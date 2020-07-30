На депутата ЗакСобрания Санкт-Петербурга завели уголовное дело из-за взятки в 15 млн рублей

Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля. Его подозревают в получении особо крупной взятки. По версии следствия, Коваль в последние два года взял от местного бизнесмена деньги и «премиальные» в виде автомобиля. Сумма «подарков» составила больше 15 миллионов рублей.

Как считают в СК, посредником при этом выступал помощник депутата Андрей Гришин. На него также завели уголовное дело, но по другой статье.

- Коваль получил взятку за то, чтобы, используя свой статус депутата ЗакСа, способствовать выделению бюджетных средств определенным государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга. Делал он это благодаря внесению и принятию поправок к проектам соответствующих законов. В итоге компании, которые представляет предприниматель, давший взятку, заключали с этими учреждениями госконтракты, - рассказывают в пресс-службе СК РФ.

До поры до времени биография у Коваля была идеальной. Фото: assembly.spb.ru

Размер взятки, к слову, составил целых 20% от денежной суммы, которая выделялась бюджетным учреждениям. Коваля и его помощника Гришина задержали 30 июля с поличным, когда они намеревались получить очередную долю. Сейчас сотрудники ФСБ проводят обыски в квартирах и на месте работы задержанных.

Добавим, что следствие планирует предъявить им обвинение и просить суд заключить обоих под стражу. Ковалю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а его помощнику – от 7 до 12.