2020-07-30T16:06:10+03:00
Наука

Ученые рассказали, как можно определить рак на ранних стадиях по состоянию волос

Новый способ диагностики предложили в Петрозаводском государственном университете
Сергей ВОЛЧКОВ
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Способ определить рак по волосам нашли ученые из Карелии.Способ определить рак по волосам нашли ученые из Карелии.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ученые из Института высоких биомедицинских технологий при ПетрГУ в Карелии нашли новый способ диагностировать рак на самых ранних стадиях. Для этого они предлагают использовать человеческие волосы. По мнению специалистов, о развитии опасной болезни человека могут «предупредить» микроэлементы, которые в них содержатся.

Человеческие волосы содержат в себе без пяти минут всю таблицу Менделеева – от цинка, железа, селена и кальция до ртути, калия и натрия. Именно соотношение этих элементов (чего-то больше, чего-то меньше) и должно стать главным свидетельством того, что в организме что-то не так – или, наоборот, что все в порядке.

- Сам по себе анализ волос на микроэлементы – процедура далеко не новая, - констатирует доктор медицинских наук, профессор Института высоких биомедицинских технологий при Петрозаводском государственном университете Ирина Виноградова. – Его можно сделать практически в любой частной клинике. Однако специфика его на сегодняшний день такова, что вам просто скажут, содержание каких веществ повышено, а каких – наоборот, понижено. А вот интерпретация этих результатов – совсем другая, отдельная тема.

По словам доктора медицинских наук Ирины Виноградовой, анализ по волосам точнее и показательнее анализа крови. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам доктора медицинских наук Ирины Виноградовой, анализ по волосам точнее и показательнее анализа крови.Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты Института исследовали образцы от нескольких десятков человек, у которых диагностировали онкологию на ранних стадиях. У четверти пациентов в волосах обнаружили дефицит селена, железа и кремния. У трети – марганца, меди и йода. У половины – кобальта, кальция, цинка и магния.

- Известно, что даже незначительная нехватка, например, цинка способна привести к повреждению ДНК, - отмечает Виноградова. – Селен – это одно из главных веществ, помогающих выводить из организма токсины. Кремний отвечает за оборот магния и калия, ускоряет рост и минерализацию костей, укрепляет кровеносные сосуды, позволяет организму быстрее усваивать более 70 полезных веществ и удаляет токсичные тяжелые металлы. А кобальт используется клетками самой опухоли.

Анализ по волосам, констатирует эксперт, намного более показательный и точный, чем по крови.

- Все дело в том, что волос медленнее накапливают изменения - и, соответственно, по ним можно отследить процессы, которые происходят в организме на протяжении достаточно долгого времени, - объясняет Виноградова. – С другой стороны, изменения в составе крови происходят очень быстро – скажем, вы можете съесть перед обследованием баночку творога, и у вас найдут повышенный кальций.

Единственное ограничение - стоимость. Анализ волос на микроэлементы может обойтись пациенту в 5 000 - 6 000 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Единственное ограничение - стоимость. Анализ волос на микроэлементы может обойтись пациенту в 5 000 - 6 000 рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Для исследования достаточно чайной ложки волос, обрезанных у корней. Выполняется оно, по словам эксперта, быстро: если в городе есть нужные лаборатории, реагенты и оборудование, то не более чем за два-три часа. При этом внешне изменения никак не определить – на болезнь одинаково реагируют и сухие и жирные, и натуральные и окрашенные, и «молодые» и седые волосы.

- С другой стороны – данные, которые мы получили, пока что подходят только для жителей самой Карелии, - отмечает Виноградова. – Потому что нормальное содержание микроэлементов в волосах у всех разное и зависит от многих факторов – к примеру, от состояния экологии в регионе. Чтобы мы могли проводить такие анализы для остальных россиян, необходимы более масштабные и продолжительные исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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