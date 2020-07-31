Где в Санкт-Петербурге купить арбузы: с 1 августа 2020 года в городе будут работать 127 официальных точек
С 1 августа 2020 года в Санкт-Петербурге официально начинается сезон торговли бахчевыми культурами - арбузами и дынями. На улицах города откроются традиционные базары. Всего их будет больше ста. Рассказываем, где в этом году купить арбузы в Санкт-Петербурге.
- В этом году точки по продаже бахчевых культур откроются по 127 адресам. Продажа арбузов и дынь будет организована на городских участках по договорам под сезонную торговлю. Напомним, срок размещения арбузных развалов - с 1 августа по 15 октября, - сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений.
Вот так выглядит список с адресами, предоставленный властями Санкт-Петербурга:
Адмиралтейский район
- 12-я Красноармейская улица, участок 6, (южнее дома 1/21, литера А)
- Курляндская улица, участок 6, (на пересечении со Старо-Петергофским проспектом)
Василеостровский район
- Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)
- улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)
- улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)
- улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее д. 46, корп. 1, лит. В)
- Новосмоленская набережная, участок 33 (южнее д. 1, лит. А)
Выборгский район
- проспект Луначарского, участок 83, (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)
- улица Хошимина участок 18, (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А)
- улица Сикейроса, участок 17, (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)
- 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.)
Калининский район
- Гражданский проспект, участок 6, (западнее дома 121/100, литера А по Гражданскому проспекту)
- Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А
- улица Демьяна Бедного, (западнее д. 84, корп. 1, лит. А по пр. Луначарского)
- улица Верности, участок 9 (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Верности)
- проспект Металлистов, участок 6, (юго-восточнее дома 59, литера А по проспекту Металлистов)
- проспект Культуры, участок 1, (западнее дома 25, корпус 1, литера А по проспекту Культуры)
- улица Руставели, участок 2 (восточнее дома 12, литера А по улице Руставели)
- улица Софьи Ковалевской, участок 3, (северо-западнее дома 83, литера А по Северному проспекту)
- проспект Культуры, участок 2, (юго-западнее дома 7, корпус 1, литера А по проспекту Культуры)
- Тимуровская улица, участок 2, (юго-восточнее дома 14 по Тимуровской улице)
- Гражданский проспект, участок 8 (юго-восточнее дома 84, литера А по Гражданскому проспекту)
- Брюсовская улица, участок 5, (северо-восточнее дома 4 станции Пискарёвка)
Кировский район
- Автовская улица, уч. 129 (у д. 3)
- улица Солдата Корзуна, участок 132, (у дома 40, литера А)
- Краснопутиловская улица, участок 116, (у дома 13, литера А)
- Двинская улица, участок 117, (у дома 10, литера А)
- улица Генерала Симоняка, участок 112, (у дома 9, литера А)
- улица Маршала Говорова, участок 125, (у дома 14, литера А)
- Кронштадтская улица, участок 116, (у дома 13а)
- улица Солдата Корзуна, участок 131, (у дома 24, литера А)
Красногвардейский район
- Пискаревский проспект, д. 39, лит. А (Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 69, (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)
- Пискаревский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискаревскому пр.)
- проспект Энергетиков, уч. 1, (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А по проспекту Энергетиков)
- проспект Металлистов, участок 1, (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов)
- улица Стахановцев, участок 1, (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев)
- проспект Наставников, д. 21, лит. А (Санкт-Петербург, проспект Наставников, участок 64, (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников)
- проспект Косыгина, уч. 87 (северо-западнее д. 17, корп. 1, лит. А по пр. Косыгина)
- шоссе Революции, уч. 119, севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции
- Среднеохтинский проспект, уч. 35 (восточнее д. 51/13 по Среднеохтинскому пр.)
