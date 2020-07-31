Любит наряжаться и ничего не знает про ковид: 107-летняя жительница Петербурга раскрыла секрет долголетия

«Если вы не болеете, снимайте маски. Не нужно бабушку пугать. Я ей ничего не говорю про пандемию, чтобы не расстраивать», - такими словами нас встречает внучка долгожительницы Елена. Ее бабушке Ольге Арсентьевне Федоровой на днях исполнилось 107 лет. Комната пожилой женщины уставлена букетами цветов. Рядом на гладильной доске нежится кошка София.

Ольга Арсентьевна Федорова в молодости. Пересъемка: Олег Золото

- Она вас ждала, специально надела любимое платье, - рассказывает Елена. – Она вообще очень любит наряжаться, у нее целый шкаф одежды. Я ей показываю что-то, а она говорит да или нет.

Еще два года назад Ольга Арсентьевна в свой день рождения, выслушав все поздравления и приняв подарки, убежала во двор к соседкам. Женщина сама ходила в магазин и управлялась по хозяйству. Сейчас же возраст взял свое. Пенсионерка не ходит, плохо видит и неважно слышит. Зато иногда бывает разговорчивой – но это, как поясняет ее внучка, зависит от настроения. Сегодня, очевидно, из-за дождливой погоды, оно не очень, и потому долгожительница отвечала нам односложно.

На днях долгожительница отметила свое 107-летиеФото: из архива героя публикации

- Как вы сейчас себя чувствуете?

- Да всяко. Вот сижу, отдыхаю.

- Как день рождения отметили?

- Хорошо.

Родилась Ольга Арсентьевна в 1913 году в деревне в Новгородской области. Она была 12-й по старшинству в семье, где 13 детей. На ее век пришлись все крупнейшие потрясения страны: революция, крах Российской Империи, случились две мировые войны и одна гражданская, рухнул Советский Союз… И все это время Ольга Арсентьевна без устали работала на селе. Именно в этом, как говорит ее внучка Елена, и есть секрет долголетия бабушки.

Ольга Арсентьевна и Елена уже давно стали любимчиками прессыФото: Олег ЗОЛОТО

- Она до 88 лет вела хозяйство в деревне, - говорит Елена. – А оно там немаленькое – и куры, и скотина, и огород. Ни на что времени не было. Их семья всегда очень много и хорошо работала, была зажиточной. Но, к сожалению, все закончилось трагедией: их раскулачили, выселили в маленькую избушку, и многие тогда умерли от голода. По сути, Великую Отечественную пережили только 4 сестры.

Когда Ольге Арсентьевне исполнилось 88 лет, она переехала в Петербург. До этого в городе на Неве она бывала лишь «набегами» - навещала сестру. Сейчас пенсионерка живет с внучкой и ее мужем. Своих детей у Елены с супругом нет, и потому бабушка для них вместо ребенка.

Ольга Арсентьевна на свадьбе дочери в Ленинграде. Пересъемка: Олег Золото

- Вы знаете, я 20 лет посвятила тому, что ухаживала за бабушками, - делится Елена. – За бабушкой Олей и ее сестрой бабулей Катей. У бабушки Оли было трое детей… Но все наши родственники уже умерли. Вот и получилось, что бог мне подарил ребенка. Разумного, вежливого доброго, отзывчивого, послушного, но уже взрослого ребенка. Я постоянно рядом с бабулей, потому что ей всегда нужна помощь.

Главное, чему можно поучиться у ее бабушки, говорит Елена, - это оптимизм и жизненная стойкость. И даже сейчас, в 107 лет, она иногда ухитряется шутить – когда есть настроение.

И, что особенно радует, таких как Ольга Арсентьевна в Петербурге немало. На сегодня в Северной столице насчитывается более 400 долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж.