Хорошие новости. В поселке Тайцы начался ремонт бизнес-инкубатора - той самой площадки для начинающих предпринимателей, где можно получить первые знания и запустить свое дело. После обновления центр станет еще приятнее и расширит свои мощности.

Запланированы ремонт инженерных сетей, кровли, фасада, цоколя и восстановление отмостки, обустройство лифта и пандуса, утепление фасадов, монтаж системы электроснабжения и видеонаблюдения.

После окончания реконструкции бизнес-инкубатор примет 56 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе мастерские по ремонту и изготовлению мебели, мастерскую по ремонту электрооборудования, юридическую консультацию, парикмахерскую, ателье, ремонт обуви, аптеку, магазины. Он станет центром торговли и предпринимательства для местных жителей.

Напомним, Центр начинающих предпринимателей Гатчинского района открылся в 2002-м в здании бывшей школы, построенном еще в 1957 году. Устаревшая постройка требовала капитального ремонта. В 2018-м закончили работы по проектированию реконструкции, подготовлена проектно-сметная документация. Получено положительное заключение экспертизы.

Но самое интересное впереди. Новый проект здания предусматривает размещение спортивного зала с раздевалками, душевыми, снарядной, комнатой тренера, кабинетом врача и массажным кабинетом. Пропускная способность спортивного зала - 11 человек в смену. Для работников центра также предусмотрены помещения для хранения верхней одежды, отдыха и приема пищи. Кроме того, территорию у бизнес-инкубатора облагородят: появятся парковка на 44 машино-места, зона отдыха, малые архитектурные формы и озеленение.

Общий объем финансирования составит 131 миллион рублей. Окончание работ запланировано на осень 2022 года.