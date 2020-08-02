Солист первого состава группы «Ласковый май» госпитализирован в тяжелом состоянии в Санкт-Петербурге

В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь солиста первого состава культовой группы «Ласковый май». Александра Прико доставили к медикам в тяжелом состоянии. Об ухудшившимся здоровье певца сообщил его коллега Андрей Разин.

- Александр Прико был мной привезен в 1988 году в Москву в качестве солиста группы «Ласковый май» вместе с Игорем Игошиным, который, к сожалению, погиб, - поделился Андрей Разин. - Александр с семьей живет и работает в Санкт-Петербурге. Сейчас он находится в тяжелом состоянии во 2-м терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия. Группа «Ласковый май» очень переживает за него.

Прико был в первом составе группы "Ласковый май" Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

Андрей Разин уже созвонился с главным врачом больницы Валерием Стрижелецким. По его словам, медики сейчас делают все возможное. О диагнозе музыканта пока не сообщается. Андрей Разин сейчас в Краснодаре, но готовится в любой момент вылететь в Северную столицу.

- Надеюсь, что все будет хорошо, - пожелал здоровья коллеге Разин.

Сам Александр Прико о своей карьере в группе "Ласковый май" рассказывал, что в детском доме он учился с Юрой Шатуновым. Однако потом директор интерната перешла в другой детдом, забрав с собой Шатунова.

Прико (справа) был музыкантом в группе "Ласковый май" Фото: vk.com/sashapriko

- Через некоторое время в этот интернат перевели и меня, - делился Прико. - Там я познакомился с Сергеем Кузнецовым, стал участником группы "Ласковый май", а позже из Москвы приехал Разин, стал звать Сергея Кузнецова в Москву, позже и я приехал в столицу. Много гастролировали в основном составе из многочисленных составов "Ласковых маев". После того как Сергей Кузнецов ушел из "Ласкового мая" группа стала распаладаться, а я ушел вместе с Сергеем, и вскоре у нас появилась своя собственная группа "Мама".

Саша ПРИКО - Ради тебя.Ледовый дворец, Санкт-Петербург, 24.03.2013 г. Муз. и сл. Сергей Кузнецов

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