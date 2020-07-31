Почти 500 молодых семей поселятся в отремонтированном квартале в Санкт-Петербурге

В Петербурге начался масштабный ремонт так называемого «Кодратьевского жилмассива». Заброшенный сегодня квартал скоро получит новую жизнь, а петербуржцы – новые квартиры в отремонтированных домах. Здания попадут под программу «Молодежи – доступное жилье», и уже через два года здесь смогут поселиться почти 500 молодых семей, сообщают в Смольном.

Жилмассив находится в Калининском районе между Кондратьевским проспектом, улицей Жукова, Чичуринским переулком и Полюстровским проспектом. В аварийных корпусах сейчас никто не живет, но здания приведут в порядок. Всего под программу попадут девять домов квартала, а первый этап работ коснется пяти зданий. Их отреставрируют за 1 миллиард рублей.

В отремонтированных домах поселятся почти 500 молодых семей. Дома Фото: kgiop.gov.spb.ru

– Работы по капитальному ремонту первых пяти корпусов планируется завершить во второй половине 2022 года. В этих домах новоселье отметят 492 молодые семьи. Они смогут приобрести жилье на льготных условиях, – рассказали в Смольном.

К слову, жилмассив был построен в 1931 году для рабочих Выборгской стороны, а сам микрорайон сегодня признан объектом культурного наследия регионального значения. Так что молодежь поселится в исторических домах. При подготовке к ремонту статусу зданий уделили особое внимание. На днях Комитет по охране памятников выдал разрешение на проведение там работ.

По программе "Молодежи - доступное жилье" петербуржцы смогут купить квартиру по льготной цене. Фото: kgiop.gov.spb.ru

НА ЗАМЕТКУ

Как работает программа «Молодежи – доступное жилье» в Петербурге?

Участвовать могут петербуржцы до 35 лет – семьи с детьми или одинокие граждане. Для этого они должны встать на очередь как нуждающиеся в жилом помещении.

Программа предполагает три вида помощи молодым семьям: социальную выплату, приобретение квартиры от оператора после капремонта в рассрочку по льготной цене и беспроцентный целевой жилищный заем.

Так, квартиры в «Кондратьевском жилмассиве» «очередники» смогут купить по льготной стоимости. Цена одного «квадрата» складывается из затрат на капремонт. И это получается на 30-40 процентов ниже средней по городу. Кроме того, им предлагается беспроцентная рассрочка на 10 лет. А первоначальный взнос составляет 30%.

Например, в уже сданном по программе этим летом доме на набережной Обводного канала, 128 льготная стоимость жилья составила 79 тысяч рублей за «квадрат».

КСТАТИ

По программе в Петербурге уже получили помощь почти 30 тысяч молодых семей. Среди отремонтированных домов уже есть 15 зданий в разных районах города. Например, в центре города «вторую жизнь» обрели почти утраченные исторические дома на Бронницкой, Измайловском проспекте, набережной Фонтанки, набережной Обводного канала.

Сейчас в программе 21 тысяча «очередников». А именно тех, кто рассматривает покупку в отремонтированном доме, – 2200 человек. Кто-то именно из них отпразднует новоселье в «Кондратьевском жилмассиве».