«Это убийство, в передозировку я не верю»: Мать рэпера Энди Картрайта рассказала об отношениях сына и его жены

Пока в Санкт-Петербурге продолжают расследовать смерть рэпера Энди Картрайта, в родном украинском Нежине семья музыканта пытается понять, что произошло в его семье. Супруга Энди Марина рассказала странную историю о том, что 26 июля муж скончался от передозировки наркотиков. Чтобы сохранить его репутацию, из "большой любви к нему", она решила расчленить тело и спрятать. А позже всем объявить, что он пропал. Так четыре дня тело пролежало в квартире, где жили супруги со своим 2-летним сыном. О расчлененном трупе знала и теща Картрайта, но в полицию женщина не позвонила. И лишь 29 июля они решили во всем сознаться. Приехавшие силовики нашли останки рэпера в 7 черных пакетах. Сейчас тело Энди на экспертизе, по результат которой также будет понятно, принимал наркотики мужчина или нет. Тем временем "Комсомолке" в Петербурге" удалось связаться с мамой рэпера Картрайта, которая сейчас живет на Украине.

Отец Энди (настоящее имя - Александр Юшко) Константин скончался в 2015 году, когда пошел в магазин. У мужчины остановилось сердце. У Саши остались на родине мать и сестра. Обе сейчас не находят себе места.

Энди приехал в Россию из УкраиныФото: СОЦСЕТИ

- Мой сын был умный человек, начитанный, грамотный, - рассказала "КП-Петербург" в слезах Валентина Юшко. - Не нужно было заниматься шоу-бизнесом, творчеством. У него были другие способности, можно было найти себя в чем-то другом. Он был отличником в младших классах, потом учился как обычные подростки. В 1 классе читал 270 слов в минуту - самое прекрасное чтение! Запоминал хорошо. В музыкальную школу немного ходил на фортепиано.

Жену своего сына Марину, несмотря на то, что они были пять лет в браке, мать рэпера вживую ни разу не видела.

- Они познакомились по интернету, - вспоминает мать Энди. - Она с Алтая, как мне Саша говорил. Он меня с ней познакомил, когда уехал в Санкт-Петербург. Она там жила, он к ней туда уехал. Я ее лично не знаю, я с ней говорила только по телефону и в "Скайпе". Сын мне часто рассказывал о ней, вроде у них все было нормально.

В причинах смерти рэпера разбирается СКРФото: СОЦСЕТИ

В последний раз женщина общалась с сыном три недели назад. Ничего подозрительного в поведении Саши она не заметила.

- Они собирались всей семье приехать на Украину в гости, думали даже остаться здесь насовсем, - поясняет Валентина Юшко. - Мы хорошо поговорили с ним, и все было у него нормально. С его женой мы тоже постоянно общалась и переписывалась. Последний раз говорили с ней месяц назад. Разговаривали в основном о ребенке (внуке, - прим.ред.), о том, какой он хороший. Ничего не предвещало. В последние дни она со мной не связывалась.

- Вы верите, что ваш сын умер от наркотиков?

- Я не верю, нет. Он никогда не принимал наркотики. Может, выпил.

- Его жена могла с ним что-то сделать?

- А кто еще мог? Кто-то еще был в квартире? Может, кто-то помогал, мать могла помогать, наверное. Может, кто-то еще был. Сама бы она не справилась.

- Из-за чего она могла его убить?

- Я не знаю, даже не могу представить. Может, случайно.

Марина сильно изменила внешностьФото: СОЦСЕТИ

- Все-таки это убийство, как вы считаете?

- Наверное, убийство. А как по-другому это назвать? Версия, что какой-то передоз - это не версия, этого не может быть. Не пытайте меня. Есть следствие, пусть оно доказывает. Я не могу на нее ничего говорить, если я не знаю, что там было. Мне жалко ребенка, который останется сиротой. Если нам отдадут его, я заберу. Если она это сделала, бог ей судья. Пусть доказывают. Она адекватная, но всякое случается в жизни. Откуда я знаю, что человек может в порыве гнева или ссоры сделать? Меня волнует только, как забрать своего ребенка и внука. Я хочу похоронить Сашу на Украине.

- С ее матерью вы общались?

- Не общалась с ней, один раз только.

Рэпер жил в Петербурге на Невском проспектеФото: СОЦСЕТИ

- Почему они решили переехать на Украину?

- Не знаю, он хотел домой. И Марина была не против. Говорила, что она тоже хочет приехать сюда.

- И еще вы знаете, такая особенность была: ваш сын никогда не выкладывал лицо своей жены. Была только одна фотография, на которой она спиной. Почему?

- Может, это она никогда не показывала свое лицо. Она и мне не показывала: присылала фото, а лица почти не видно. Может, у нее комплексы были. Но нормальная внешность у нее. Каждый человек особенный. Сказать, что у нее какая-то странность была, я не могу.

К слову, совместных снимков супругов нам найти так и не удалось. На личных фотографиях Марины заметно, что в последние годы она сильно изменилась. Если раньше она была жизнерадостной девушкой, то в последнее время улыбка с ее лица пропала. А внешний вид изменился. Возможно, что-то сильно повлияло на ее мировоззрение.

В последние годы девушка сильно измениласьФото: СОЦСЕТИ

P.S. Сейчас следователи задержали Марину по подозрению в убийстве. Сотрудники СКР будут просить суд взять женщину под арест.

Напомним, вечером 29 июля 2020 года 36-летнего Марина Кохал позвонила по номеру 112 и сообщила, что расчленила своего 30-летнего мужа Энди Картрайта. Силовики тут же приехали на Невский проспект, 124, где и проживала пара со своим малолетним ребенком. Выяснилось, что останки мужчины пролежали в пакетах четыре дня. Не исключено, что мама Марины также принимала участие в расчленении трупа зятя - эта версия сейчас также прорабатывается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793698" frameborder="0"></iframe> Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в убийстве мужа.

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