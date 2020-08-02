«Ядерные обломки могут упасть на города»: Ученые из Санкт-Петербурга нашли способ, как очистить космос от опасного для землян мусора

Уж, откуда-откуда, а из космоса мы угрозы пока не ждали. А Вселенная, как оказалось, припасла для нас немало сюрпризов. С освоением новых просторов человечество стало загрязнять не только свою землю, но и все, что находится за ее пределами. Ученые предупреждают, что в космосе помимо астероидов и метеоритов, летает много разного мусора, оставленного нами же. Среди него есть и много опасных для нас землян элементов. Например, ядерные или токсичные материалы, которые могут вполне сойти с орбиты и, не сгорев до конца, упасть на города, пройдя все плотные слои нашей атмосферы. От этого и решили нас застраховать ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ», которые в прямом смысле этого слова захотели навести порядок во Вселенной.

- Тысячи частиц спутников и ступеней ракет сегодня находятся на околоземной орбите. Двигаясь с большой скоростью, искусственные объекты в космосе могут столкнуться и с рабочими пилотируемыми космическими аппаратами, что приведет к их последующей разгерметизации и гибели астронавтов, - поясняют всю опасность космического мусора, оставленного человеком, ученые «ЛЭТИ».

Ученые из Санкт-Петербурга разрабатывают систему распознавания опасного мусора в космосе Фото: "ЛЭТИ"

Чтобы избежать угрозы из космоса, ученые решили научиться отделять зерна от плевел, а точнее - опасный искусственный мусор от естественного космического. Для этого они разрабатывают мудреную систему мультиспектрального видеомониторинга.

Свое ноу-хау специалисты из Санкт-Петербурга предлагают заранее устанавливать на космические аппараты перед тем, как отправить их в космос. Такой подход решит сразу две проблемы: во-первых, следить за опасными объектами можно будет непрерывно, во-вторых, аппарат будет двигаться с ними на более или менее одной скорости, что облегчит слежение. Вдобавок, система сможет распознавать, какой именно перед ними мусор, и отличать его от обычного свечения звезды.

Когда же система все-таки распознает опасный для землян мусор или космический объект, она сможет проанализировать его дальнейшую траекторию и угрозу падения на нашу планету.