- проспект Металлистов, участок 1, (восточнее дома 17, литера А по шоссе Революции)
- Среднеохтинский проспект, участок 1, (южнее дома 23, литера А по Среднеохтинскому проспекту)
- проспект Ударников, участок 1, (северо-восточнее дома 30/23, литера А по Индустриальному проспекту)
- проспект Энтузиастов, уч. 1, (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)
Красносельский район
- Ленинский проспект, участок 49 (напротив дома 95, корпус 1, литера А)
- Ленинский проспект, участок 16, (торговое место напротив дома 98)
- улица Маршала Захарова, участок 24, (торговое место напротив дома 13)
- улица Рихарда Зорге, участок 10, (торговое место напротив дома 3, корпус 1)
- улица Рихарда Зорге, участок 11, (торговое место напротив дома 17)
- проспект Маршала Жукова, участок 17, (торговое место напротив дома 37, корпус 1)
- проспект Народного Ополчения, участок 7, (торговое место напротив дома 211)
- проспект Ветеранов, участок 28, (торговое место напротив дома 147)
- улица Пионерстроя, участок 8, (торговое место у дома 4)
- муниципальный округ Горелово, территория Горелово, Красносельское шоссе, участок 3, (торговое место напротив дома 17, на пересечении с Аннинским шоссе)
- улица Тамбасова, участок 10, (торговое место у дома 4)
- улица Тамбасова, участок 11, (торговое место у дома 32)
- Петергофское шоссе, участок 17, (торговое место у дома 3)
- Петергофское шоссе, участок 18, (торговое место у дома 3)
- улица Десантников, участок 8, (торговое место напротив дома 24)
- улица Партизана Германа, участок 23, (торговое место напротив дома 5/14)
- улица Отважных, участок 3, (торговое место напротив дома 1)
- улица Котина, участок 11, (торговое место напротив дома 7, корпус 1)
- улица Маршала Захарова, участок 22, (торговое место напротив дома 21)
- проспект Маршала Жукова, участок 13, (торговое место напротив дома 26)
- проспект Маршала Жукова, участок 16, (торговое место напротив дома 45, на пересечении с ул. Маршала Захарова)
- город Красное Село, Кингисеппское шоссе, участок 6, (торговое место напротив дома 10, корпус 1)
- улица Маршала Захарова, участок 23, (торговое место напротив дома 33, корпус 1)
- проспект Маршала Жукова, участок 14, (торговое место напротив дома 33, корпус 1)
- проспект Маршала Жукова, участок 15, (торговое место напротив дома 33, корпус 1)
- проспект Ветеранов, участок 24, (торговое место напротив дома 115)
- улица Партизана Германа, участок 24, (торговое место у дома 22)
- улица Доблести, участок 18, (торговое место у дома 18, корпус 1)
- улица Котина, участок 10, (торговое место у дома 2)
- город Красное Село, Стрельнинское шоссе, участок 4, (напротив дома 4, корпус 1, литера А)
- город Красное Село, проспект Ленина, участок 14, (у дома 59)
- город Красное Село, проспект Ленина, участок 15, (напротив дома 85)
- город Красное Село, улица Лермонтова, участок 4, (торговое место напротив дома 75)
- улица Партизана Германа, участок 54, (напротив дома 6, литера А)
- улица Маршала Захарова, участок 74, (у дома 22, корпус1, литера А)
- улица Маршала Захарова, участок 75, (у дома 21, литера А)
Колпинский район
- город Колпино, Павловская улица, уч. 15, (у дома 38/17)
- город Колпино, Пролетарская улица, уч. 17, (у дома 60, литера А)
- город Колпино, Тверская улица, уч. 7, (северо-западнее 36/9, литера А)
- город Колпино, бульвар Трудящихся, участок 45, (у дома 15, литера А)
- город Колпино, бульвар Трудящихся, уч. 29, (у дома 18, корпус 1, литера А)
