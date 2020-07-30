2020-07-30T14:51:38+03:00
Происшествия

«Последние три недели он был в запое»: Друзья погибшего рэпера не верят в версию с передозом наркотиков

Основатель YouTube-проекта Saint Cypher Александр Зиганшин, друг погибшего, уверяет, что Энди ничем запрещенным не грешил
Полина ШАНДРАК
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Друзья не верят, что Энди Картрайт умер от передоза.Друзья не верят, что Энди Картрайт умер от передоза.Фото: СОЦСЕТИ
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Друзья погибшего рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого 29 июля было найдено в его квартире на Невском проспекте, начали сбор средств для его семьи. Известно, что у 30-летнего Энди (настоящее имя - Александр Юшко) остался 2-летний ребенок и 36-летняя жена Марина. Именно она вызвала в дом полицию и призналась, что сама разрубила любимого после того, как он четыре дня назад умер от передоза.

Только вот в версию с передозировкой наркотиками мало, кто верит из друзей Энди. Близкий друг участника Versus Battle Александр Зиганшин, основатель петербургского YouTube проекта Saint Cypher, уверен, что рэпер никогда не употреблял наркотики, а незадолго до смерти находился в сильном запое.

Энди Картрайта (на фото - крайний слева) и Александр Зиганшин (в центре) были давними друзьями.

Энди Картрайта (на фото - крайний слева) и Александр Зиганшин (в центре) были давними друзьями.

- Последний раз виделись с Энди две недели назад: были в центре, ходили на студию. У него были планы выпустить альбом с моим другом Артемом. Они его дописывали, скоро сами услышите - он выйдет посмертно, - признался корреспонденту «КП-Петербург» блогер Зиганшин. - Вот последнюю неделю он сидел и работал над ним.

Александр вспоминает об Энди как об умном и добром парне, который всегда готов прийти на помощь, если нужно.

- И мухи не обил, - подчеркивает Зиганшин. - Ни о каких наркотиках, как пишут в СМИ, и речи быть не может. У него просто всегда вид был такой, что он под чем-то. Максимум, что он когда-то пробовал в жизни - «травка».

По словам друзей Энди, его жена Марина была открытым человеком.

По словам друзей Энди, его жена Марина была открытым человеком.

С супругой погибшего рэпера Александр плотно общался последние три недели: женщина периодически звонила ему и интересовалась, где Энди.

- Он сильно пил-гулял, а Марина его искала, - вспоминает Саша. - Несмотря на то, что она никогда с нами не тусила, она не производила плохого впечатления. Да, со своими заморочками, может, слишком открытый человек, но ничего больше не могу сказать. Она даже с нами не выпивала.

Напомним, Марина - жена Энди, вызвав полицию, сообщила, что муж умер от передоза - якобы он не употреблял постоянно, но так как последние месяцы был в жесткой депрессии из-за потери работы, вновь пристрастился.

- Она также рассказала, что видела, как "закладчики" приходили к ним в парадную, а четыре дня назад, когда она вернулась домой, обнаружила мужа мертвым в своей комнате, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Рядом с ним, по ее словам, лежал шприц.

Батл Энди Картрайта VS Giga1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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