Мистические форты привлекут в Кронштадт пять миллионов туристов

На «Чумном» откроют музей борьбы с вирусами и гостиницу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Доселе закрытый, Кронштадт стал доступен для свободного посещения лишь 24 года назад. И только в последние годы город-остров вплотную занялся наследием, оставленным ему богатой историей и базировавшимися здесь военными, и начал развиваться сразу в нескольких масштабных проектах.

В их числе и проект «Остров фортов», стартовавший в 2019 году. Он призван превратить Кронштадт в город-музей, беспрецедентный мемориал славе Военно-морского флота России под открытым небом и точку притяжения туристов. К этому приблизит рекреационно-туристский кластер, который охватит более 100 гектаров Котлина и подарит ему более 30 новых объектов.

– Сдавать новые объекты и территории будем поэтапно, – обещает член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу. – Каждый год станем радовать местных жителей рабочими местами и местами для досуга, а приезжих – новыми туристическими объектами.

ТРИ ФОРТА – ТРИ СУДЬБЫ

Огромная изюмина проекта – работа с тремя старейшими фортами, которые раньше были на балансе у военных. До наших дней острова-крепости дошли в удручающем состоянии, для туристов они закрыты. А ведь они были свидетелями удивительных событий и теперь являются памятниками под охраной ЮНЕСКО.

Восстановить и приспособить под современное использование форты планируют к 2025 году. Сейчас крепости на воде активно готовят к реставрации, уже приступили к подводным исследованиям, а противоаварийные работы стартуют в сентябре.

К одному из фортов протянут канатную дорогу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Подводные археологические исследования фортов – это не просто соблюдение требований закона: всем крайне интересно посмотреть, что же там, в глубинах, ведь таких изысканий на этих фортах не проводили никогда, – рассказывает замдиректора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева. – Рассчитывать на крупные объекты – например, затонувшие корабли, – мы не можем: глубина не такая большая. Зато наверняка найдем обломки и отдельные предметы, которые наполнят музеи Кронштадта. Кроме того, любопытно посмотреть, как форты – искусственные сооружения, стоящие на дне Финского залива, – выглядят сейчас.

Форт «Император Александр Первый» («Чумной»)

От нового Музея военно-морской славы к этому форту протянут 1200-метровую канатную дорогу, первую в Петербурге. Канатка пройдет прямо над Балтикой и сможет перевозить до 300 человек в час. Причем в любое время года.

Любители острых ощущений смогут даже переночевать на острове-крепости Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Придется устанавливать опоры на дно, – рассказывают инициаторы проекта «Остров фортов». – Использование канатки даже в штормовых условиях не вызовет проблем: современные канатные дороги безопасно функционируют при сильном ветре. А вот какого типа построить дорогу – гондольную или маятниковую, – вопрос пока открытый.

На самом же «Чумном» откроют музей борьбы с вирусами и создания вакцины от чумы, а для желающих пощекотать себе нервы здесь расположат гостиницу.

Форт «Кроншлот»

Ровесник Петербурга и первое военно-морское фортификационное укрепление русского флота на Балтике, «Кроншлот» включит в себя музейные экспозиции, интерактивные пространства, площадку для торжественных мероприятий и ресторан.

Форт «Император Петр Первый» («Цитадель»)

Форт, построенный по приказу императора Петра Великого незадолго до его кончины, превратят в музей, посвященный минно-взрывному делу.

ПАТРИОТИЗМ ИГРАЮЧИ

Духовным сердцем проекта «Остров фортов» станет парк, который будет выполнять сразу три функции: музейную, образовательную и туристическую. Доминанта парка – Аллея героев российского флота, которую открыли в минувший День ВМФ. На 150 метрах аллеи уместили всю 324-летнюю историю Отечественного флота.

«Дорога времени» включила 11 ниш со скульптурными композициями, символизирующими исторические темы и подвиги 13 героев российского флота, начиная от Петра Первого, свершения которого образно отражено в виде штурвала парусника, и заканчивая адмиралом Флота СССР Сергеем Горшковым, чье главное дело – создание океанского ракетно-ядерного подводного флота СССР – представлено стартующей из-под воды крылатой ракетой

Ушакова символизирует бортовая артиллерия Фото: Артем КИЛЬКИН

Отдельную зону аллеи посвятили современности: ниша, оформленная в виде водопада, рассказывает о настоящем и будущем Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. На водной глади фонтана-водопада видны макеты новейших кораблей, а в глубине – атомного поводного ракетного крейсера.

Плавучим музеем в акватории у парка станет первая советская и третья в мире атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол». А вот «Маяк памяти», в котором увековечили имена 200 героев-моряков, уже готов.

