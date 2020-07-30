2020-07-30T16:21:34+03:00
Происшествия

Теща рэпера Энди Картрайта видела, как дочь расчленяет тело, и четыре дня уговаривала ее позвонить в полицию

Пытаясь скрыть смерть музыканта, женщины обсыпали останки солью
Роман ЛЯЛИН
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Причину смерти рэпера выясняютПричину смерти рэпера выясняютФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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После новости о смерти 30-летнего рэпера Энди Картрайта в Сети стало появляться множество жутких подробностей трагедии. Самая кошмарная из них, пожалуй, про то, как его жена Марина, расчленив тело, выстирала в машинке органы любимого, чтобы не было запаха. А помогала ей в этом теща Саши (настоящее имя украинского музыканта, - примеч.Ред.). Якобы Марина позвонила матери через несколько часов после того, как обнаружила дома мертвого мужа. Но все оказалось не совсем так. В интервью "КП" - Петербург" адвокат Марины Ирина Скурту рассказала, что стирка органов в стиральной машинке - выдумка СМИ. Если она и стирала в ней, то только вещи погибшего.

- В стиральной машинке никаких следов биоматериалов следователи не нашли, - заверила "КП-Петербург" адвокат Ирина Скурту. - Мать моей подзащитной не задержана, она не принимала в этом участие, - заверила "КП-Петербург" адвокат Ирина Скурту. - Сейчас она находится со своим двухлетним внуком (сыном Энди, - прим.ред.) у дальних родственников. Единственное, что прокомментирую: она знала о том, что сделала Марина и просила ее сообщить в полицию. Сама она этого делать не стала, так как боялась за дочь. Чтобы перебить трупный запах, они тело рэпера засыпали солью, в квартире жгли благовония.

Марина уверяет, что ее муж умер от предоза, после чего она расчленила его тело.

Марина уверяет, что ее муж умер от предоза, после чего она расчленила его тело.

Сейчас эксперты выясняют, действительно ли рэпер умер от передозировки. В ближайшее время станут известны результаты предварительных тестов на наркотики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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