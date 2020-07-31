«Никто не распознал бы грамотную провокацию»: «российских бойцов», задержанных в Белоруссии, могли использовать втемную

Ситуация с задержанием 33 «бойцов российской военной компании» под Минском вполне может вылиться в большой международный скандал. Пока Кремль пытается добиться от Белоруссии объяснений, в медиапространстве появляются все новые и новые версии – кем были эти «бойцы», и что они делали на территории иностранного государства. Так, по словам основателя и экс-руководителя ЧВК «Мар», к которой якобы принадлежит часть задержанных, Алексея Марущенко, ребят могли использовать втемную.

«ЧИСТОЙ ВОДЫ ПИАР-ХОД»

По словам Марущенко, обстоятельства инцидента под Минском с самого начала вызвали у людей знающих много вопросов.

- Что это за спецы такие, которые, во-первых, собираются скопом в одном месте, во-вторых, опаздывают на самолет, и в-третьих, устраивают какие-то марши и построения у всех на глазах? – недоумевает бывший руководитель «Мар». – Поверьте мне – если бы перед реальной ЧВК поставили задачу устроить провокацию, ее не отследили бы ни КГБ, ни МВД, ни кто-либо еще.

Марущенко отмечает, что сам выполнял подобные задачи во время Второй Чеченской кампании, еще задолго до создания «Мар».

По словам Марущенко, ни одни грамотные специалисты не стали бы действовать так топорно, как 33 "боевика" из Белоруссии. Фото: из личного архива Алексея Марущенко

- Прилетают несколько человек, в разное время, разными рейсами, - рассказывает собеседник издания. – Они ничем не выделяются, не привлекают к себе внимание. А в «час икс» встречаются и начинают работать. Обычно на митингах – разогревают толпу, провоцируют ее на активные действия. Но опять же – все это делается настолько тонко и незаметно, что никто потом не может сказать, были вообще провокаторы или нет. Поэтому, на мой взгляд, ребят могли просто использовать втемную. Кто-то получил задание – набрать народ якобы для работы где-нибудь в Ливии или Судане. Набрал, повез транзитом через Белоруссию – в этом нет ничего странного, многие сейчас так летают в условиях перекрытых границ – и там их повязали. Тем более, если помните, Лукашенко за несколько дней до этого так и сказал – «поступила информация о том, что на территории Белоруссии могут действовать иностранные вооруженные формирования». И тут же это пресловутое задержание. Выглядит как чистой воды пиар-ход, не более того.

Есть, впрочем, и еще один вариант развития событий, отмечает Марущенко – предполагаемые «бойцы» действительно могли лететь транзитом куда-то к месту работы. А на границе уже попали под горячую руку.

- Пока я могу, опираясь на свои источники, с уверенностью сказать одно – это точно не «Вагнер» и уж тем более не «Мар», - констатирует он. – «Мар», напомню, вообще была вполне официально ликвидирована в 2018-м году.

ЧТО ТАКОЕ «МАР»?

Тем не менее именно название «Мар» всплыло в контексте белорусских событий – его, как сообщают СМИ, впервые озвучил некий неназванный «представитель белорусских силовых структур». Как признается сам Марущенко, для него это стало большой неожиданностью.

О том, что к конфликту в Белоруссии причастна именно "Мар", иностранные журналисты заявили, сличив татуировки на руках Марущенко и одного из задержанных. Однако при внимательном рассмотрении становится ясно - рисунки совершенно разные.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Могу предположить, что меня и компанию кто-то просто попытался подставить, - отметил он. – Возможно, кто-то из тех, кто когда-то хотел к нам попасть, но не прошел отбор. У нас с этим вообще было строго – из 100 претендентов оставалось десять-пятнадцать, максимум двадцать. Так что недовольных было много. Вы бы видели, что про нас – и про меня лично, кстати – писали в соцсетях. Что я алкоголик, лжец, что вся компания состоит из одного человека. Возможно, кто-то просто затаил обиду и сейчас, спустя несколько лет, решил таким вот образом мне отомстить.

Что же касается самой загадочной ЧВК «Мар», то, по словам Марущенко, образовалась она в 2014-м году, на волне новостей о вооруженном конфликте в Украине.

- Это была моя идея, мой личный проект, - вспоминает наш собеседник. – Я родился и вырос в семье «погон», окончил Суворовское училище, потом Высшее командное в Москве. Служил в Чечне во время Второй кампании. Так что мысли о том, чтобы набрать свою команду, приходили давно. А тут – события на востоке Украины, в Крыму. В общем, решил, что дальше медлить нельзя.

