2020-07-31T16:13:50+03:00
Общество

Погода на первую половину августа в Санкт-Петербурге 2020: Температура будет выше нормы

«Комсомолка» узнала у метеорологов, какая будет погода на первую половину августа в Санкт-Петербурге 2020 года. Прогноз вполне оптимистичный
Петр КИБЕР
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Первая половина августа будет хоть и не идеальной, но достаточно теплой.Первая половина августа будет хоть и не идеальной, но достаточно теплой.Фото: Олег ЗОЛОТО
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За окном дожди, а уже завтра начнется последний месяц лета. Поэтому большинству горожан интересно, какой будет погода на первую половину августа в Санкт-Петербурге 2020. «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала прогноз на ближайшие две недели.

- В выходные, 1 и 2 августа, в Санкт-Петербурге погода будет уже без особых осадков. Разве что кратковременный дождь в воскресенье. Будет облачно, но уже теплее, температура днем составит плюс 20-22 градуса,- рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Улучшение погоды совпадет с уходом из города циклона, который пришел в начале последней недели июля из Западной Европы. Его «усилиями» в Петербурге похолодало и началось ливни с грозами, к которым добавился сильный, почти штормовой ветер. Но мерзнуть осталось недолго, ведь поворот к теплу уже начался.

- За весь август пока сложно сказать, а вот на первые две недели прогноз есть. В первую половину месяца ожидается неплохой характер погоды. Затяжных осадков не ожидается, а дневная температура будет держаться в пределах плюс 20-25 градусов. Для нашего региона это даже чуть выше нормы, - сообщил Юрий Куткевич.

Добавим, что согласно прогнозу Гидрометцентра России, с понедельника, 3 августа, в Петербурге и Ленинградской области термометры начнут уверенно показывать до плюс 24 градусов. Будет переменная облачность и слабый ветер. Однако во вторник и среду возможны осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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