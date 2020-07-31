2020-07-31T19:23:18+03:00
Общество

Областной молочный союз поможет

Сельхозпроизводители 47-го региона объединились для поддержки экономики
Алена ЧИЧИГИНА
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За шесть месяцев 2020 года в регионе произведено 328,8 тысяч тонн молока. ФОТО: Правительство ЛОЗа шесть месяцев 2020 года в регионе произведено 328,8 тысяч тонн молока. ФОТО: Правительство ЛО
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Больше объединений, еще больше. В Ленинградской области появился региональный союз производителей и переработчиков молока.

- Постоянно меняющаяся ситуация на рынке, связанная с техническими регламентами, маркировкой, экспортом молочной продукции, требует от отрасли своевременных решений и консолидированных действий. Ленинградская область является одним из лидеров в России по молочному животноводству, и, для того чтобы двигаться дальше, нам нужны глобальные стратегические решения, нужен постоянно работающий коллегиальный орган, который мог бы оперативно решать возникающие вопросы и консультировать производителей, - подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Торжественное подписание учредительных документов состоялось вчера в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона. Председателем избрали Юрия Брагинца - президента концерна «Детскосельский», почетного гражданина Ленинградской области, а генеральным директором - Дениса Николаева, заместителя руководителя администрации главы концерна «Детскосельский». Подписи под протоколом о создании союза «Леноблмолоко» поставили руководители девяти хозяйств. Союз открыт к вступлению новых членов.

СПРАВКА

Производством молока в регионе занимается около 100 организаций. Ленинградская область занимает первое место среди субъектов РФ по уровню молочной продуктивности с показателем 8608 килограммов молока и входит в топ-10 производителей молока в сельхозорганизациях - 591 тысяча тонн.

По итогам шести месяцев 2020 года в регионе произведено 328,8 тысячи тонн молока (103,9% к 2019 году), надой на одну фуражную корову составил 4598 килограммов (105,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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