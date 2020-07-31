Петербурженка Любовь Догорова: «Выигрыш в лотерею подарил мужу возможность жить»

1 января 2019 года для семьи Догоровых из Санкт-Петербурга – день судьбоносный. Жизнь разделилась на «до» и «после». Ведь именно тогда они поняли, насколько счастливый лотерейный билет вытянули. В 1264-м тираже «Русского лото» выигрыш Любови Феодосьевны Догоровой, гардеробщицы из Северной столицы, составил 500 миллионов рублей. Своего счастья Любовь Феодосьевна не скрывала – даже дала пресс-конференцию, где открыто ответила на весьма личные вопросы. Несмотря на такой всплеск внимания со стороны СМИ, жизнь Догоровых с тех пор вернулась в привычное русло. Спустя полтора года после выигрыша, мультимиллионер рассказала «КП» о возможности помочь близким, заботе о собственном здоровье и душевном спокойствии, которое пришло вместе с большими деньгами.

- Любовь Феодосьевна, мы встречались с Вами в декабре прошлого года. Тогда Вы сказали, что решились на пресс-конференцию, чтобы люди знали, что выиграть в лотерею может каждый, делились радостью. Как дела у Вашей семьи сейчас?

- Тогда я действительно решила, что своей историей хочу поддержать, вдохновить людей, помочь им поверить в удачу, в возможность жить лучше. И я до сих пор для всех открыта, хотя и абсолютно не нуждаюсь в лишнем внимании. И сейчас у нашей семьи все хорошо. С выигрышем такой крупной суммы мы много чего смогли себе позволить. Я говорю даже не про какие-то материальные блага и ценности, а, в первую очередь, про здоровье и спокойствие.

- До выигрыша в лотерею возможностей заниматься здоровьем не было?

- Не сказала бы. Я подрабатывала гардеробщицей в школе, а Сергей, мой муж, - слесарем на заводе, хоть и был уже на пенсии. Мы не могли заниматься собой – средств не хватало. А потом Сережу еще и сократили. Сразу скажу – сейчас в СМИ прошли странные сообщения о том, что у супруга случился инсульт на почве переживаний, связанных с выигрышем. Но все совсем не так. Дело в том, что у него наследственно слабые сосуды и больное сердце – у его отца тоже самое было. И некоторое время назад у мужа случилось несколько микроинсультов, повлекших за собой серьезный приступ. Так вот, выигрыш в лотерею подарил моему супругу возможность жить! Выигранные в лотерею деньги, прежде всего, помогли нам обеспечить ему качественный медицинский уход, реабилитацию, в общем – поставить Сережу на ноги. Мы люди уже далеко не молодые. Проблемы со здоровьем случаются все чаще и чаще. Но сегодня мы можем позволить себе не думать о том, сколько стоит поддержание качества жизни. И все это – благодаря тому, что мы верили в удачу и участвовали в лотереях. Сейчас вот отдыхаем в санатории, оздоравливаемся, гуляем по берегу Финского залива, проводим время вместе.

Пресс-конференция Догоровых после выигрыша. Фото: пресс-служба «Столото»

- Очень рады за Вашего мужа! Прогулки по берегу Финского залива – это действительно прелестно. Если позволите, изменилась ли Ваша жизнь с материальной точки зрения?

- И да, и нет. Конечно, наша семья теперь может позволить себе многое. Но мы люди скромные, поэтому тратим средства рационально, без лишнего пафоса. Да, мы улучшили жилищные условия, купили новую квартиру – просторную, в красивом доме, с прекрасным видом на реку и храм. Тут и у Сергея намного больше возможностей для реабилитационных процедур, для занятий лечебной физкультурой. Тренажер ему купила специальный. Но старую квартиру мы продавать не собираемся: 30 лет там прожили, там все родное. Мы там часто бываем. Новая квартира, отдых в санатории – это, конечно, хорошо, это говорит о том, что жизнь изменилась к лучшему. Но самое главное – у меня родилась замечательная внучка. Думаю, выигрыш этому поспособствовал: дети перестали переживать о материальном, поехали отдохнуть и свершилось чудо. Это событие долгожданное. Много лет ждали.

- Девочка, внучка наша, очень миленькая, смышленая – просто счастье!

- Мне нравится покупать ей подарки. Я помогаю сыну и его семье – и меня это радует. Члены семьи должны поддерживать друг друга. Кто, если не мы? Выигрыш подарил мне спокойствие – и за себя, и за близких.

- Поздравляю! Кстати, о семье. После того, как рассказали о выигрыше, не столкнулись ли Вы с нашествием «троюродных» дядь, теть, сестер, племянников, или просто мошенников?

- Конечно, нет. Я понимаю, что это, наверное, очень распространенный сюжет, но оказалось, что никому до нас дела особенно нет. Близкие, конечно, за нас рады, отношения с такими людьми у нас не изменились. Ведь искренние люди дружат с тобой независимо от того, беден ты или богат.

- Тогда на пресс-конференции Вы говорили, что планировали купить загородный дом. Уже успели?

- Пока еще нет. Но в будущем обязательно купим небольшой, уютный домик. Желательно на берегу залива или озера. Мне нравится быть ближе к воде. Будет приятно собираться там всей семьей.

- Если вернуть время назад, Вы бы купили тот самый лотерейный билет снова?

- Конечно! Сколько радости и новых возможностей он нам принес! Я и сейчас ради интереса покупаю лотерейные билеты. Нашей семье очень повезло, это правда. Лотерейный билет подарил уверенность в настоящем и будущем. Мы люди старого поколения, наши ценности, возможно, отличаются от тех, что сейчас в моде. Конечно, приятно жить красиво, в новом доме, покупать что хочешь, но для меня главное – другое. Мои ценности – это семья, любовь, друзья, уважение, взаимопомощь.

- Я знаю, что после выигрыша Вы многим помогли. Планируете дальше заниматься благотворительностью?

- Да. Я помогала и продолжу помогать, но афишировать это не хочу. Помощь идет от сердца, она не для показухи. Я буду помогать точечно, тем, кто в этом действительно нуждается. Ведь деньги должны служить людям во благо, а не быть самоцелью.