- город Колпино, улица Веры Слуцкой, уч. 11, (южнее дома 85, литера А)
- город Колпино, улица Ижорского Батальона, уч. 3, у дома 4/35, литера А
Кронштадтский район
- город Кронштадт, Красная улица, участок 4, (западнее дома 8, корпус 1, литера А)
- город Кронштадт, улица Юрия Инге, уч. 1, (северо-восточнее дома 1, литера А)
- город Кронштадт, улица Станюковича, уч. 11, (восточнее дома 8, литера А по ул. Гидростроителей)
- город Кронштадт, Кронштадтское шоссе, уч. 23, (западнее дома 8, литера А)
Курортный район
- город Сестрорецк, улица Володарского, участок 1, (восточнее дома 7/9, литера А)
- город Сестрорецк, улица Токарева, участок 8, (южнее дома 16)
- город Зеленогорск, улица Красных Курсантов, участок 1, (южнее дома 16, литера Д)
- Зеленогорск, Приморское шоссе, участок 1, (южнее дома 591)
Московский район
- Краснопутиловская улица, д. 121
- Варшавская улица, участок 176, (у дома 94, литера А)
- улица Ленсовета, участок 174, (у дома 56, литера А)
- улица Орджоникидзе, участок 148, (у дома 15, литера А)
- Варшавская улица, участок 181,(у дома 29, корп.1, литера А)
- Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)
- проспект Космонавтов, участок 168, (напротив дома 9, корпус 1, литера А по Звёздной улице)
- Алтайская улица, участок 114, (у дома 18/19, литера А)
- Бассейная улица, участок 182, (у дома 65 по Бассейной улице)
- улица Ленсовета, участок 175, (напротив дома 9/24, литера А)
- Краснопутиловская улица, участок 119, (северо-восточнее дома 96, литера А)
- Пулковское шоссе, участок 130, (у дома 13, корпус 1)
- Пулковское шоссе, участок 129, (у дома 3, литера А)
- Краснопутиловская улица, участок 133, (южнее дома 66, корпус 2, литера)
- Пулковская улица, участок 124 (северо-западнее дома 2, корпус 1, литера А)
- проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)
Невский район
- улица Дыбенко, уч. 169, (восточнее д. 24, корп. 1, лит. Ю)
Петроградский район
- Левашовский проспект, участок 14, (северо-восточнее дома 18, литера А по Ординарной улице)
- Лодейнопольская улица, участок 7, (у дома 2, литера А, на пересечении с Большой Зелениной улицей)
- Малый проспект П.С., участок 22, (у дома 36-38, литера В)
- Чкаловский проспект, участок 21, (у дома 12/20, литера А)
Петродворцовый район
- город Ломоносов, улица Жоры Антоненко, уч. 4 (напротив д. 2, лит. А)
Пушкинский район
- поселок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, уч. 6 (у д. 17/4 на перекрестке с ул. Туровской)
- город Пушкин, Оранжерейная улица, уч. 12, (у д.40А (автобусное кольцо)
Приморский район
- улица Щербакова, участок 6, (севернее пересечения с Земским переулком)
- Туристская улица, участок 59, (юго-восточнее пересечения с Камышовой улицей)
- Вербная улица, участок 3, (юго-восточнее пересечения с Земским переулком)
Фрунзенский район
- улица Ярослава Гашека, уч. 66 (южнее д. 6, корп. 2, лит. А по ул. Ярослава Гашека)
- Будапештская улица, участок 169, (восточнее дома 33, литера А по Будапештской улице)
- Будапештская улица, уч. 171, (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А по Будапештской улице)
- Купчинская улица, уч. 63, (северо-восточнее дома 15, корпус 1, литера В по Купчинской улице)
- Стрельбищенская улица, участок 11, (западнее дома 16, литера А по Стрельбищенской улице)
- Софийская улица, участок 158, (западнее дома 44, литера А по Софийской улице)
- Будапештская улица, участок 166, (северо-восточнее дома 11 по улице Димитрова).
ИСТОЧНИК KP.RU