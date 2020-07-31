Мусульмане Санкт-Петербурга празднуют Курбан-Байрам: Как прошел намаз утром 31 июля

Мусульмане Санкт-Петербурга 31 июля 2020 года отмечают один из самых главных исламских праздников - Курбан-Байрам. В этом году, из-за пандемии коронавируса, традиционная молитва у стен Соборной мечети прошла значительно скромнее, чем обычно. Однако, несмотря на рекомендации муфтия верующим остаться дома, а также утренний дождь, совершить утренний намаз пришли несколько сотен человек.

У стен Соборной мечети собрались сотни верующихФото: Артем КИЛЬКИН

- В связи с сохранением эпидемиологической сложной обстановки в городе , а также во избежание заражения вирусом рекомендуем оставаться дома и воспользоваться электронными возможностями прослушивания чтения Корана и праздничной проповеди из Санкт-Петербургской Соборной мечети, - отметили в главной мечети города.

Верующие пришли на утренний намаз в 4:30 часовФото: Артем КИЛЬКИН

Молитве не помешал даже дождьФото: Артем КИЛЬКИН

Утренняя молитва началась в 4:30 часов утра. В это время зарядил сильный дождь. Но мусульмане не стали убегать и прятаться под крышами, а самостоятельно соорудили себе навесы из специальных ковриков для молитвы.

Некоторые молились в мечети, но большинство осталось у стен храмаФото: Артем КИЛЬКИН

Некоторые верующие были в маскахФото: Артем КИЛЬКИН

Как только начался намаз, все внимание верующих обратилось к храму. Дождь продолжался, но люди словно не замечали его, читая молитву, опустившись на колени перед храмом.

Многие среди присутствующих, как и положено, были в защитных масках. Однако говорить о необходимой социальной дистанции в полтора метра не приходится. Люди молились очень близко друг от друга.

Социальная дистанция в 1,5 метра не получиласьФото: Артем КИЛЬКИН

Муфтий призывал верующих остаться дома, но люди пошли к храмуФото: Артем КИЛЬКИН

Намаз утром 31 июляФото: Артем КИЛЬКИН

По завершению намаза многие начали обниматься и поздравлять друг друга с праздником.

Курбан-Байрам - исламский праздник жертвоприношения, отмечается через 70 дней после окончания Узара-Байрам. Жертвоприношения приносятся в память Ибрахима, считающегося в исламе пророком.

Среди верующих было много людей разных возрастовФото: Артем КИЛЬКИН

В основном на молитве присутствовали мужчиныФото: Артем КИЛЬКИН

Как правило, в жертву приносят животное - козу, овцу, барана, верблюда. Надо отметить, что в Петербурге делать это запрещено. Об этом же говорится на сайте Соборной мечети.

- Для заказа забоя животных созданы удобные, альтернативные возможности в Ленинградской области, не выезжая из дома можно заказать обряд жертвоприношения и мясо доставят до дома, - напомнили в мечети.

После намаза верующие отправились по домамФото: Артем КИЛЬКИН