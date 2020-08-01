Ядовитых слизней-каннибалов заметили в парке Сестрорецка

Совсем недавно на нашествие ядовитых слизней жаловались жители Московской области. Теперь моллюски-каннибалы обитают и в Петербурге. На днях скопление огромных слизняков заметила одна из жительниц Сестрорецка Марина Семенова. Как рассказала женщина, они живут большой колонией вдоль парка и поедают всё на своем пути.

- Первый раз этих тварей я заметила в прошлом году, - делится Марина. - Посевов в парке, благо, нет, зато есть собачьи экскременты и раздавленные соплеменники на дороге. Всё это они с аппетитом и трескают.

Брюхоногих «соседей» женщина сняла на телефон. На кадрах видно, что они располагаются не дальше метра друг от друга. Как пояснила «Комсомолке» кандидат биологических наук Екатерина Богомолова, этих слизняков, скорее всего, завезли в Россию из Европы вместе с землей. И бороться с ними можно, увы, только одним способом.

Моллюски съедают все на своем пути, даже токсичные растения. Поэтому и сами они ядовитыеФото: из архива героя публикации

- Их нужно собирать и класть в концентрированный соляной раствор. В нем эти слизни погибают, - говорит ученый. – Делать это лучше всего вечером, когда моллюски как раз скапливаются вместе. Собирать их обязательно нужно в перчатках, потому что слизни ядовитые. Они едят все подряд, в том числе токсичные растения. Поэтому ни в коем случае нельзя хватать их голыми руками и подносить к лицу.

Также Екатерина Богомолова отмечает, что расправиться со слизняками нужно как можно скорее. Они очень живучие и быстро размножаются. Их кладки могут спокойно перезимовать в земле, и как только потеплеет, город получит новую партию прожорливых моллюсков.

- Чтобы ускорить процесс, слизней можно приманить, - объясняет Екатерина. – Положите им масло или любую животную еду, и они с удовольствием на нее сойдутся. Также они неплохо идут на пиво. Чем быстрее вы их соберете, тем больше вероятности, что они не попадут из парка в ваш огород и не начнут портить посевы.