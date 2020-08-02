2020-08-02T10:46:43+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 августа 2020 года составило 163 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 августа 2020 года
Роман ЛЯЛИН
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А местах скопления людей стоит носить маскиА местах скопления людей стоит носить маскиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 августа 2020 года продолжает держаться на одном уровне. Если за день до этого в городе выявили 161 инфицированного, то 2 августа медики диагностировали Covid-19 у 163 человек. При этом от инфекции в городе излечились 86 больных

- От коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге скончались 4 человека, - сообщают в оперштабе.

Всего же за сутки в Северной столице на опасную инфекцию обследовали 14 тысяч 461 человека. Под медицинским наблюдением сейчас 907 человек. Из них 5 - в обсерваторе, 519 - на самоизоляции, 500 - контактные.

Санкт-Петербург по числу заболевших за сутки занял четвертую строчку. В антирейтенге нас обогнали два уральских региона: ХМАО и Свердловская область, а также Москва.

Всего в Санкт-Петербурге за время пандемии заболели коронавирусом 31 тысяча 785 человек, выздоровели 23 тысячи 525 больных, умерли от инфекции - 2 тысячи 56 человек.

Всего в стране за сутки заболели 5 тысяч 427 человек, излечились 3 тысячи 649 больных, умерли от коронавирусной инфекции 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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