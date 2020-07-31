Если человек разобрался с устройством ракеты, он решит любую техническую задачу

Ежегодно в Северную столицу съезжаются тысячи вчерашних школьников, мечтающих получить качественное высшее образование. В число самых популярных вузов Петербурга традиционно входит БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. За годы работы университет выпустил более семидесяти тысяч инженеров, обеспечив отечественную оборонную промышленность надежными кадрами. Причем трудятся они не только на земле, но и на космической орбите. В разгар приемной кампании мы пригласили в студию Радио «Комсомольская правда в Петербурге» представителей вуза - ответственного секретаря приемной комиссии Алексея Кузьмина, декана факультета «И» (информационных и управляющих систем) Сергея Страхова и декана факультета «А» (ракетно-космической техники) Леонида Юнакова - и задали им важные вопросы о поступлении и обучении.

ВУЗ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ

- Как Военмех прочувствовал на себе коронавирусный период? Алексей КУЗЬМИН: - Ситуацию с дистанционным форматом обучения мы встретили достаточно комфортно, потому что еще в прошлом году отрабатывали механизмы взаимодействия через личный кабинет. Уже тогда было понятно, что это направление необходимо совершенствовать.

Сегодня все работает исправно, поэтому абитуриентам легко взаимодействовать с университетом. У них есть возможность позвонить или написать нам, а также подать документы не выходя из дома. - Какими качествами должен обладать человек, чтобы поступить в ваш вуз? А. К.: - Наш студент должен быть любознательным и целеустремленным, тогда учиться ему будет проще. Нужно знать математику, физику. Желательно параллельно понимать некоторые прикладные вещи.

СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ

- Очень интригует название факультетов. Например, «А». Что это такое?

Леонид ЮНАКОВ: - Факультет ракетно-космической техники. На нем студенты учатся проектированию и производству ракет различного назначения, двигателей к ним, стартовых технических систем. Также сюда входит управление ракетами, ведь она должна куда-то лететь. Военмех - единственный гражданский вуз СПб, который выпустил 5 космонавтов: Сергей Крикалев, Георгий Гречко, Екатерина Иванова, Андрей Борисенко и Иван Вагнер (к слову, он как раз сейчас находится на орбите).

- Какие еще у вас есть факультеты?

Сергей СТРАХОВ: - Когда мы сформировали факультеты «А» и «Е», решили, что осталось много направлений, без которых и ракеты плохо летают, и оружие плохо работает. Тогда был создан факультет «И» - приборостроительный. Сейчас на нем более широкий набор направлений, специальностей и кафедр. В него включены и лазеры, и радиоэлектроника, и роботы, и информационные технологии. Грубо говоря, там занимаются всем, что не относится к ракетам и оружию.

- Куда трудоустроиться после БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова?

Л. Ю.: - Факультет «А» готовит высококачественных инженеров. Разобраться в устройстве ракеты непросто, и если человек это сделал, он сможет решить любую техническую задачу.

«ДЕВОЧКИ ДОГНАЛИ МАЛЬЧИКОВ»

- Есть ли у вас стажировки в других странах?

А. К.: - Ежегодно наш факультет проводит поездки на Байконур на запуск ракет. Туда на практику отправляются лучшие студенты, которые проходят отбор. Также реализуются международные программы. Мы работаем с Норвегией, Киргизией, Китаем, Эстонией.

- Учатся ли в Военмехе девочки?

Л. Ю.: - Вы не представляете, сколько девушек хотят делать ракеты. За последние десять лет количество девушек заметно выросло. Они парней не только догнали, но и обогнали. Много женщин сейчас и среди сотрудников. Думаю, это связано с тем, что их стали меньше убеждать, что есть вещи, с которыми они не справятся.

НА ЗАМЕТКУ Полную версию программы «Совет ректора» слушайте в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM сегодня, 31 июля, в 13.03