Инновационный палаточный лагерь заработал в середине лета Фото: Артем КИЛЬКИН

Для посетителей парка в новой зеленой зоне организовали игровую площадку, веревочный парк для детей (конечно, в морском духе), разбили яблоневый сад на берегу пруда, разместили огромные панорамные качели и стационарные смотровые бинокли на берегу Каботажной гавани. Открытие первой части парка наметили на 8 августа.

А вот «Лагерь настоящих героев» по соседству с парком работает с 11 июля. Инновационный палаточный лагерь соорудили на четырех с лишним гектарах, между березами и соснами. На лужайках расставили 23 купола Фуллера, в каждой сфере может поселиться до 10 детей.

Маленьких патриотов поселили в куполах Фуллера Фото: Артем КИЛЬКИН

– «Фишечки» нашего лагеря – полоса препятствий, две спортивные площадки и лазертаг в соседней лесной зоне, где ребята сами выстраивают тактические укрепления, – рассказывает основатель и руководитель «Лагеря настоящих героев» Дарья Борисова.

Патриотический лагерь рассчитан на 160 детей в смену. Отличники и школьники из сложных семей смогут отдыхать здесь по квоте.

Чтобы всю красоту парка не смыло очередным штормом, предусмотрели берегозащиту. Частью проекта стала и система, предотвращающая подтопления.

О МОРЕ И НА МОРЕ

2023 год подарит Кронштадту Музей военно-морской славы. В экспозиции, которая займет 17 000 квадратных метров, не считая временных выставок, отразят всю историю военно-морского дела, начиная с Древней Руси и заканчивая XXI веком. От пыльных и скучных музеев этот будет отличаться интерактивом: между экспонатами расставят симуляторы кораблей, самолетов и субмарин. Дополнением к музею станет просторный конгресс-центр.

В юных гостях не только воспитывают дух, но и взращивают поборников ЗОЖа Фото: Артем КИЛЬКИН

Океанариум заработает в 2025 году. В нем поселятся представители флоры и фауны Балтийского моря, Дальнего Востока и Амурских рек, Камчатки и Японского моря. Так, уже решено, что жителями океанариума станут выведенные в зоопарках каланы и пингвины. Но не фауной единой: само устройство океанариума заставит посетителей охать и ахать, ведь его выполнят в форме прозрачной морской петли – и гости смогут буквально передвигаться по аквариуму. Приятным бонусом станет дайвинг-центр глубиной 25 метров с подводной стеклянной станцией-куполом.

В том же 2025-ом в Кронштадте заработает яхтенная марина. Она сможет вместить 552 судна, при ней построят эллинг и апартаменты.

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ

Размещать туристов планируют в четырехзвездочном гранд-отеле на 200 номеров, который откроется в 2023 году, и в трехзвездочном бизнес-отеле на 200 номеров, который заработает в 2024 году.

Форты будут восстанавливать бережно, но для туристов они станут столь же надежными, что и сотни лет назад Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Построят и новое жилье. Квартал «Центральный» с детским садиком на 150 мест будет готов в 2023 году, квартал «На набережной» с садом на 50 детишек – в 2025-ом. При кварталах обещают стоянку на 490 автомобилей и поликлинику.

Нехватку школ компенсируют лицеем на 550 мест, который примет первых учеников уже в 2023 году. А чтобы жители города-острова были здоровы, для них в том же году откроют спортивный центр с крытой ледовой ареной.

ЦИФРА:

Количество туристов увеличится с 1,8 млн человек (на 2019 год) до 5 млн человек.

Более 1 500 новых рабочих мест появится в Кронштадте благодаря созданию кластера.

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Руслан ЦАЛИКОВ, Первый заместитель Министра обороны России:

– У нас в стране было множество всяческих начинаний, которые то ли не доводились до конца, то ли на выходе получалось не то, что хотелось. Я абсолютно уверен, что здесь все получится так, как надо, и что через 300 лет создателей всех этих объектов будут вспоминать так же, как сегодня мы вспоминаем Петра Первого.

Скоро форты удивят туристов экспозициями, отелями и ресторанами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ОФИЦИАЛЬНО:

Сергей КОРНЕЕВ, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга:

– Кронштадт – новое место на туристской карте Петербурга, которое станет одним из ключевых в концепции новой туристской географии. Он сможет притянуть абсолютно разных туристов, ведь история флота интересна всем. Но в первую очередь, это будет патриотический, исторический туризм, который заинтересует школьников, молодых людей и родителей с детьми. В результате Кронштадт станет лучшим местом в стране для знакомства с историей флота и историей государства. А мистические форты будут туристским магнитом мирового уровня.

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