначала это была Ингерманландская губерния, затем - Санкт-Петербургская, Петроградская. С 1924 года Ленинградская, но все еще губерния.

Свое нынешнее название Ленинградская область получила 1 августа 1927 года и именно этот день отмечает как дату своего основания.

В прошлом году почетными гражданами Ленобласти стали чемпионка XI Олимпийских зимних игр в Саппоро Любовь Мухачева и президент Концерна "Детскосельский" Юрий Брагинец Фото: Правительство Ленобласти

В 2020-м праздник должен был пройти во Всеволожске, который на этот год стал столицей Ленобласти (о том, почему столицы меняются каждый год и как их выбирают, читайте в «Справке «КП». - Прим. ред.). Уже составили праздничную программу, запланировали концерт с участием Юлианны Карауловой, Полины Гагариной и других звезд. Но в праздничные планы, впрочем, как и во все в этом году, вмешалась пандемия. После долгих колебаний и совещаний с Роспотребнадзором масштабные торжества решили отложить на следующий год и не «смешивать» все районы в одном месте. Тем более что Всеволожский район только на днях перевели из «красной» в «желтую» зону.

- Мы только что пережили сложный период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, - объяснил свое решение губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Болезнь отступила, но не ушла. Проводить в этих условиях масштабный праздник, собирать в одном месте делегации районов, приглашать гостей было бы лицемерием и беспечностью. Здоровье важнее календарных дат.

Еще одна причина - экономическая. Как пояснил глава региона, сэкономленные на торжестве бюджетные средства направят на социальные проекты и благоустройство.

В пресс-службе областной администрации «Комсомолке» подтвердили, что столицей региона в 2021 году останется Всеволожск, ведь ему так и не дали показать себя во всей красе. Тосно, наделенный статусом столицы на 2021 год, получит его в 2022-м.

- Город будет принимать юбилей, 95-летие района. Они этим очень довольны, - добавили в районной администрации.

Но перенесенные торжества - это не значит, что праздник отменен, ведь сам день рождения никуда не исчезает, если его не отметить пышно. Так и здесь.

- Сам праздник нельзя отменить, - говорит Александр Дрозденко. - В день рождения Ленобласти мы будем подводить итоги минувшего года и 93 лет в целом, гордиться нашими земляками, добившимися побед и успехов, радоваться изменениям к лучшему, которые происходят на нашей малой родине. В ближайшее время я приеду в каждый областной район, чтобы вручить областные и государственные награды ко Дню Ленинградской области, а также вместе с жителями и активом обсудить и оценить изменения и существующие трудности.

В областной пресс-службе добавили: раз в этом году торжества не привязаны к какой-то определенной дате, день рождения превратится в полноценный праздничный марафон длиной целый месяц.

прошлом году поздравлял область Лев Лещенко, в этом году ждали в гости Полину Гагарину Фото: Правительство Ленобласти

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатор Александр Дрозденко возглавил мотопробег, посвященный Дню Ленинградской области. Из Всеволожского района байкеры отправились в Выборг, посмотреть, как идет масштабная реконструкция, осмотреть новые музейные пространства. В целом же, как рассказал глава региона в соцсетях, в ходе этой поездки он проинспектировал потенциал развития туризма в области.

«Посмотрели места для спортивного, экологического, познавательного и исторического туризма, - написал Дрозденко. - Это и новые экологические тропы, и ООПТ, и реставрация знаковых памятников нашей истории. Заодно, через седло мотоцикла, сам проверил дороги области. Обсудили со специалистами проблемные дороги, посмотрели, как идет текущее содержание и ремонт дорог, проехали и по новым, после реконструкции участкам. Еще много в этом направлении работы. Для развития туризма, кроме красивых и интересных мест, нужны хорошие дороги, чтобы до них добраться, качественный сервис, хорошее питание, и комфортное проживание. Есть позитивные изменения. Но всем надо еще активнее работать. Туризм - одна из точек экономического роста области».

Из Всеволожского района байкеры отправились в Выборг Фото: Инстаграм Александра Дрозденко

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие ленинградцы!

