Опубликованы фотографии из квартиры рэпера Энди Картрайта на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Versus Battle Энди Картрайта. В полицию о смерти музыканта сообщила адвокат его жены Марины. Супруга погибшего рассказала странную историю о том, что муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Но она решила скрыть его смерть, поэтому расчленила тело.

Прибывшие оперативники нашли расчлененное тело, которое было расфасовано в пять мешков. На фотографиях из квартиры рэпера видно, что мешки лежат в холодильнике и в комнате.

Кадры из квартиры рэпера Фото: Mash

Сейчас Марину задержали для допроса. Уголовное дело пока не возбуждено. Тело рэпера направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.