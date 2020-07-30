Рэпера Энди Картрайта расчленила жена в их квартире в центре Санкт-Петербурга. Главное

ТЕМА ДНЯ в Санкт-Расчлененске. Что не так в истории смерти петербургского рэпера Энди Картрайта 00:00 00:00

Вечером 29 июля 2020 года в дом 124 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге приехал наряд полиции. Силовиков вызвала 36-летняя Марина Кохал - гражданская жена известного украинского рэпера Энди Картрайта. Сожительница сразу же объяснила: четыре дня назад Энди умер от передозировки наркотиков, чтобы никто не узнал истинную причину смерти и не разочаровался в рэпере, она решила избавиться от тела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793481" frameborder="0"></iframe> Видео снято во дворе дома, где расчленили рэпера Versus Battle Энди Картрайта.

Кохал, вооружившись топорами и ножами, расчленяет отца своего 2-летнего сына. Останки раскладывает по пакетам - получилось пять свертков. Дальше у Марины рождается план - сообщить всем об исчезновении мужа. Но что делать с расфасованными частями тела? На этот вопрос Марина не могла себе ответить в течение четырех дней.

Марина уверяет, что Энди последнее время употреблял наркотики.Фото: СОЦСЕТИ

Первые два дня после смерти Картрайта Марина, имевшая все явки-пароли к его аккаунтам в соцсетях, вела живые беседы с подписчиками. Чтобы никто ничего не заподозрил. О случившемся она также рассказала своей маме - теще Энди. Как говорит адвокат Кохал Ирина Скурту, женщина первым делом хотела позвонить в полицию, но посчитала, что таким образом подставит дочь.

Панчи Энди на Versus Battle сделали его звездой YouTube.Фото: СОЦСЕТИ

У Марины Кохал остался двухлетний сын от 30-летнего Энди Картрайта. Сейчас мальчик находится с бабушкой у дальних родственников. Марину после допроса в полиции отпустили домой. Если окажется, что она не причастна к убийству Энди, уголовная ответственность за произошедшее ей не грозит.

Versus battle Грязный Рамирес vs Энди Картрайт (отрывок).

Друзья рэпера отрицают, что причиной смерти Энди могла стать передозировка. Музыканты уверяют, что мужчина не употреблял. «Он был в депрессии, писал новый альбом и пил последние три недели», - признался друг Картрайта Александр Зиганшин.