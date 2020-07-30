«Жена гуляла с ребенком, они ни с кем не общались»: соседи рассказали об отношениях в семье рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге очередной леденящий душу случай. Известного рэпера из Украины Энди Картрайта расчленила его собственная жена. Ее мотивы до конца не ясны: сама женщина утверждает, что Энди скончался от передозировки наркотиков, а она лишь хотела исценировать его исчезновение и тем самым избавить от позора. Однако предварительные результаты экспертизы с этой версией не сходятся. Да и соседи семейной пары утверждают - ни разу до злополучного дня они не слышали из их квартиры ничего подозрительного.

У Энди и Марины есть ребенок. Малышу всего два годика.Фото: СОЦСЕТИ

- Они вообще практически ни с кем здесь не общались, - рассказал сосед рэпера и его жены из квартиры выше по лестнице. Свое имя мужчина попросил не называть. - Вроде бы тихие такие, мирные. Недели за две до того, как все случилось, я видел, как девушка гуляла с ребенком здесь же, на площадке во дворе. Мужчину вообще не видел.

Здесь рэпер снимал квартиру.Фото: Олег ЗОЛОТО

Точно так же о семье Энди Картрайта отзываются и остальные соседи.

- Иногда, просыпаясь по утрам в выходные, я слышала, как у них бегает ребенок, - рассказала жительница того же дома Татьяна. - И больше ничего - хотя живу здесь с апреля. По-моему, он даже не плакал никогда.

Соседи даже ничего не знают о Энди и о том, кто это такой.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ребенок - стук маленьких ножек и иногда все-таки плач - вообще единственное, что доносилось из зловещей квартиры. И в день загадочной гибели Энди все было так же - ни ударов, ни криков. В целом, все соседи пары сходятся в одном - того, что вскоре за закрытыми дверьми в один момент развернется кровавая драма, никто не ожидал.

Нехорошая квартира опечатана.Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, по предварительным данным, Энди Картрайт умер еще пять дней назад. Всё это время жена пыталась расчленить его тело и вела от его имени странички в соцсетях.

Расчлененное тело рэпера пролежало за этой дверью четыре дня.Фото: Олег ЗОЛОТО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793564" frameborder="0"></iframe> Видео из дома на Невском, где был расчленен рэпер Энди Картрайт.Олег ЗОЛОТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расчленяла и вела его страничку в соцсети: Стало известно, как жена Энди Картрайта жила после его смерти

По одной из версий, в квартире в этот момент был и двухлетний сын супругов, а еще и теща музыканта, которая, возможно, помогала Марине расчленять рэпера (подробности)

Источник: Результатов экспертизы на наркотики в организме рэпера Энди Картрайта пока нет

Следователи опровергли информацию о том, что в крови Энди Картрайта не нашли запрещенных веществ (подробности)