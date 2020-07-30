2020-07-30T11:49:59+03:00
Происшествия

Жена расчленила рэпера Versus Battle Энди Картрайта

Женщина хотела скрыть от поклонников смерть супруга
Роман ЛЯЛИН
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Рэпера нашли мертвымРэпера нашли мертвымФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в смерти рэпера Versus Battle Энди Картрайта. Расчлененное тело музыканта нашли в квартире на Невском проспекте. В полицию о трупе сообщил адвокат супруги Энди, который передал версию о том, что Картрайт скончался четыре дня назад от передозировки наркотиков, а его жена Марина, заметив это, решила скрыть тело.

Приехавшие полицейские действительно нашли пять пакетов с частями тела. Сейчас супругу Энди задержали для допроса.

Сама Марина пояснила свой хладнокровный поступок тем, что хотела скрыть от поклонников его смерть, поэтому решила расчленить и спрятать труп. Правда, как действовать дальше она не знала.

Рэпер жил с женой на Невском проспекте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рэпер жил с женой на Невском проспектеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Полицейские изъяли с места происшествия молоток, нож, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз и наволочку.

Последний раз Энди был в соцсети 27 июля. В его группе стоял анонс нового трека.

Энди Картрайт родился на Украине. Начинал читать рэп для друзей. В конце 2013 года Энди записал альбом про глухого кота. После этого его позвали на рэп-баттл Versus. В своей символике, по словам фанатов, Энди использовал мистические темы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Versus battle Грязный Рамирес vs Энди Картрайт (отрывок).

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По словам женщины, она хотела избавиться от останков, а всем сообщить, что Энди загадочно исчез (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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