Примите самые сердечные поздравления по случаю Дня образования Ленинградской области!

1 августа 1927 года было дано начало новейшей истории Ленинградской области - времени созидания и борьбы, тревог и надежд, огромных ратных и трудовых побед.

Это время наших отцов, дедов и прадедов, и это наше время - время тех, кто сегодня продолжает дела и свершения великого поколения победителей, строит и двигает вперед современный, устремленный в будущее регион.

В этом году наша ленинградская семья вместе со всей страной и миром столкнулась с новым вызовом: пандемия заставила нас на время отказаться от привычного образа жизни, мобилизоваться на борьбу с неизвестным прежде врагом. В этих условиях жители области проявили огромную солидарность и настоящую гражданскую ответственность, вновь показав, что такое настоящий ленинградский характер.

Сегодня наш регион уверенно продолжает развиваться. Набранный за последние годы запас финансовой и экономической прочности позволяет не только поддерживать людей в этот непростой период, но и дает возможность не останавливать ни одной социальной стройки, выполнять все обязательства в рамках национальных проектов, планировать развитие на десятилетия вперед.

Сила, прочность, устойчивость региона - результат огромного труда ленинградцев. Сегодня, в этот праздничный день сердечно благодарим каждого жителя области за труд, исполненный любви к родной земле и желания менять к лучшему, постоянно преобразовывать жизнь вокруг.

Спасибо вам, уважаемые ленинградцы!

Нет сомнений, что вместе мы не только преодолеем любые трудности, но и сделаем наш регион самым передовым, современным в стране - таким, где все ориентировано на человека!

С праздником, дорогие друзья!

С днем рождения нашей любимой Ленинградской области!

Правительство Ленинградской области.

С днем рождения, Ленобласть!Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вы бы что пожелали в этот праздник?

Мария ЛИХАЯ, экс-директор крепости Карела:

- День Ленобласти - замечательный праздник. Несколько лет назад он проходил и в нашем районе у стен крепости. И это замечательная идея: каждый год давать возможность разным городам показать себя. Наш бульвар, который мы в свое время благоустроили к празднику, так преобразил город и радует жителей до сих пор! Это блестящая идея: чтобы праздник оставил свой след надолго. Я бы хотела поздравить всех жителей Ленинградской области и пожелать, самое главное, здоровья и терпения в наших непростых условиях.

Любовь МУХАЧЕВА, олимпийская чемпионка, почетный гражданин Ленобласти:

- Поздравляю! Жалко, что праздник не проходит вживую, как обычно, но такие обстоятельства. Желаю всем успехов, здоровья и обязательно заниматься физкультурой и спортом. Это можно делать всегда: ходить, бегать, плавать. Здоровья, а остальное все будет.

Юрий ШЕВЧУК, председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области:

- Ленинградская область по своим размерам сопоставима с Австрией или Чехией, при этом она абсолютно самодостаточна. Это регион с огромным промышленным потенциалом, регион-донор. У области своя культура, причем разнообразная. Здесь много интересных и пока что даже не освоенных туристами мест. А туристов в область приезжает в четыре раза больше, чем местных жителей. А еще здесь очень высокое качество жизни у людей, есть много возможностей. И во многом это, конечно, заслуга руководства региона. Я хотел бы пожелать Ленобласти процветания и перехода к устойчивому развитию. У нас, экологов, это означает развитие без ущерба для окружающей среды.

Александр ХОЛОДОВ, член Общественной палаты РФ:

- На самом деле у региона и так все хорошо, надо продолжать в том же духе. А вообще у меня есть возможность сравнивать различные субъекты нашей страны. Так вот особенность Ленинградской области - это ее душевность. Поэтому я желаю и дальше сохранять эту отличительную черту.

Александр СМИРНОВ, замдиректора объединенного музея-заповедника «Выборгский замок»:

- В этот странный год хочется пожелать родной Ленобласти терпения, выдержки, мужества, достойно пережить непростую ситуацию. Конечно, к ней никто не был готов и невозможно было подготовиться, но, на мой взгляд, регион проходит через все это на очень достойном уровне.