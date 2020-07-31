«Поздравления принимаю сразу по трем телефонам»: Эдита Пьеха отмечает 83-летие

Сегодня, 31 июля, свой день рождения отмечает Народная артистка СССР Эдита Пьеха. Ей исполнилось 83 года. Лично нам поздравить с этой знаменательной датой именитую певицу и актрису получилось не сразу - постоянно было занято. В итоге трубку подняла ее помощница.

- Сегодня очень много звонков с самого утра. Звонят сразу на три телефона, - рассказала «Комсомолке» Нина Чувашова и передала телефон имениннице, которая минут пять прощалась со своим родственником Евгенией и несколько раз повторяла: «Женя, люблю тебя!»

- Когда закончится пандемия, будет концерт, и я вас всех приглашу обязательно, - бодрым и радостным голосом ответила корреспонденту «КП» Эдита Станиславовна.

Она призналась, что чувствует себя хорошо, правда, «настроение, как погода, пасмурное».

Внук народной артистки Стас Пьеха ее поздравил одним из первых. Только не лично, а по телефону: сейчас он на больничном.

- Ничего серьезно: простудился, кашляю немного, - успокоил он бабушку и пообещал приехать, как только ему станет лучше.

Позже в своем Инстаграме Стас еще раз поздравил Эдиту Станиславовну и опубликовал редкое фото, где она изображена с Муслимом Магомаевым и Александром Броневицким!

- Великие люди своего времени в постановочном фото - «поверженная Франция», - подписал Стас. - Насколько я знаю - дед (Наполеон, в данном контексте) срежессировал эту коллаборацию самых любимых страной артистов и одного величайшего новатора и композитора вне жанра и конъюнктуры! Я горжусь тем, что двое из этих людей - мои родственники! Сегодня радостный день, мы празднуем день рождения Эдиты!