ЧВК "Мар" была создана в 2014-м году на фоне событий в Украине. Фото: из личного архива Алексея Марущенко

Поначалу, отмечает Марущенко, «Мар» представляла собой скорее объединение добровольцев. Ее костяк составляли 70 человек, непосредственно участвовавших в боевых операциях, еще порядка 400 – как в России, так и в Украине – оказывали им поддержку на местах. Занималась компания в основном сбором, отправкой и сопровождением гуманитарных конвоев для домов малютки, детских приютов и домов престарелых. Ну и параллельно, конечно, решала другие задачи: эвакуация, охрана, частные расследования. В Крыму, например, «Мар», по словам Марущенко, «следила за обстановкой» и обеспечивала порядок во время смены правительства и проведения референдума.

«БОЕВЫЕ» ГОНОРАРЫ

- Вообще, оказалось, что это очень востребованная работа, - признается наш собеседник. – У нас не было отбоя от тех, кто хотел вступить в ЧВК. В основном это были бывшие военные или «службисты». Но оставались, повторюсь, не все, потому что мы сразу выставили очень высокие требования: возраст от 25 до 50 лет, свободное владение минимум двумя иностранными языками, выносливость, уравновешенность, психологическая устойчивость и так далее.

В какой-то момент «Мар» обзавелась влиятельными покровителями из числа крупных санкт-петербургских бизнесменов. По словам Марущенко, в 2015-2017 годах в ЧВК вкладывались десятки миллионов рублей. 40 % от «пожертвований» шли на закупку обмундирования и экипировки (оружие бойцы получали только непосредственно прибыв на место работы), 60 % - выдавались участникам компании в качестве зарплаты. В зависимости от сложности задачи «гонорар» одного бойца мог составлять от 100 000 до 400 000 рублей.

В данный момент Марущенко является одним из учредителей ЧВК "Ястреб". Однако, по его собственным словам, непосредственно военной деятельностью эта компания в данный момент не занимается. Фото: из личного архива Алексея Марущенко

- Регулярная армия нас, конечно, недолюбливала, - усмехается Марущенко. – Как, впрочем, и любую другую ЧВК. Не думаю, что тут дело только в зависти к материальному достатку. Скорее, их раздражало то, что они были скованы приказами, директивами и стандартами, а мы могли импровизировать, творчески подходить к задаче. Вот, например, однажды перед нами поставили задачу – эвакуировать из здания двоих людей, которых там удерживали в заложниках. Мы узнали, что скоро в этом доме будут играть свадьбу – большую, на 300 человек гостей. После чего проникли туда, замаскировавшись под музыкальный ансамбль. Жены пошили нам костюмы, у кого-то нашелся реквизит – гитара, скрипка и так далее. Зашли, смешались с толпой и вышли через некоторое время с нашими заложниками. Без единого выстрела.

В 2017-м параллельно с «Мар» Марущенко учредил еще одну частную военную кампанию – «Вежливые люди». Планировалось, что она зайдет в Донецк и встанет там на постоянную службу.

- К сожалению, мы не смогли договориться с руководством ДНР, - вспоминает наш собеседник. – Потому что мы заходили к ним уже не как добровольцы, а как серьезная компания и работать хотели на коммерческих условиях. Но нам сказали, что поддержки не будет – причем не только финансовой, но и вообще никакой. Поэтому сотрудничество не заладилось.

До 2017-го года Марущенко часто появлялся в СМИ и давал интервью. Однако со снижением эскалации конфликта в Украине популярность "Мар" пошла на убыль. Фото: из личного архива Алексея Марущенко

КОДЕКС ЧЕСТИ

В 2018-м и «Мар» и «Вежливые люди» официально закрылись. Интерес к событиям в Украине – в том числе со стороны бизнеса – практически угас, не стало ни задач, ни финансирования. Поэтому Марущенко решил ликвидировать обе старые ЧВК и открыть одну новую – «Ястреб».

- Действительно, такая компания сейчас существует, - отмечает военный. – Но занимается она в первую очередь организацией переговоров, юридическим сопровождением, антирейдерскими мероприятиями и так далее. Мы готовы в любой момент встать в строй, но пока нет предложений.

О работе ЧВК Марущенко говорит просто: «война – это заработок». Но при этом сразу же отмечает: на этом страшном рынке, как и на любом другом, у участников должны быть стандарты и кодекс чести.

- Мы всегда придерживались системы правил, - признается он. – Не трогать женщин, стариков и детей. Не мародерствовать. И самое главное – не гнаться за деньгами. Мы сразу заявили – и до сих пор придерживаемся этой позиции – что будем работать только в интересах России. По крайней мере так было у меня и моих ближайших товарищей. Про другие компании я ничего сказать не могу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793368" frameborder="0"></iframe> СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

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