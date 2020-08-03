Продолжение следует: новые серии «Тайны следствия» снимают в рекордные сроки

Драки, задержания, похищения, погони - все это на фоне прекрасных городских пейзажей Петербурга. Сериал телеканала «Россия» «Тайны следствия», который с 2000 года снимают в Северной столице, уже стал рекордсменом по продолжительности в эфире отечественного телевидения. Дольше только «Санта-Барбара» шла! Однако останавливаться авторы картины не собираются - в июле началась работа над юбилейным 20-м сезоном.

Исполнительницей главной роли следователя Марии Швецовой по-прежнему остается красавица Анна Ковальчук. Еще одна главная роль у ее партнера - актера Игоря Николаева. Он-то как раз и поделился с «Комсомолкой» некоторыми секретными подробностями со съемок новых «Тайн следствия».

ПАНДЕМИЯ ВСЕ СДВИНУЛА, НО НЕ ОТМЕНИЛА

С Игорем Николаевым мы встречаемся на знаковом для него месте - у дома 22 по Камской улице. Сейчас здесь находится Музей Ксении Петербуржской, а когда-то это был обычный жилой дом. Несмотря на дождь и типичную для Северной столицы промозглую погоду, артист был при параде. Он вышел к нам в фирменной кепочке, по которой запомнился зрителям его персонаж Леонид Кораблев.

Встретились на Васильевском острове не случайно, здесь когда-то снимали один из эпизодовФото: Артем КИЛЬКИН

- Видите это окно? - Указывает Николаев на второй этаж музея. - Это была моя комната раньше. Да-да, я тут жил до 1975 года примерно. В коммуналке. Сейчас там уже, конечно, все перестроено. Я как-то зашел туда, вспомнил, где кухня была. С этим местом у меня вообще много связано, да и «Тайны следствия», кстати, тоже здесь отметились. Около киоска напротив дома кого-то задерживали в 17-м сезоне.

Работа над новыми сериями картины началась 4 июля. Как поясняет Николаев, если бы не пандемия, съемки стартовали бы раньше. Но дедлайны никто не отменял, и чтобы все успеть, артисты сейчас работают вдвое больше. В день снимают множество эпизодов, постоянно меняют локации.

Сейчас работа происходит вот в таких условиях. ФОТО: Инстаграм Анны Ковальчук

- Моего героя на экране будет чуть больше, чем в прошлом сезоне. Во всяком случае, в первых 12 сериях, а дальше все зависит от сценаристов и их фантазии, - делится актер. - Загруженность у нас серьезная, но работать комфортно. У нас всегда есть возможность для импровизации. Мы вместе можем поработать над текстом и придумать какие-то «фишечки» для героев, которые потом так любят наши зрители.

СКУЧНО НЕ БУДЕТ

По сюжету Леонид Кораблев - сотрудник отдела оперативно-розыскного бюро. В 12-м сезоне «дорастает» до начальника уголовного розыска. Зрители привыкли, что Кораблев не женат, детей не имеет, живет с котом. Но в прошлом сезоне все изменилось.

Воооон в той комнате в коммуналке жил артист, сейчас это уже музейФото: Артем КИЛЬКИН

- Кот, увы, остался в 19-м сезоне. Сейчас у Кораблева другие интересы. Как мы помним, у него наконец-то появилась личная жизнь. Другой вопрос: чем это все может закончиться? - рассуждает Николаев. - Он уже не в том возрасте, когда бросаются омут с головой. Хотя... Возможно, что его отношения с любимой женщиной должны пройти проверку на прочность.

За 20 лет съемок в жизни Кораблева прошло примерно столько же времени. И за этот период, как говорит Игорь Николаев, его герой поменялся. Он стал терпимее к людям, рассудительнее, а также получил погоны подполковника, что тоже отразилось на характере.

Съемки 20-го сезона будут проходить в Петербурге и в Карелии. ФОТО: Кадр из фильма

- Новый сезон порадует зрителей не только изменениями, произошедшими с Кораблевым, - рассказывает Николаев. - В фильме, например, появятся новые персонажи. Линии личной жизни героев тоже будут иметь свое продолжение и готовят множество сюрпризов. Скучно точно не будет!

КОРАБЛЕВ В ДЕЛЕ

Несмотря на то что многие зрители давно влюбились в «Тайны следствия» и с нетерпением ждут выхода нового сезона, сам Игорь Николаев никогда сериал не пересматривал. И на то несколько причин.

- Я очень рад, что у фильма есть поклонники, но я сам люблю другое кино и другие сериалы, - признается актер. - В этом смысле я как сапожник без сапог. Да и потом, если стану смотреть, начну придираться к своей работе. Я довольно самокритичен.

В новом сезоне Кораблёва будет больше. Наконец-то у него появилась женщинаФото: Артем КИЛЬКИН

Ожидается, что новые серии «Тайн следствия» выйдут на экраны в новом сезоне. Как поясняет Николаев, такова традиция. Будет ли это логической точкой или авторы сериала опять станут снимать продолжение, актер не знает. Все зависит от рейтингов и зрительской любви.

- Стану ли я сниматься дальше? Почему нет? Я люблю своего персонажа, и жители его тоже любят. Если продолжение все же будет, Кораблев точно в деле, - заключил артист.

Самые долгие российские сериалы:

«След» - 17 сезонов

«Солдаты» - 17 сезонов

«Улицы разбитых фонарей» - 16 сезонов

«Детективы» - 14 сезонов

«Возвращение Мухтара» - 12 сезонов

«Ментовские войны» - 11 сезонов.