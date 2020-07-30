Сбросить ядерные бомбы в океан и сделать курорт из Дальнего востока: как советские ученые планировали «разморозить» Арктику

Растопить льды, сковавшие Северный ледовитый океан, обернуть вспять течение северных рек, обогреть Дальний восток и укротить океанические течения — такие идеи бередили умы и души советских ученых начиная с 1930-х годов и до самых последних лет существования Советского союза. Далекая негостеприимная Арктика виделась краем чудес и несметных богатств — но вместо того, чтобы приспосабливаться к ее суровым условиям, человек мечтал до неузнаваемости изменить ее саму. Анналы истории хранят множество смелых проектов по управлению арктическим климатом. И если бы хоть один из них воплотился в реальности, мы бы сейчас жили в совершенно другом мире.

«ГОРОД-МАГИСТРАЛЬ»

В 1920-е годы СССР развернул масштабную программу освоения Крайнего Севера. Строились арктические порты, заселялись безлюдные острова, открывались первые крупные месторождения нефти и газа. Но чем дальше Союз продвигался к полюсу, тем активнее Арктика сопротивлялась вторжению. Экстремальные климатические условия, бастионы пакового льда, узкие окна навигации — все это, как считалось в то время, мешало раскрыть потенциал территории в полной мере.

Далекая негостеприимная Арктика давно манила к себе людей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Тогда-то и начали возникать разнообразные проекты, авторы которых предлагали решить проблему радикально — взять и изменить климат Арктики, - рассказывает историк, кандидат исторических наук Михаил Савинов. - Причем о долгосрочных последствиях таких изменений люди, как правило, не задумывались — настолько их окрыляла мысль раздвинуть границы возможного и подчинить себе природу.

А последствия могли бы быть самыми непредсказуемыми. Например, по словам Савинова, в середине в 1946-м году, на волне мирового интереса к атомной энергетике, отдельные товарищи всерьез предлагали пройтись по Северному ледовитому океану ядерными бомбами и расчистить таким образом во льду канал, по которому могли бы беспрепятственно идти корабли.

- Однако это все-таки скорее исключение из правил, - констатирует эксперт. - Все-таки в основном проекты по изменению арктического климата не предполагали таких серьезных разрушений. Хотя в масштабности им, разумеется, трудно отказать.

Так, например, умы советских ученых долго не отпускала идея перегородить плотиной Берингов пролив, чтобы прекратить сброс теплых вод из Тихого океана в Арктику и тем самым обогреть восточное побережье Чукотки. Чтобы вы понимали себе масштабы задумки: ширина Берингова пролива — 86 километров! Это как 160 уложенных набок Останкинских башен. Для сравнения — плотина Саяно-Шушенской ГЭС, считающаяся на данный момент крупнейшей в России, достигает в длину «всего» чуть больше километра. Но и этого мечтателям из Советского союза было мало!

Таким виделся художникам того времени гигантский город на плотине через Берингов пролив. Фото: пересъемка Михаила Савинова

- В 1950-х годах инженер по фамилии Борисов предложил заставить работать на обогрев Арктики Гольфстрим — мощное теплое течение, - продолжает историк. - В ту пору считалось, что на пути к Северу оно ослабевает и оттесняется ко дну более сильными холодными течениями. Чтобы снова «разбудить» его и заставить отдавать тепло Арктике, Борисов предложил перекачивать воду из Чукотского моря в Тихий океан. Тогда течения бы сместились, а Гольфстрим ушел бы восточнее. Для этих целей Борисов предлагал использовать циклопические насосы, которые перекачивали бы воду через плотину. Причем работать эти насосы должны были на атомной энергии.

Ну а на самой плотине — чего зря месту пропадать? - мог бы вырасти уникальный, единственный в своем роде «трансконтинентальный город-магистраль». Советский архитектор Казимир Луческой, продолжает историк, видел его как уютное место с «невысокими домами, расположенными ступенчато, амфитеатром, так что отовсюду виден все тот же прекрасный морской пейзаж», с движущимися тротуарами наподобие траволаторов в метро, кофейнями, выставочными залами и электромобилями в качестве транспорта. А назывался бы этот город и просто и звучно в одно и то же время — Берингов.

Еще одна "визуализация" колоссального города на плотине. А ведь могло быть и так! Фото: пересъемка Михаила Савинова

«ВОЖЖИ» АМУРА

Впрочем, в качестве ключа к управлению арктическим климатом ученые рассматривали вовсе не один лишь Берингов пролив. Так, долгое время считалось, что на Дальнем востоке можно устроить чуть ли не курортную зону, если изменить русло Амура — одной из крупнейших рек России, по которой сейчас проходит российско-китайская граница.

- В 1940-е годы доктор географических наук Павел Иванович Колосков выяснил, что в древние времена существовало мощное теплое течение, которое шло из Японского моря через Татарский пролив, соединялось с таким же теплым течением Куросио и выходило в Северный ледовитый океан, - рассказывает исследователь Арктики, заместитель директора Арктического музейно-выставочного центра Павел Филин. - Но в какой-то период из-за того, что Амур изменил свое русло, Татарский пролив стал как бы замываться, становиться уже. И это древнее теплое течение исчезло.

