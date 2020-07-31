HeadHunter открыл вакансии для студентов Петербурга в рамках программы, запущенной СПбГУПТД

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна совместно с крупнейшей российской компанией интернет-рекрутмента HeadHunter помогут студентам петербургских вузов трудоустроиться по вакансиям, открытым компанией в рамках расширения программы по содействию занятости обучающихся высших учебных заведений Санкт-Петербурга, запущенной СПбГУПТД в апреле этого года.

Программа, ставшая одним из утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ региональных проектов по поддержке студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии, на сегодня помогла уже более 14000 студентов Санкт-Петербурга восполнить потерянные доходы. Партнерами программы помимо компании HeadHunter стали Фонд Роскогресс, Платформа НТИ и Университет 20.35, Ботанический сад Петра Великого, Социальная школа Каритас.

Трудоустроиться HeadHunter предлагает будущим маркетологам и PR-менеджерам по двум позициям: стажер отдела маркетинга (PR и аналитика) и стажер отдела маркетинга (Event-напрвление) по гибкому графику.

В обязанности студентов петербургских вузов очной формы обучения будет входить постановка рекламных кампаний, их анализ, составление аналитической инфографики по рынку труда, мониторинг мероприятий, переговоры с организаторами, участие в разработке концепции по созданию рекламной продукции, подготовка исследований и текстовых материалов для СМИ, рассылка пресс-материалов. Участники программы получат сертификаты, подтверждающий опыт работы в HeadHunter, а также рекомендательные письма для будущих работодателей после завершения работы.

Трудоустройство студентов осуществляется на портале СТУДРАБОТА.РФ, разработанном Университетом промышленных технологий и дизайна, для информирования студентов о вакансиях и для заключения с ними трудового договора. Оплата труда будет финансироваться в размере 12 622,10 рублей в месяц за минусом НДФЛ.