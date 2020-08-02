Пиотровский постил видео в Instagram, а дочка Шойгу поставила рекорд: как в Санкт-Петербурге прошел полумарафон «Забег.РФ»

С самого утра центральные улицы Северной столицы в воскресенье, 2 августа, превратились в одну большую спортивную площадку. Все потому, что здесь организовали традиционный полумарафон «Забег.РФ». Это первое массовое спортивное мероприятие в России в период коронавируса. Представьте, только в Санкт-Петербурге ничего подобного не проводили более 4,5 месяцев…

И не удивительно, что поучаствовать в таком грандиозном событии собралось более 8 тысяч человек. Тем более что в этом году он проходит одновременно в 85 регионах России, и настроен попасть в Книгу рекордов Гиннесса как полумарафон, объединивший самое большое число городов.

Ксения Шойгу установила личный рекорд: преодолела 21,1 км за 1 час 40 минутФото: Полина ШАНДРАК

Уже с 8.30 у Исаакиевского собора сновала куча людей. На входе всем измеряли температуру, проверяли медицинские справки и пропускали за огороженную территорию.

И хоть до старта оставалось немало времени, никто не скучал, все занимались делом. Одни разминались под музыку, другие общались со своими приятелями и коллегами, третьи, лежа на специальных столах под навесом, наслаждались массажем. Для «ол инклюзив» не хватало только бассейна.

Преподаватель начальных классов Анна Авдеева из Лодейного Поля стала украшением полумарафонаФото: Полина ШАНДРАК

Очень повезло в этом году с погодой: никакого дождя, пекущего солнца. Можно было и шорты, и топ одеть покороче. Если, как говорится, есть чем гордиться.

Чтобы соблюдать социальную дистанцию, на старт выходили группами. Ровно в 9 утра на «экскурсию» по историческим местам Санкт-Петербурга отправились первые бегуны. Каждый преодолевал свою дистанцию, а их всего было четыре: 1520 метров, 5, 10 и 21,1 километра.

Берите пример: Нине Тарелкиной 72 года и это ее 141 забег!Фото: Полина ШАНДРАК

Уже через полчаса к финишной рамке приближался первый участник - 25-летний Александр Яремчук. Он мастер спорта международного класса, паралимпиец. В прошлом году выиграл «Белые ночи». Поэтому обойти всех в 10-км любительском забеге, парню из Архангельской области не составило большого труда.

Спустя 10 минут прибежала Нина Темякова – мастер спорта по спортивному ориентированию, член сборной России.

Борис Пиотровский взял дистанцию 10 километров и параллельно успевал выкладывать видео в InstagramФото: Полина ШАНДРАК

- Хотела на полторы минуты быстрее, но не получилось, - с сожалением рассказала она. - Именно к этому забегу не готовилась. Все-таки я профессиональная спортсменка, тренируюсь постоянно.

Всех без исключения встречали бурными аплодисментами. Болельщиков собралось немало. Алена Бурдина оказалась в их числе неслучайно: пришла на полумарафон поддержать 47-летнего супруга Анатолия. Он бегун-любитель уже 2,5 года. Любовь к бегу пришла к нему после того, как мужчина бросил курить и узнал, что у него межпозвоночная грыжа.

В 2020 году мероприятие объединило более ста тысяч участников из 85 городов РоссииФото: Полина ШАНДРАК

- В спорт ударился по полной: постоянно тренируюсь дома за городом. Это уже мой третий забег в этом году. Послезавтра уезжаю покорять Эльбрус, - поделился петербуржец. – Супругу потихонечку тоже приобщаю.

Неудивительно было встретить среди участников издателя и амбассадора полумарафона «Забег.РФ» Бориса Пиотровского. Он как истинный фанат спорта и здорового образа жизни старается не пропускать такие события.

Все участники на входе показывали медицинские справки о здоровьеФото: Полина ШАНДРАК

- На старте была легкая паническая атака от такого большого количества людей, но потом все улетучилось, - признался знаменитый петербуржец. – "Бежалось" 10 километров замечательно, в режиме быстрой прогулки. Параллельно еще общался с друзьями. Погода сделала настоящий праздник. И организовано все идеально.

Отличить в толпе 72-летнюю Нину Тарелкину от молодых участников было сложно: жизнерадостная, в отличной физической форме. Совсем и не скажешь, что пенсионерка. Секрет ее стройности и красоты в том, что всю жизнь женщина занималась велосипедным спортом, а в 60 лет начала бегать.

Абсолютные победительницы забега на 10 км: 1-ое место - Мария Кузовлева (слева), 2-е место - Нина Темякова (справа)Фото: Полина ШАНДРАК

- Это уже мой 141 забег. Пробежала 5 км. Ожидала лучший результат. Из-за травмы ноги было немного тяжеловато. Обычно преодолеваю дистанции длиннее. Но меня еще ждет 1,5 километра. Поэтому немного передохну и снова в бой, - с улыбкой поделилась она.

Для многих пробежать полумарафон – верхушка айсберга, которую не всегда удается покорить. А для кого-то это возможность установить новый личный рекорд. И организатор «Забег.РФ», руководитель «Лиги Героев» это доказала на собственном примере. Дочка министра обороны России Сергея Шойгу Ксения пробежала 21,1 км за 1 час 40 минут.

У Анатолия Бурдина была горячая группа поддержкиФото: Полина ШАНДРАК

А вот удастся ли Санкт-Петербургу стать рекордсменом среди других городов в этом году, а России попасть в книгу рекордов Гиннеса, узнаем позже. Ну как бы то ни было, сегодня в культурной столице на забеге собралось намного больше участников, чем в прошлые годы. Ни это ли наше достижение?!