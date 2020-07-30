2020-07-30T10:36:42+03:00
Происшествия

Опубликованы фотографии из квартиры рэпера Энди Картрайта на Невском проспекте

Тело музыканта расчленила супруга
Роман ЛЯЛИН
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Рэпера нашли мертвымРэпера нашли мертвымФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Versus Battle Энди Картрайта. В полицию о смерти музыканта сообщила адвокат его жены Марины. Супруга погибшего рассказала странную историю о том, что муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Но она решила скрыть его смерть, поэтому расчленила тело.

Прибывшие оперативники нашли расчлененное тело, которое было расфасовано в пять мешков. На фотографиях из квартиры рэпера видно, что мешки лежат в холодильнике и в комнате.

Кадры из квартиры рэпера Фото: Mash

Кадры из квартиры рэпера Фото: Mash

Сейчас Марину задержали для допроса. Уголовное дело пока не возбуждено. Тело рэпера направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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