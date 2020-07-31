Под стук колес: Лучшие маршруты для путешествия по Ленинградской области на электричке

Ленинградская область богата местами, которые путешественники называют не иначе как «чудеса света». Памятники архитектуры и природы разбросаны по всему региону. Дворцы и парки, древнейшие крепости и храмы, лесные гейзеры, водопады, пещеры, пляжи и рыбные озера - каждый найдет для себя маршрут по душе. В нашей подборке мы собрали идеи, куда отправиться и как незабываемо провести время. Важно, что добраться до этих мест может любой желающий. Из Петербурга туда курсируют электрички, которые довезут пассажиров безопасно, с комфортом и в обход всех пробок. Причем начать знакомство с историей региона можно уже в пути. «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» разработала для пассажиров аудиогиды, в которых собраны интересные факты о маршруте.

На прогулку

Экологическую тропу к Калищенскому озеру, которое находится в нескольких километрах от центра Соснового Бора, открыли в 2018 году. Проект можно считать уникальным. Облагородить территорию, популярную среди местных жителей, предложила сосновоборская школьница. Девочка выступила на научно-практической конференции, где ее проект заметили и поддержали. Теперь, прогуливаясь по экотропе, можно не только отдохнуть от городской суеты, но и узнать больше о флоре и фауне региона. На маршруте установлены информационные стенды с красочными изображениями деревьев, птиц, грибов и трав, которые встречаются на пути. Кроме того, на табло указаны специальные QR-коды. С их помощью можно скачать бесплатную аудиоэкскурсию для прогулки по живописным местам.

Как добраться: на электричке с Балтийского вокзала в направлении Калище до станции 80-й километр. Далее пешком около километра.

За вдохновением

Деревянная усадьба, построенная в конце XVIII века неизвестным архитектором, - одна из самых знаменитых достопримечательностей Гатчинского района Ленобласти. За более чем двухвековую историю двухэтажное здание сменило несколько владельцев, одним из которых был автор «Лолиты» Владимир Набоков. Сегодня в усадьбе располагается музей, экспозиция которого рассказывает о жизни писателя-эмигранта, его родных, а также прошлом села Рождествено и его жителей. Но посетить это место стоит не только из-за этого. Дом окружен живописным парком - возраст некоторых деревьев достигает 220 лет. Гулять здесь можно часами. Кроме того, в конце маршрута находятся пещеры и красноцветные скалы, из которых бьют природные источники. Фотографии там получаются фантастические.

Деревянная усадьба, построенная в конце XVIII века - одна из самых знаменитых достопримечательностей Гатчинского района Ленобласти.Фото: Ирина БЫСТРОВА

Как добраться: на электричке с Балтийского вокзала до станции Сиверская. Далее на автобусе № 500 или маршрутке № 121 до остановки «Рождествено-центр».

За новыми эмоциями

Саблинские водопады - популярное место для фотосессий.Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Природный памятник «Саблино» - одно из самых загадочных мест Ленинградской области. На территории площадью 220 гектаров уживаются уникальные для нашей равнинной местности формы рельефа: два водопада, древнейшие каньоны рек Саблинки и Тосны, курганы, скалы из кембрийских и ордовикских пород, а также более десяти пещер, входы в которые зияют в береговых обрывах. Создали знаменитые Саблинские пещеры рудокопы, добывавшие в этих местах кварцевый песок для производства стекла. Самая крупная и будоражащая воображение - Левобережная пещера. Ее галереи протягиваются более чем на 300 метров. Посетителей запускают внутрь только организованными группами в составе опытных проводников-спелеологов. Экскурсии проводятся по предварительной записи и графику.

Саблинские пещеры.Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Как добраться: на электричке с Московского вокзала нужно ехать в направлении Тосно. Доехать до станции Саблино. Далее сесть на маршрутку или автобус до Саблинских пещер.

