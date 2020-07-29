2020-07-29T20:26:43+03:00
Общество

Руфер без страховки залез на вершину «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге

Видеозапись захватывающего восхождения на самое высокое здание Европы появилось в Сети [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Руфер забрался на небоскреб "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге. Фото: Youtube / outer areaРуфер забрался на небоскреб "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге. Фото: Youtube / outer area
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Отчаянный руфер забрался на самую вершину небоскреба «Лахта Центр», что стоит в Приморском районе Санкт-Петербурга. Видеозапись восхождения, от которой захватывает дух, появилось на Youtube-канале экстремала.

Парня зовут Кирилл, и он уже не первый год лазает по крышам высоток, а также на серьезном уровне занимается паркуром. Ранее руфер, к примеру, забирался на самый высокий объект в Новосибирске – трубу ТЭЦ-5. Он не боялся даже сделать селфи, стоя на краю сооружения.

Парень действовал без всякой страховки. Но в защитной маске! Фото: Youtube / outer area

Парень действовал без всякой страховки. Но в защитной маске! Фото: Youtube / outer area

Точное время подъема на «Лахта Центр» пока неизвестно. Парень долез до конца башни, снял маску, слегка покрасовался на камеру квадрокоптера, а затем был таков. Неизвестно, попался ли он полицейским или сотрудникам небоскреба. В пресс-службе общественно-делового комплекса пока не смогли дать оперативный комментарий об инциденте.

«Комсомолка» нашла руфера в соцсетях и обратилась к нему за комментариями. Материал будет дополняться.

Руфер залез на вершину небоскреба "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге .Видео: Youtube / outer area

ИСТОЧНИК KP.RU

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