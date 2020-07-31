Погода на первую половину августа в Санкт-Петербурге 2020: Температура будет выше нормы

За окном дожди, а уже завтра начнется последний месяц лета. Поэтому большинству горожан интересно, какой будет погода на первую половину августа в Санкт-Петербурге 2020. «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала прогноз на ближайшие две недели.

- В выходные, 1 и 2 августа, в Санкт-Петербурге погода будет уже без особых осадков. Разве что кратковременный дождь в воскресенье. Будет облачно, но уже теплее, температура днем составит плюс 20-22 градуса,- рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Улучшение погоды совпадет с уходом из города циклона, который пришел в начале последней недели июля из Западной Европы. Его «усилиями» в Петербурге похолодало и началось ливни с грозами, к которым добавился сильный, почти штормовой ветер. Но мерзнуть осталось недолго, ведь поворот к теплу уже начался.

- За весь август пока сложно сказать, а вот на первые две недели прогноз есть. В первую половину месяца ожидается неплохой характер погоды. Затяжных осадков не ожидается, а дневная температура будет держаться в пределах плюс 20-25 градусов. Для нашего региона это даже чуть выше нормы, - сообщил Юрий Куткевич.

Добавим, что согласно прогнозу Гидрометцентра России, с понедельника, 3 августа, в Петербурге и Ленинградской области термометры начнут уверенно показывать до плюс 24 градусов. Будет переменная облачность и слабый ветер. Однако во вторник и среду возможны осадки.