«Это был легендарный, массовый подвиг»: в Петербурге открыли памятник героям псковской роты ВДВ

Вспоминать погибших товарищей петербургские десантники начали 1 августа – накануне своего официального праздника. В этот день в парке Боевого Братства состоялся торжественный митинг. Примерно в полдень к мемориалу, посвященному легендарной псковской роте ВДВ, начали стягиваться те, кто в разное время служил в десантуре. Голубые береты, тельняшки, флаги… Бойцы крылатой пехоты обнимались, поздравляли друг друга и приветствовали родственников павших в бою сослуживцев. Ведь сегодня день особенный: в Северной столице появились четыре памятника петербуржцам, погибшим в том страшном сражении в Аргунском ущелье.

«Он был похож на Есенина»

Под звуки военного оркестра родственники гвардейцев-десантников стягивают тканевую завесу с бюстов своих героев. Кто-то едва сдерживает слезы, кто-то, наоборот, дает им волю. Четыре имени: Сергей Жуков, Константин Тимошинин, Игорь Хворостухин, Дмирий Щемлев, и под каждым одна и та же подпись: «героические погиб в составе 6-й роты ВДВ 1 марта 2000 года в бою на высоте 776 у с. Улус-Керт».

Торжественный митинг прошел в парке Боевого братстваФото: Алина ЧЕМЕРИС

Парни, которым не исполнилось и 20 лет, были призваны на службу из Петербурга. Тогда никто из них и предположить не мог, что вступит в неравный бой с бандой международных террористов и погибнет. Как вспоминает Елена Ткачева, жуткая весть о смерти ее брата - гвардии младшего сержанта Сергея Жукова – пришла чудесным, солнечным мартовским утром.

- Мы с мамой тогда зарядку делали под видеоурок, - рассказывает женщина, - было прекрасное настроение, все было здорово. А потом нам позвонила девушка Сережи и сказала, что услышала по новостям страшное известие о трагедии в Чечне. Она хотела узнать все сама, но ей ничего не сказали – она же не родственница. И тогда начала выяснять мама. Я все время была с ней. С ужасом вспоминаю тот день. А ведь мама-то даже не знала, что Сережа в Чечне, он просил не рассказывать. Потому она и не поверила сначала. Думала, какая-то ошибка. Но когда мы поняли, что это правда, были в шоке.

Елена Ткачева - сестра гвардии младшего сержанта Сергея Жукова. Памятник ему теперь находится в парке Боевого БратстваФото: Алина ЧЕМЕРИС

По словам Елены, гибель брата она предчувствовала накануне – ей приснился сон, что в доме носят по кому-то траур. В ее памяти Сергей остался жизнерадостным и веселым парнем по прозвищу Есенин.

- Нас у родителей семеро всего, Сережа был шестым по счету, - вспоминает Елена. –Вы знаете, у него были такие кудрявые рыжие волосы и лицо в веснушках. К тому же очень уж он был на Есенина похож, потому его так и прозвали. А еще он стихи писал и играл в рок-группе. Достойным был человеком. Очень мы надеялись, что обойдет его беда в Чечне... А сегодня я счастлива, что появился этот бюст. Давно ждала этого дня.

«Война – это грязь»

Собираться в парке Боевого Братства накануне дня ВДВ у десантников традиция уже пять лет. Именно тогда здесь появился памятник, на котором высечены имена погибших бойцов 6-й роты.

К мемориалу легендарной псковской роте сегодня несли цветыФото: Алина ЧЕМЕРИС

- Это был легендарный, массовый подвиг, с которым в Новейшей истории ничто не может сравниться не только в нашей стране, но и в мире, - подчеркнул руководитель Союза десантников России в СЗФО Александр Турков. – Десантники ценой своей жизни остановили многократно превосходящие силы противника, нанесли ему серьезный урон. Иногда битва переходила в рукопашную, но наши герои все равно не пропустили негодяев вглубь своей территории.

Сегодня к мемориалу возлагали венки и цветы, а ветеранам боевых действий и родственникам героев вручали юбилейные медали. Юбилейные – потому что в этом году исполняется 90 лет со дня основания «Войск дяди Васи». Дмитрий Корхан бережно протирает свою медаль рукавом. Он в 1986 году воевал в Афганистане. Однажды, когда колонна возвращалась с боевого задания, танк подорвался на мине. Водитель «Урала», в котором был Дмитрий, попытался объехать этот участок по воде, но нарвался на фугас. Тех, кто был в кабине, контузило. А Дмитрия выкинуло из машины. В результате – сломанный позвоночник, два года госпиталей и инвалидная коляска.

Дмитрий и Борис уже 30 лет ходят вместе на все торжестваФото: Алина ЧЕМЕРИС

- Частично восстановился, теперь только так передвигаюсь, - улыбается Дмитрий. – Мне же тогда всего 19 лет было. Я когда попал в Афган, не понял сначала, что тут настоящая война. А когда осознал, стало очень страшно.

Вспоминать весь тот кошмар Дмитрий не любит, равно как и сопровождающий его товарищ Борис Марченко. Он воевал в первую Чеченскую. На вопросы о тех днях отвечает коротко.

- Я стараюсь хорошее помнить, - говорит он. – Из хорошего – мы молодые были. А война – это грязь. Она быстро из головы вылетает.

После торжеств десантники еще долго не расходились. Кто-то молча стоял у памятников, другие тихонько беседовали в сторонке.

В память о погибших десантников почетный караул торжественно пронес флагиФото: Алина ЧЕМЕРИС

КОНКРЕТНО

Бой за высоту 776 случился во время Второй чеченской войны. Длился он почти 20 часов с 29 февраля по 1 марта. В те дни 6-я рота Псковской гвардейской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с бандитами Хаттаба. Против 90 советских десантников выступили около 2500 тысяч боевиков и арабских наемников. В ходе жесточайшей схватки бойцы крылатой пехоты не пропустили террористов на свою территорию и уничтожили порядка 500 бандитов. Однако цена этого подвига оказалась высокой – из 90 бойцов погибли 84. В их числе 11 жителей Ленинградской области и четверо петербуржцев.