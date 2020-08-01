Ленинградская область отмечает День рождения: Праздник пройдет 1 августа во Всеволожске

В субботу, 1 августа 2020 года, Ленинградская область отмечает 93-летнюю годовщину со дня основания. В регионе начинается марафон праздничных мероприятий, который пройдет во Всеволожском районе. В 11 часов в парке «Песчанка» начался «Ленинградский пикник», на котором соберутся местные жители.

- Здесь будут организованы гастрофестиваль «Калейдоскоп вкуса» с кулинарными мастер-классами и концертная программа. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных норм и правил, - рассказали в администрации Ленобласти.

Сегодняшнее мероприятие станет первым в череде праздничных событий, посвященных Дню Ленинградской области. Все районы региона будут праздновать годовщину в течение месяца. Губернатор Александр Дрозденко посетит каждый локальный праздник, где будут вручены областные и государственные награды и будут организованы встречи с активами районов.

Регион празднует 93-летние со дня основанияФото: Олег ЗОЛОТО

- Мы только что пережили сложный период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Болезнь отступила, но не ушла. Я принял решение перенести на год торжество, которое мы планировали во Всеволожске. Но сам праздник нельзя отменить. В день рождения Ленинградской области мы будем подводить итоги минувшего года, да и всех 93-х лет, гордиться нашими земляками, добившимися побед и успехов, радоваться изменениям к лучшему, которые происходят на нашей малой родине, — заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

В субботу на празднике ленинградцы смогут отведать вкусные блюда, а также послушать выступления ВИА «Кураж FM», кавер-группы «Тру Пати Бэнд», оперные исполнители «MIDNIGHT OPERA» и барабанное шоу Драйм Тайм «Дефиле». «Ленинградский пикник» завершится ярким интерактивным шоу и фейерверком.

Губернатор Петербурга Александр Беглов тоже поздравил соседей с днем рождения.

- Нас объединяет общая история и судьба. Мы вместе храним память об эпохальных событиях: легендарных битвах князя Александра Ярославича на Неве и на Чудском озере, судьбоносных победах Петра Первого в Северной войне, основании Северной столицы России, героическом подвиге Ленинграда и его освобождении от фашистской блокады, - отметил Беглов.