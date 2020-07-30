Нужны деньги и альпинисты: петербуржцы рассказали, сколько стоит восстановление «виноградного занавеса» на Лизы Чайкиной

Еще несколько дней назад около живописной стены жилого дома по улице Лизы Чайкиной девушки в красивых платьях позировали фотографам, а зеваки снимали виноград, разросшийся аж до 4 этажа, на телефон.

Это зеленое украшение давно стало одной из достопримечательностей Петроградской стороны, но на днях злую шутку с растением сыграли собственная мощь и воля к жизни – во время грозы виноград сорвало ветром, и под тяжестью своих стеблей он упал на землю.

- Да ладно?! - невольно восклицают жители соседних домов, видя оголившуюся стену.

- Очень жалко. Красота-то какая была! – сокрушается проходящая мимо пенсионерка.

Жители готовы восстановить насаждение за свой счет. Требуется около 100 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО

Момент падения виноградного занавеса никто из местных жителей не видел, а потому люди сначала испугались, что его кто-то срубил. Но когда выяснилось, что причиной всему стихия, было решено восстановить былую красоту.

- Прежде, чем поднять это все наверх, мы хотим сделать приспособление, за которое виноград сможет цепляться, - объясняет «Комсомолке» местный активист Денис Филиппов. – Ведь до этого он мог держаться только за стены. Сейчас же мы планируем установить, к примеру, скобы, на них – сетку, и по ней уже пустить лозу.

Виноград на стене дома №18 по улице Лизы Чайкиной появился в 2003 году – в честь 300-летия Петербурга. Тогда садово-парковое хозяйство оборудовало здесь зеленую зону, посадив еще и кустарники. Никто не думал, что растение будет таким активным, и потому сначала веревки были натянуты только до второго этажа. Дальше виноград карабкался сам, «хватаясь» за щели и выступы на стене.

Еще несколько дней назад стена на Лизы Чайкиной выглядела вот такФото: из архива героя публикации

Две недели назад, когда на город на Неве так же обрушилась гроза, часть лозы сорвало, и она просто свисала. В итоге гравитация оказалась сильнее, и насаждение рухнуло полностью.

Идею жителей вернуть виноград на место уже поддержала управляющая компания. Коммунальщики, по словам Дениса, даже пообещали направить им на помощь промышленных альпинистов. Ведь самим людям на такую высоту не забраться.

- На все необходимое мы сами будем скидываться. По предварительным подсчетам, может потребоваться до ста тысяч рублей, - говорит Денис. – Но это наша фишка, наша изюминка – это самая большая зеленая стена в Петербурге.

"Зеленый занавес" жители хотят вернуть на местоФото: Олег ЗОЛОТО

Вернуть виноград на прежнее место жители планируют в течение недели. Ведь тянуть долго нельзя – несмотря на то, что лоза лежит на земле, она продолжает расти и повреждает сама себя. Активисты ожидают, что работы начнутся в ближайшие дни. А пока, чтобы никто не испортил упавшее растение, на нем закреплены таблички: «Не трогать! Идет реконструкция зеленых насаждений!».