Колосков, как вы, наверное, уже догадались, предложил его возродить. Для того, согласно расчетам ученого, нужно было вернуть Амуру его старое русло. Как? Прорыть два гигантских канала — один севернее, в районе Шантарских островов, другой — неподалеку от Владивостока. Амур таким образом как бы разделялся сразу на три русла, а его стоками можно было управлять, словно вожжами. Эффект от этих манипуляций, по Колоскову, можно было ждать потрясающий: спустя какое-то время Татарский пролив промывался сам собой, а древнее теплое течение возрождалось, соединялось с Куросио и устремлялось в Северный ледовитый океан, попутно обогревая Дальний восток.

Одним из самых масштабных был проект по "возвращению" в историческое русло реки Амур.Фото: Борис КОКУРИН

- Самое удивительное, что об этом проекте мало что известно, - констатирует Филин. - Нам удалось найти свидетельства того, что его одобрил лично Иван Папанин, бывший в то время начальником Главсевморпути, специальная правительственная комиссия постановила создать для его обсуждения рабочую группу, куда должны были войти маститые академики и доктора наук... и на этом все. Что было дальше — не известно. Вполне возможно, что, учитывая стратегическую значимость идеи Колоскова, ее засекретили и вывели все документы из свободного доступа.

ВОЙНА СО ЛЬДОМ

Пытались в СССР бороться и с арктическими льдами — в ту пору бытовал мнение, что это именно они не дают Северному ледовитому океану прогреваться. Дальше всех в этом аспекте зашел, пожалуй, некий Евгений Пасторс, энтузиаст из Латвии — он предложил отправить в Арктику 25 кораблей «подходящей мощности» и просто-напросто вытолкать весь лед в Атлантический и Тихий океаны, где он растает сам собой. Для ускорения процесса Пасторс также придумал крепить на льдинах паруса — большие куски брезента, которые помогали бы глыбам двигаться на юг за счет попутного ветра. На все про все энтузиаст отводил всего месяц — этого, по его расчетам, хватило бы, чтобы освободить от ледовой корки часть океана, а остальное доделало бы солнце. Изложенные на бумаге расчеты и обоснования Пасторс направил в Госплан, но там, понятное дело, его выкладки всерьез воспринимать не стали — достаточно сказать, что даже современным атомным ледоколам проекта 22220, которые сейчас строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и являются самыми большими и мощными в мире, такая задача явно не под силу.

Легендарный климатолог Михаил Иванович Будыко боролся со льдом при помощи сажи и нанопленки. Фото: пересъемка Михаила Савинова

Впрочем, разумеется, были в обойме СССР и куда более вменяемые и даже вполне реализуемые «ледовые» проекты.

- Видный советский ученый-климатолог Михаил Иванович Будыко в 1960-х предложил уничтожить арктический лед при помощи... обыкновенной сажи, - продолжает Филин. - По его мнению, она должна была усилить его поглощающие свойства — а значит, он стал бы быстрее таять под действием солнечного тепла и радиации. Причем, согласно выкладкам Будыко, этот процесс был бы необратимым, потому что открытая вода поглощает гораздо больше солнечной энергии.

Помимо сажи Будыко предлагал использовать особые водоросли, способны жить на льду, а над северными морями растягивать специальную мономолекулярную пленку, чтобы вода не охлаждалась в процессе испарения. Как и многие другие амбициозные идеи и проекты, этот проект реализован не был. Однако ученый внес огромный вклад в развитие мировой климатологии.

- На самом деле, возможно, даже и хорошо, что ни одна из этих задумок так и не воплотилась в жизнь, - констатирует Павел Филин. - Все-таки глобальное изменение климата — слишком серьезный и непредсказуемый процесс, чтобы подходить к нему вот так утилитарно, без достаточных знаний и тщательных расчетов. С другой стороны, вполне возможно, что какие-то изыскания нам еще пригодятся — не на Земле, так на Венере или Марсе!

Мечтам об управлении климатом пришел конец, когда СССР поставил на поток производство мощных атомных ледоколов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕНИЕ

Ведущий специалист главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Кисилев:

- Исходя из самых общих представлений, можно сказать, что арктический климат является взаимозависимым. Чем холоднее — тем больше льда. Чем больше льда — тем меньше взаимодействуют между собой вода (которая в любом случае имеет температуру выше нуля) и атмосфера — а значит, тем холоднее. Поэтому, например, «война со льдом» в целях утопления Арктики, в принципе, была небезосновательной. С другой стороны — к таким глобальным процессам, как уничтожение ледников или «обуздание» океанских течений, нужно подходить со всей возможной осторожностью, потому что последствия могут быть катастрофическими — причем для всей планеты. Так, к примеру, тот же Михаил Иванович Будыко рассматривал ситуацию, при которой в Арктике вообще не останется льда — и после тщательных расчетов выяснил, что тогда температура на Северном полюсе поднимется на 40 градусов! А это значит, что запустятся и другие климатические процессы — причем в большинстве своем не самые приятные и безопасные для природы человека. К примеру, из-за таяния ледников уже сегодня поднимается уровень мирового океана, и для многих прибрежных территорий возникает опасность затопления. Представьте, что будет, если ледники исчезнут совсем!