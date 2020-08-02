На выходных из Петербурга - за невестой в Иваново

Медленно, но уверенно в России начинают снимать ограничения, связанные с пандемией, и мы порядком уже засиделись в своих карантинных квартирах. Душа рвется в путешествие, но выбор для отдыха не такой богатый. Поднадоевшая и досконально изученная Турция или экзотическая Танзания, куда только билет на самолёт обойдётся в 80 000 рублей. В таких стеснённых обстоятельствах самое время исследовать глубинку нашей родины. Взглянув на список направлений из Санкт-Петербурга, замечаем Иваново. Тот самый город невест, места Левитана и Тарковского, которые вдохновлялись местными пасторальными пейзажами. Ну что же, последуем их примеру.

В одном месте можно увидеть разные эпохи нашей страныФото: Артем КИЛЬКИН

Для поездки на пару дней комфортнее будет путешествовать по воздуху. Вылетаем в 9 утра из Пулково и около 11 часов уже на месте. Аэропорт рядом с городом, в 10 километрах. История этого региона очень богата на события, только один факт того, что в 1920-е года партийное руководство страны планировало сделать Иваново столицей РСФСР вместо Москвы, уже настраивает на удивительное путешествие.

Иванов еще называют «Русский Манчестер» из-за множества промышленных сооружений из красного кирпича.Фото: Артем КИЛЬКИН

А где же невесты?

Первая же ассоциация с Иваново это «город невест», но мало кто знает, что он входит в известный российский туристический маршрут «Золотое кольцо». А вот ярлык с невестами к городу прилип из-за некогда крупнейшего в России текстильного производства, на котором в большинстве трудились девушки. Легкая промышленность тут зародилась не с проста.

К сожалению все невесты в Иваново давно заняты.Фото: Артем КИЛЬКИН

Хоть земли Ивановской области обширны, но урожайностью не могут похвастаться и по этой причине здесь начали выращивать лен, который хорошо растет на скудной почве. Этим промышляли местные жители с XVI века. Но теперь богатое производство пришло в упадок и даже большей частью съехало из столицы региона в мелкие города. А в советское время сюда специально передислоцировали военные части в попытке быстро выровнять гендерный баланс.

Ивановский конструктивизм

В 20-е – 30-е годы город бурно рос и встал вопрос о новой застройке. В те годы самым прогрессивным стилем в архитектуре считался конструктивизм и этот стиль оставил значительный след в жизни Иваново.

Иваново третья пролетарская столица СССР.Фото: Артем КИЛЬКИН

Для творчества молодых архитекторов из Москвы и других регионов страны здесь был большой простор. Идеология конструктивизма основывается на гармонии и утилитарности, этот стиль для пользы, удобства и гармонии.

Один из таких примеров здание Ивсельбанка архитектора Виктора Веснина. Трехэтажное сооружение стоит в центре города. Глухие монолитные стены контрастируют с массивными окнами.

Архитектурные памятники конструктивизму не редкость в Иваново.Фото: Артем КИЛЬКИН

Такой дизайн делает здание динамичным и объемным, зрительно уменьшая массивное сооружение. Сейчас здесь располагается местное отделение Центрального банка.

Русская сказка в миниатюре

Прогулявшись по центру города, решаем забраться еще глубже и исследовать истоки русской души. Садимся в рейсовый автобус и направляемся в поселок Палех. Там зародилось старинное русское направление живописи — палехская лаковая миниатюра. Легко узнаваемые образы жар-птицы, Василисы Прекрасной и сказки Пушкина, которые часто иллюстрировались в этом стиле. Яркие краски, сложная техника с большим количеством деталей и тончайшая ручная работа стали известны на весь мир после парижской выставки 1925.

Любую палехскую миниатюру можно увеличить до огромных размеров и детализация сохранится.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Палех произвел переворот в сознании иностранцев и в тот момент наш поселок стал центром мирового искусства, — рассказывает директор музея палехского искусства Ольга Колесова. - К нам стало приезжать много иностранцев, которые скупали буквально все, что делали местные умельцы.

Советские символы легко вплелись в древнерусский стиль живописьФото: Артем КИЛЬКИН

Тогда советское руководство поняло, что уже не в силах уничтожить это направление искусства, истоки которого базировались на написании икон. А если не можешь победить, то проще это приспособить. Так в старинную технику живописи вошли коммунистические образы. Лики святых заменили герои революции, а сказочные образы уступили место красному трактору и пионерам.

Палех и Петербург тесно связаны

В местном музее также сохранилась богатая коллекция древних икон, которые собирали с разных уголков России.

Для более состоятельных гостей в Палехе есть даже вертолетная площадка куда частенько наведываются гости из Москвы.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Свои иконы художники отправляли в Северную столицу. Оттуда поступала большая часть заказов и на роспись церквей. Так что ко многим храмам Санкт-Петербурга приложили кисти палешане, - продолжает Ольга Колесова.

Но не только религиозная тематика связывала этот богатый край с городом на Неве. В Палехе жил и трудился скульптор Николай Дадыкин, который принадлежал к древнему роду иконописцев, но выбрал другое направление в творчестве.

Николай Дадыкин принимал участие в послевоенной реконструкции большого каскада фонтанов в Петергофе.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Скульптор участвовал в конкурсе по установке памятника Пушкину на Площади искусств, но работа заняла только второе место, - заведующий отделом музея-мастерской Наталья Бушкова. Позже Дадыкин принял решение оставить памятник в Санкт-Петербурге и подарить Пушкинскому обществу, во дворе которого на Мойке, 12 его и установили.

На центральной площади недавно открыли парк, который неспроста так похоже на московское Зарядье, у них один и тот же архитектор.Фото: Артем КИЛЬКИН

Обратный путь

Быстро пробежавшись по маленькому поселку с неким сожалением понимаешь, что за один день все здесь не посмотреть. А ведь в Ивановской области еще есть левитановский Плес, купеческая Кинешма, «русская Венеция» Холуй и множество других небольших поселений, в которых сосредоточены те самые кусочки старинной русской души. После такой насыщенной поездки, мы решили выбрать транспорт поспокойнее и поехать по железной дороге.

Вокзал восстановили как изначально задумали архитекторы 30х годов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Оказалось, что в день нашего возвращения из Иваново открывают после масштабной реконструкции железнодорожный вокзал, который выполнен в том самом конструктивизме, о котором мы пишем выше. Его площадь превышает 9000 метров, а по размерам занимает почетное седьмое место в России.

Через огромные окна зал ожидания заливается солнечным светом.Фото: Артем КИЛЬКИН

- К сожалению вокзал пострадал от ряда реконструкций и архитектурный образ был нарушен, — рассказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. - Но сейчас по максимуму удалось реализовать прежний проект с удобством и комфортом для пассажиров. Используя самые последние технологии, удалось реализовать ту задумку, которая была у конструктивистов 30-х годов.