Новая история выборгской верфи
На Выборгском судостроительном заводе заложили киль пограничного сторожевого корабля. Его будут строить по заказу Федеральной службы безопасности РФ. Планируемый срок сдачи - 2024 год.
- Выборгский судостроительный завод имеет давнюю историю, здесь строились суда разного назначения, сегодня открывается еще одна, новая страница. Это одно из градообразующих предприятий, поэтому для нас важна загруженность завода заказами. Это дает гарантии стабильного заработка для его работников и налоговые отчисления в местный и областной бюджеты, - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии закладки корабля.
Пограничный сторожевой корабль 1 ранга «Пурга» имеет высокий ледовый класс.Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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