Познакомиться с животными

Парк семейного отдыха и экотуризма «Зубровник» - единственное на Северо-Западе место и самая северная точка мира, где живут редкие зубробизоны. В питомнике сильные и гордые животные находятся в своей естественной среде обитания, поэтому наблюдать за ними крайне увлекательно. С виду парнокопытные выглядят устрашающе, но на самом деле очень добродушны. Они любят заигрывать с посетителями и с удовольствием едят с рук. Угощение можно привезти с собой - кучерявые обитатели обожают капусту, морковь, огурцы, яблоки, петрушку и арбузы. Кстати, за время карантина в питомнике произошло пополнение. В конце мая детеныш появился у бизонихи Мадам, а в начале июня мамой стала Манана. Помимо зубробизонов, на территории парка есть мини-ферма с козочками, кроликами, гусями, овцами редкой породы, а также конный клуб.

Зубробизоны любят заигрывать с посетителями и с удовольствием едят с рук.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как добраться: на электричке от Финляндского вокзала или станции Девяткино до станции Токсово. Оттуда пешком 3 километра или на автобусе № 491.

Приобщиться к природе

Музей-заповедник «Монрепо» - единственный в России скальный пейзажный парк. Он расположен на окраине Выборга, на землях бывшего частного поместья, которым полтора века владели бароны фон Николаи. Ландшафт острова Твердыш, на котором раскинулся парк, геологи называют уникальным. Скалы, из которых слагается рельеф, - последствия ледникового периода. По подсчетам экспертов, их возраст - от полутора до двух миллиардов лет. В 2017 году в Монрепо началась масштабная реставрация, и работы продолжаются до сих пор. Несмотря на это, там уже ждут гостей. В начале лета для посетителей открыли экомаршрут протяженностью около 5 километров. Он берет начало от «Края света» и проходит по одной из самых живописных частей острова. По пути посетителям откроются незабываемые пейзажи и встретятся местные достопримечательности.

Музей-заповедник «Монрепо» - единственный в России скальный пейзажный парк.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как добраться: на электричке от Финляндского вокзала до Выборга. Оттуда около 3 километров пешком или на автобусе № 1/6 (до остановки «ЦРБ»).

А ЧТО ЕЩЕ?

На рыбалку Полянское - живописнейшее озеро, на берегу которого хорошо не только отдыхать, но и рыбачить. Здесь можно поймать окуня, налима, ершика и даже щуку.

Как добраться: на электричке от Финляндского вокзала до станции Зеленогорск, далее автобусом № 483 до поселка Поляны.

За грибами Невское озеро находится в ложбинах между скалистыми холмами, поросшими сосново-березовым лесом. Местные жители приезжают сюда за грибами и ягодами.

Как добраться: на электричке от Финляндского вокзала до станции Кузнечное, далее на маршрутке до поселка Севастьяново.

Поплавать и позагорать Озеро Зеркальное привлекает туристов своими песчаными пляжами и пологим подходом к воде, что особенно важно для семей с детьми. Вода в водоеме прозрачная и быстро прогревается у берегов. Для удобства туристов есть раздевалки.

Как добраться: на электричке от Финляндского вокзала до Зеленогорска. Пересаживаемся на дизельный поезд, идущий до Приморска, и доезжаем до станции 86-й километр. Далее 2 километра пешком до озера.

Живописнейшее озеро.Фото: Олег ЗОЛОТО

СКАЗАНО!

«На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области располагается множество природных, экологических, историко-культурных объектов, которые имеют туристическую привлекательность. Это позволяет развивать внутренний туризм, используя железнодорожный транспорт. Совместно с субъектами РФ компания прорабатывает удобное расписание, стыковку пригородных поездов с поездами дальнего следования, развивает маршрутную сеть электропоездов «Ласточка» - сейчас они охватывают такие туристические маршруты, как Выборг, Великий Новгород, Приозерск, Гатчина, Ораниенбаум, Зеленогорск и Петергоф». (Виталий ГРИГОРЬЕВ, генеральный директор «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».)