2020-07-31T20:18:56+03:00
Общество

Собственникам не придется переплачивать

Леноблкомимущество отчиталось, как оно следит за соответствием кадастровой стоимости земли рыночным реалиям
Олег БЕЛОВ
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Налог на недвижимость рассчитываться исходя из кадастровой стоимости.Налог на недвижимость рассчитываться исходя из кадастровой стоимости.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом обнародовал результаты мониторинга кадастровой оценки земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения за 2019 год.

- Мониторинг необходим, чтобы не допустить увеличения налоговой нагрузки на налогоплательщиков при резких падениях цен на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, - отметил председатель Леноблкомимущества Эдуард Салтыков.

В целом проведенный в 2019 году мониторинг показал, что кадастровая оценка земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения соответствует рыночным реалиям.

Напомним, с 1 января 2017 года налог на недвижимость стали рассчитывать исходя из кадастровой стоимости объекта. При этом кадастровая стоимость должна быть максимально приближена к рыночной цене и не быть выше ее. За тем, чтобы так оно и было в реальности, следит Леноблкомимущество.

Сейчас специалисты Ленинградского областного учреждения кадастровой оценки оценивают земли водного и лесного фондов, населенных пунктов, сельхозназначения, промышленности и земель иного специального назначения, а также особо охраняемых территорий. Всего более 3 млн объектов. В 2021 году планируется провести оценку объектов недвижимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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