2020-08-01T20:13:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 августа 2020 года: Резкое снижение смертности

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 2 августа 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Последние новости о коронавирусе на 2 августа в ПетербургеПоследние новости о коронавирусе на 2 августа в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией с пандемией в Санкт-Петербурге. Постепенно эпидемия коронавируса уходит на спад. Так, на 2 августа 2020 года в Северной столице наблюдается снижение, как количества новых зараженных, так и летальных исходов.

- На утро воскресенья, 2 августа 2020 года, в Северной столице зафиксировано еще 164 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 31 622 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также за последние сутки полностью выздоровели 96 человек. Общее число вылечившихся от заразы достигло 23 466 пациентов. В общей сложности скончались 2 052 человека, из них 9 за последние сутки.

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 1 августа / Фото: Яндекс

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 1 августа / Фото: Яндекс

В целом в Петербурге наблюдается резкое снижение новых летальных случаев. Так, 31 июля смертей было подтверждено 22, 1 августа уже всего 9.

С понедельника, 3 августа, в Петербурге возобновят работу читальные залы государственных архивов. Посетить читальный зал можно только по предварительной записи. Запись ведется на август 2020 года по номерам телефонов, указанным на портале «Архивы Санкт-Петербурга».

В Ленинградской области ситуация следующая: за все время заразились 5916 человек, из них 4543 выздоровели и 56 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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