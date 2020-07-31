Где в Санкт-Петербурге купить арбузы: с 1 августа 2020 года в городе будут работать 127 официальных точек

С 1 августа 2020 года в Санкт-Петербурге официально начинается сезон торговли бахчевыми культурами - арбузами и дынями. На улицах города откроются традиционные базары. Всего их будет больше ста. Рассказываем, где в этом году купить арбузы в Санкт-Петербурге.

- В этом году точки по продаже бахчевых культур откроются по 127 адресам. Продажа арбузов и дынь будет организована на городских участках по договорам под сезонную торговлю. Напомним, срок размещения арбузных развалов - с 1 августа по 15 октября, - сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений.

Вот так выглядит список с адресами, предоставленный властями Санкт-Петербурга:

Адмиралтейский район

- 12-я Красноармейская улица, участок 6, (южнее дома 1/21, литера А)

- Курляндская улица, участок 6, (на пересечении со Старо-Петергофским проспектом)

Василеостровский район

- Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)

- улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)

- улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

- улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее д. 46, корп. 1, лит. В)

- Новосмоленская набережная, участок 33 (южнее д. 1, лит. А)

Выборгский район

- проспект Луначарского, участок 83, (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)

- улица Хошимина участок 18, (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А)

- улица Сикейроса, участок 17, (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)

- 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.)

Калининский район

- Гражданский проспект, участок 6, (западнее дома 121/100, литера А по Гражданскому проспекту)

- Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А

- улица Демьяна Бедного, (западнее д. 84, корп. 1, лит. А по пр. Луначарского)

- улица Верности, участок 9 (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Верности)

- проспект Металлистов, участок 6, (юго-восточнее дома 59, литера А по проспекту Металлистов)

- проспект Культуры, участок 1, (западнее дома 25, корпус 1, литера А по проспекту Культуры)

- улица Руставели, участок 2 (восточнее дома 12, литера А по улице Руставели)

- улица Софьи Ковалевской, участок 3, (северо-западнее дома 83, литера А по Северному проспекту)

- проспект Культуры, участок 2, (юго-западнее дома 7, корпус 1, литера А по проспекту Культуры)

- Тимуровская улица, участок 2, (юго-восточнее дома 14 по Тимуровской улице)

- Гражданский проспект, участок 8 (юго-восточнее дома 84, литера А по Гражданскому проспекту)

- Брюсовская улица, участок 5, (северо-восточнее дома 4 станции Пискарёвка)

Кировский район

- Автовская улица, уч. 129 (у д. 3)

- улица Солдата Корзуна, участок 132, (у дома 40, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 116, (у дома 13, литера А)

- Двинская улица, участок 117, (у дома 10, литера А)

- улица Генерала Симоняка, участок 112, (у дома 9, литера А)

- улица Маршала Говорова, участок 125, (у дома 14, литера А)

- Кронштадтская улица, участок 116, (у дома 13а)

- улица Солдата Корзуна, участок 131, (у дома 24, литера А)

Красногвардейский район

- Пискаревский проспект, д. 39, лит. А (Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 69, (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)

- Пискаревский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискаревскому пр.)

- проспект Энергетиков, уч. 1, (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А по проспекту Энергетиков)

- проспект Металлистов, участок 1, (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов)

- улица Стахановцев, участок 1, (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев)

- проспект Наставников, д. 21, лит. А (Санкт-Петербург, проспект Наставников, участок 64, (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников)

- проспект Косыгина, уч. 87 (северо-западнее д. 17, корп. 1, лит. А по пр. Косыгина)

- шоссе Революции, уч. 119, севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции

- Среднеохтинский проспект, уч. 35 (восточнее д. 51/13 по Среднеохтинскому пр.)

- проспект Металлистов, участок 1, (восточнее дома 17, литера А по шоссе Революции)

- Среднеохтинский проспект, участок 1, (южнее дома 23, литера А по Среднеохтинскому проспекту)

- проспект Ударников, участок 1, (северо-восточнее дома 30/23, литера А по Индустриальному проспекту)

- проспект Энтузиастов, уч. 1, (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)

Красносельский район

- Ленинский проспект, участок 49 (напротив дома 95, корпус 1, литера А)

- Ленинский проспект, участок 16, (торговое место напротив дома 98)

- улица Маршала Захарова, участок 24, (торговое место напротив дома 13)

- улица Рихарда Зорге, участок 10, (торговое место напротив дома 3, корпус 1)

- улица Рихарда Зорге, участок 11, (торговое место напротив дома 17)

- проспект Маршала Жукова, участок 17, (торговое место напротив дома 37, корпус 1)

- проспект Народного Ополчения, участок 7, (торговое место напротив дома 211)

- проспект Ветеранов, участок 28, (торговое место напротив дома 147)

- улица Пионерстроя, участок 8, (торговое место у дома 4)

- муниципальный округ Горелово, территория Горелово, Красносельское шоссе, участок 3, (торговое место напротив дома 17, на пересечении с Аннинским шоссе)

- улица Тамбасова, участок 10, (торговое место у дома 4)

- улица Тамбасова, участок 11, (торговое место у дома 32)

- Петергофское шоссе, участок 17, (торговое место у дома 3)

- Петергофское шоссе, участок 18, (торговое место у дома 3)

- улица Десантников, участок 8, (торговое место напротив дома 24)

- улица Партизана Германа, участок 23, (торговое место напротив дома 5/14)

- улица Отважных, участок 3, (торговое место напротив дома 1)

- улица Котина, участок 11, (торговое место напротив дома 7, корпус 1)

- улица Маршала Захарова, участок 22, (торговое место напротив дома 21)

- проспект Маршала Жукова, участок 13, (торговое место напротив дома 26)

