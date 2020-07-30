Теща рэпера Энди Картрайта видела, как дочь расчленяет тело, и четыре дня уговаривала ее позвонить в полицию

После новости о смерти 30-летнего рэпера Энди Картрайта в Сети стало появляться множество жутких подробностей трагедии. Самая кошмарная из них, пожалуй, про то, как его жена Марина, расчленив тело, выстирала в машинке органы любимого, чтобы не было запаха. А помогала ей в этом теща Саши (настоящее имя украинского музыканта, - примеч.Ред.). Якобы Марина позвонила матери через несколько часов после того, как обнаружила дома мертвого мужа. Но все оказалось не совсем так. В интервью "КП" - Петербург" адвокат Марины Ирина Скурту рассказала, что стирка органов в стиральной машинке - выдумка СМИ. Если она и стирала в ней, то только вещи погибшего.

- В стиральной машинке никаких следов биоматериалов следователи не нашли, - заверила "КП-Петербург" адвокат Ирина Скурту. - Мать моей подзащитной не задержана, она не принимала в этом участие, - заверила "КП-Петербург" адвокат Ирина Скурту. - Сейчас она находится со своим двухлетним внуком (сыном Энди, - прим.ред.) у дальних родственников. Единственное, что прокомментирую: она знала о том, что сделала Марина и просила ее сообщить в полицию. Сама она этого делать не стала, так как боялась за дочь. Чтобы перебить трупный запах, они тело рэпера засыпали солью, в квартире жгли благовония.

Марина уверяет, что ее муж умер от предоза, после чего она расчленила его тело.

Сейчас эксперты выясняют, действительно ли рэпер умер от передозировки. В ближайшее время станут известны результаты предварительных тестов на наркотики.

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