На съемках сериала «Чиновница» Максим Виторган появился с обручальным кольцом на руке

Корреспонденты «КП» любят бывать на съемках кинолент, а потом рассказывать нашим читателям о том, что скоро выйдет на экраны. В этот раз мы отправились на Волковское православное кладбище, где развернулась съемочная площадка сериала «Чиновница» режиссера Оксаны Карас. В главной роли - известная по картинам «Палач», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» и «Движение вверх» Виктория Толстоганова. Партию ей составил харизматичный Максим Виторган, запомнившийся по ролям в фильмах «День выборов», «День радио» и «О чем еще говорят мужчины».

В главной роли сериала играет Виктория Толстоганова.Фото: Олег ЗОЛОТО

ГОРОД ВЫМЫШЛЕННЫЙ, СИТУАЦИЯ РЕАЛЬНАЯ

- Куда в масках? У нас по сюжету действие разворачивается в 2019 году, - делает замечание женщина с рацией журналистам, которые выстроились у входа на кладбище. Пресса моментально разбегается в разные стороны. Команда «Мотор!» - и все вокруг стихает.

Здесь снимают сцену нового восьмисерийного сериала «Чиновница».

Место действия картины разворачивается в вымышленном городе Порт-Новопетровск. Там живет начальница финансово-экономического отдела регионального Минздрава Арина Алферова. У нее есть все: хорошая квартира в центре города, иномарка, дорогие наряды и украшения и даже любовник. Взамен всего-то и нужно: поставить на договорах пару подписей, закрыть глаза на «ошибки» в расчетах и отдавать тендеры нужным людям. Но по законам жанра за это ей придется заплатить…

Место действия картины разворачивается в вымышленном городе Порт-Новопетровск.Фото: Олег ЗОЛОТО

По очереди с кладбища начинают выходить парочки, одетые во все черное. Следом выбегают четыре человека. Среди них замечаю знакомые лица.

- Сядь в машину, - открывая переднюю дверь «лексуса», просит Максима Виторгана актер Артем Быстров.

- Это не его, а моя машина, - подхватывает Виктория Толстоганова, и на площадке все начинают смеяться. Артист перепутал автомобиль. Нужно переснимать. За одной сценой другая. Два часа пролетают незаметно. Съемочная площадка уходит на обед и продолжает уже в другом месте - в морге.

ОТКУДА У ВИТОРГАНА КОЛЬЦО НА ПАЛЬЦЕ

Главную героиню, ту самую «чиновницу» Арину Алферову, играет Виктория Толстоганова. Она одета с иголочки: стройная, в черном деловом костюме, на шпильках. Минимум макияжа, максимум эмоций.

Обручальное кольцо на правой руке у Максима Виторгана оказалось бутафорским. Оно нужно по сценарию.Фото: Олег ЗОЛОТО

По мнению продюсеров сериала, актриса «обладает фантастическим запасом эксцентричности, лиричности, романтичности и одновременно с этим жесткости». Они уверяют: зрителям будет трудно сформировать свое отношение к героине.

- Уговорить наше общество - и меня в том числе - полюбить чиновницу сложно, - признается Толстоганова. - Я и не испытываю нужды, чтобы полюбили кого-то из моих персонажей. Мне важнее разобраться с самой собой в этой роли. Все, что делает моя героиня, например берет взятки, она делает не потому, что хочет много денег, а потому, что влюбилась. И как раз это, наверное, легче оправдать. Этим она, возможно, и сможет зацепить зрителя.

Сцена на Волковское православное кладбище.Фото: Олег ЗОЛОТО

Максим Виторган играет Павла, посредника между госструктурой и частным бизнесом. И если раньше в фильмах он играл в эпизодах не очень приглядного персонажа, тут от него глаз не оторвать: в строгом костюме, подтянутый, улыбчивый… и с обручальным кольцом на правой руке. Но, как оказалось, бутафорским - оно нужно по сюжету.

- Мой персонаж - бойкий лаки-мен: у него все получается, он легко решает любые проблемы, ему все удается. Но потом все-таки эта его магия постепенно начинает рассыпаться. Таких людей знаю, но я по типажу другой, - обращает внимание Виторган.

БЕЗ ИНТИМА НЕ ОБОЙТИСЬ

- Есть такая поговорка: «Если ты не украл на работе, ты украл у семьи». Мне кажется, что это выражение, наверняка немного шутливое, сформировало глубокое отношение к государственной и частной собственности. И однажды наступает момент, когда ты должен понять, что государственное - оно ничье, оно напрямую завязано на тебе. Если ты украл у государства, значит, украл у себя. Наш проект именно об этом, - поясняет генеральный продюсер «Киностудии КИТ» Джаник Файзиев.

Актеры в сериале покажут жизнь разных людей в типичном городе-миллионнике.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Проблемы, которые мы затрагиваем в сериале, актуальны для любого субъекта Российской Федерации, поэтому решили сделать некий собирательный образ города-миллионника. Мне очень хотелось, чтобы там было водное пространство, дамбы, парусники, сцены на пирсах. Это оправдано драматургически: темные воды в кадре как бы перекликаются с темными помыслами персонажей, а непредсказуемость стихии отражает переменчивость жизни. В Санкт-Петербурге как раз есть все, что нужно, - добавляет режиссер картины Оксана Карас, известная по фильмам «Хороший мальчик», «Выше неба», «Доктор Лиза».

Съемки «Чиновницы» будут проходить также в Ленинградской области - в Колпино, Кронштадте и Выборге.

Чтобы подогреть интерес к сериалу, раскроем одну маленькую тайну: главные герои - Арина и Павел - разденутся перед зрителями в эротической сцене. Что еще интересного задумали создатели фильма - пока держится в секрете. Сначала сериал «Чиновница» выйдет на платформе МТС ТВ, а потом его представят зрителям Первого канала.