- проспект Маршала Жукова, участок 16, (торговое место напротив дома 45, на пересечении с ул. Маршала Захарова)

- город Красное Село, Кингисеппское шоссе, участок 6, (торговое место напротив дома 10, корпус 1)

- улица Маршала Захарова, участок 23, (торговое место напротив дома 33, корпус 1)

- проспект Маршала Жукова, участок 14, (торговое место напротив дома 33, корпус 1)

- проспект Маршала Жукова, участок 15, (торговое место напротив дома 33, корпус 1)

- проспект Ветеранов, участок 24, (торговое место напротив дома 115)

- улица Партизана Германа, участок 24, (торговое место у дома 22)

- улица Доблести, участок 18, (торговое место у дома 18, корпус 1)

- улица Котина, участок 10, (торговое место у дома 2)

- город Красное Село, Стрельнинское шоссе, участок 4, (напротив дома 4, корпус 1, литера А)

- город Красное Село, проспект Ленина, участок 14, (у дома 59)

- город Красное Село, проспект Ленина, участок 15, (напротив дома 85)

- город Красное Село, улица Лермонтова, участок 4, (торговое место напротив дома 75)

- улица Партизана Германа, участок 54, (напротив дома 6, литера А)

- улица Маршала Захарова, участок 74, (у дома 22, корпус1, литера А)

- улица Маршала Захарова, участок 75, (у дома 21, литера А)

Колпинский район

- город Колпино, Павловская улица, уч. 15, (у дома 38/17)

- город Колпино, Пролетарская улица, уч. 17, (у дома 60, литера А)

- город Колпино, Тверская улица, уч. 7, (северо-западнее 36/9, литера А)

- город Колпино, бульвар Трудящихся, участок 45, (у дома 15, литера А)

- город Колпино, бульвар Трудящихся, уч. 29, (у дома 18, корпус 1, литера А)

- город Колпино, улица Веры Слуцкой, уч. 11, (южнее дома 85, литера А)

- город Колпино, улица Ижорского Батальона, уч. 3, у дома 4/35, литера А

Кронштадтский район

- город Кронштадт, Красная улица, участок 4, (западнее дома 8, корпус 1, литера А)

- город Кронштадт, улица Юрия Инге, уч. 1, (северо-восточнее дома 1, литера А)

- город Кронштадт, улица Станюковича, уч. 11, (восточнее дома 8, литера А по ул. Гидростроителей)

- город Кронштадт, Кронштадтское шоссе, уч. 23, (западнее дома 8, литера А)

Курортный район

- город Сестрорецк, улица Володарского, участок 1, (восточнее дома 7/9, литера А)

- город Сестрорецк, улица Токарева, участок 8, (южнее дома 16)

- город Зеленогорск, улица Красных Курсантов, участок 1, (южнее дома 16, литера Д)

- Зеленогорск, Приморское шоссе, участок 1, (южнее дома 591)

Московский район

- Краснопутиловская улица, д. 121

- Варшавская улица, участок 176, (у дома 94, литера А)

- улица Ленсовета, участок 174, (у дома 56, литера А)

- улица Орджоникидзе, участок 148, (у дома 15, литера А)

- Варшавская улица, участок 181,(у дома 29, корп.1, литера А)

- Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)

- проспект Космонавтов, участок 168, (напротив дома 9, корпус 1, литера А по Звёздной улице)

- Алтайская улица, участок 114, (у дома 18/19, литера А)

- Бассейная улица, участок 182, (у дома 65 по Бассейной улице)

- улица Ленсовета, участок 175, (напротив дома 9/24, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 119, (северо-восточнее дома 96, литера А)

- Пулковское шоссе, участок 130, (у дома 13, корпус 1)

- Пулковское шоссе, участок 129, (у дома 3, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 133, (южнее дома 66, корпус 2, литера)

- Пулковская улица, участок 124 (северо-западнее дома 2, корпус 1, литера А)

- проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)

Невский район

- улица Дыбенко, уч. 169, (восточнее д. 24, корп. 1, лит. Ю)

Петроградский район

- Левашовский проспект, участок 14, (северо-восточнее дома 18, литера А по Ординарной улице)

- Лодейнопольская улица, участок 7, (у дома 2, литера А, на пересечении с Большой Зелениной улицей)

- Малый проспект П.С., участок 22, (у дома 36-38, литера В)

- Чкаловский проспект, участок 21, (у дома 12/20, литера А)

Петродворцовый район

- город Ломоносов, улица Жоры Антоненко, уч. 4 (напротив д. 2, лит. А)

Пушкинский район

- поселок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, уч. 6 (у д. 17/4 на перекрестке с ул. Туровской)

- город Пушкин, Оранжерейная улица, уч. 12, (у д.40А (автобусное кольцо)

Приморский район

- улица Щербакова, участок 6, (севернее пересечения с Земским переулком)

- Туристская улица, участок 59, (юго-восточнее пересечения с Камышовой улицей)

- Вербная улица, участок 3, (юго-восточнее пересечения с Земским переулком)

Фрунзенский район

- улица Ярослава Гашека, уч. 66 (южнее д. 6, корп. 2, лит. А по ул. Ярослава Гашека)

- Будапештская улица, участок 169, (восточнее дома 33, литера А по Будапештской улице)

- Будапештская улица, уч. 171, (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А по Будапештской улице)

- Купчинская улица, уч. 63, (северо-восточнее дома 15, корпус 1, литера В по Купчинской улице)

- Стрельбищенская улица, участок 11, (западнее дома 16, литера А по Стрельбищенской улице)

- Софийская улица, участок 158, (западнее дома 44, литера А по Софийской улице)

- Будапештская улица, участок 166, (северо-восточнее дома 11 по улице Димитрова).