Больницы Петербурга возвращаются к нормальной жизни

Вирус встретили во всеоружии

Когда в Россию пришла эпидемия коронавируса, Больница Святого Георгия одной из первых в Петербурге перешла на инфекционные рельсы.

- Еще в середине марта стало понятно, что если не задействовать все кадровые ресурсы и весь коечный фонд, то нас смоет инфекционной волной, как это было в Италии, Испании, США и Великобритании. Может возникнуть острый дефицит коек, аппаратов ИВЛ и медперсонала, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) главный врач городской больницы Святого великомученика Георгия Валерий Стрижелецкий.

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с главврачом больницы Святого Георгия Валерием Стрижелецким 00:00 00:00

Примеров перепрофилирования соматического стационара для лечения новой коронавирусной инфекции в городе тогда не было, и врачи пользовались опытом зарубежных и передовых отечественных клиник. В итоге здание, которое изначально не было рассчитано на работу с воздушно-капельной инфекцией, в кратчайшие сроки переориентировали на помощь больным с пневмонией, ОРВИ и коронавирусом.

- Нужно было действовать, причем, действовать быстро, - говорит Валерий Стрижелецкий.- Если бы стационары не были своевременно перепрофилированы, то число жертв коронавируса было бы гораздо большим.

Изменились не только все процессы - питание больных, раздача лекарств, работа приемного отделения, операционного блока. Весь персонал прошел дополнительное обучение и превратился в инфекционистов!

«Врачи станут другими»

Эпидемия проверила на прочность систему здравоохранения всех стран, и Россия – не исключение. Стало очевидно, что отечественное здравоохранение нуждается в модернизации.

- Инфекция фактически разрушила всю стойкую систему здравоохранения и в нашей стране и в других странах тоже. Разрушена система профилактической направленности, увеличилось количество пациентов с осложненными формами заболеваний. Период восторгов и благодарности медикам со стороны общества закончится, начнутся серые будни. Врачи станут другими, - считает Валерий Стрижелецкий.

Главный врач городской больницы Святого великомученика Георгия Валерий Викторович Стрижелецкий. Фото предоставлено Больницей Святого Георгия.

Какими именно, покажет время. Ведь многие медики несколько месяцев работали буквально на износ – без выходных и в очень тяжелых условиях. Попробуйте представить, например, каково это – несколько часов оперировать в защитном костюме, в котором и дышать-то тяжело? А ведь пациенты с хирургической патологией тоже болеют COVID-19 и внебольничными пневмониями. Только в больнице Святого Георгия в разгар эпидемии проводилось 3-4 операции в день.

- Ежедневная, сложная и новая для нас работа в течение более трех месяцев показала как уязвимые места системы в целом, на которые необходимо обратить внимание, так и то, насколько наши медики могут самоотверженно и бескорыстно бороться на передовой, несмотря на отсутствие опыта работы в таких условиях, - добавил Валерий Стрижелецкий. – Но хочу отметить, что нам безвозмездно помогало много людей самых разных специальностей, включая представителей бизнеса, простых горожан.

Готовы помогать

О победе над коронавирусом говорить пока рано, но ограничения постепенно снимают и петербургские больницы возобновляют прием пациентов. Кстати, медики уверены: поток пациентов после эпидемии станет даже больше, чем ранее.

- Нам регулярно поступают звонки и письма от людей, которые ожидают возобновления нашей работы по профилям хирургической, гинекологической, урологической, бариатрической помощи и других направлений. Мы готовы оказать профессиональную помощь всем, - говорит Валерий Стрижелецкий.

Кстати, желающих поправить свое здоровье именно в больнице Святого Георгия с каждым годом становится все больше. Это не только петербуржцы, но и жители других городов и даже стран. Здесь оказывают и экстренную медицинскую помощь - 24 часа в сутки, и проводят плановое лечение с использованием большого количествавысокотехнологичных лечебных методик.

- В первую очередь на нас выходят благодаря «сарафанному радио». Довольный пациент, избавленный от страдания, с удовольствием делится впечатлениями. Потом конечно интернет. Мы не вкладываемся в рекламу и продвижение сайтов, но тем не менее наши социальные сети, наш инстаграм весьма информативен и популярен, - рассказывает доктор Стрижелецкий.

КСТАТИ

150 лет на страже здоровья

В этом году больнице Святого Георгия исполняется 150 лет. В свое время в ней работали такие знаменитые доктора, как С.П. Боткин, Н.М. Пирогов, Д.О. Отт. И сегодня больнице есть, чем гордиться. Больница Святого Георгия - признанный лидер по оказанию хирургической помощи пациентам с «острым животом».Из числа оперативных вмешательств на органах брюшной полости 80% выполняются щадящим эндовидеохирургическим способом, что позволяет заметно сократить койко-день, минимизировать количество осложнений. Высокопрофессиональные хирурги, гинекологи, урологи, травматологи выполняют малоинвазивные вмешательства практически при любой патологии.

А еще больница лидирует в области хирургии ожирения. Несколько лет подряд здесь выполняют наибольшее количество высокотехнологичных операций в стране при избыточной массе тела. Одним из главных достижений последнего года стало создание «Санкт-Петербургского Центра диабетической стопы и хирургической инфекции» с ангиографической операционной.

- Девиз нашей больницы – «Традиции милосердия». Поэтому в основе работы, конечно, лежат традиционные ценности медицинского учреждения: развитие и новые технологии, обучение молодых специалистов, научные исследования и конференции, многие их которых стали традиционно проводиться в нашей больнице. Имя и слава – это безусловное преимущество, сохранять и преумножать их – это большая ответственность, - говорит Валерий Стрижелецкий. -Наша цель - доступная, качественная и безопасная медицинская помощь для наших пациентов. Над этой задачей мы работаем каждый день.