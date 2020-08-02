Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 августа 2020 года: Резкое снижение смертности

"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией с пандемией в Санкт-Петербурге. Постепенно эпидемия коронавируса уходит на спад. Так, на 2 августа 2020 года в Северной столице наблюдается снижение, как количества новых зараженных, так и летальных исходов.

- На утро воскресенья, 2 августа 2020 года, в Северной столице зафиксировано еще 164 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 31 622 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также за последние сутки полностью выздоровели 96 человек. Общее число вылечившихся от заразы достигло 23 466 пациентов. В общей сложности скончались 2 052 человека, из них 9 за последние сутки.

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 1 августа / Фото: Яндекс

В целом в Петербурге наблюдается резкое снижение новых летальных случаев. Так, 31 июля смертей было подтверждено 22, 1 августа уже всего 9.

С понедельника, 3 августа, в Петербурге возобновят работу читальные залы государственных архивов. Посетить читальный зал можно только по предварительной записи. Запись ведется на август 2020 года по номерам телефонов, указанным на портале «Архивы Санкт-Петербурга».

В Ленинградской области ситуация следующая: за все время заразились 5916 человек, из них 4543 выздоровели и 56 умерли.