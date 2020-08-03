Пчелиный воск и масло жожоба: Как сделать косметику в домашних условиях и не навредить коже

Косметика в наше время - вещь важная, и губки подкрасить надо, и реснички, а помимо этого нужно еще и за кожей ухаживать. Не всегда это легко, цены на заморские средства часто кусаются, да и отечественные обойдутся в копеечку. Может самой сделать? Обратилась за помощью к всемогущему Google, который выдал мне рецепт красоты: «смешайте слезы дракона, чешуйки русалки и щепотку пыльцы цветущего папоротника». Хм, похоже на сказочное зелье. А реально ли приготовить полезную косметику в домашних условиях?

ПРОФЕССИОНАЛ В ДЕЛЕ

Чтобы не испортить красоту, обратимся к профессионалам. Помочь мне вникнуть в производство натуральной косметики решила кремовар Яна Нагинская, которая уже три года оттачивает свое мастерство.

- Начинала, конечно, как любитель, многого не зная, - говорит Яна. - Потом прошла обучение и сейчас помогаю людям избавиться от проблем с кожей. Муж жалуется, что в холодильнике вместо еды всякие бутылочки и скляночки, ну а что с этим поделаешь?

Перед началом обрабатываем все поверхности.Фото: Артем КИЛЬКИН

Учиться на специальных курсах - вариант действительно хороший, тогда вы не сможете навредить себе неправильными пропорциями или ингредиентами. Но нужно много времени, денег и уверенность в том, что ты хочешь этим заниматься. Но чтобы это понять, нужно попробовать. Так с чего же начать новичку?

НОВИЧКАМ НА ЗАМЕТКУ

- Тем, кто только собирается погрузиться в эту сферу стоит начинать с помады и бальзамов для губ, - объясняет Яна. - Это достаточно бюджетно и не особо сложно.

- Какой главный секрет успеха в этом деле?

- Секрет в чистоте, - смеется Яна.

Первое правило - стерильное рабочее место, маска, перчатки и шапочка на голове. Если нарушить это условие, косметика, конечно, получится, но храниться будет недолго.

- Я бы еще посоветовала тщательно проверять информацию из интернета, зачастую там пишут что попало, - добавляет Яна.

- Во многих рецептах был упомянут мгновенный результат. То есть я уже сегодня не узнаю себя в зеркале? Надо было на память хоть сфотографироваться, - рассуждаю я о будущем.

- Не волнуйтесь, такого быстрого эффекта не бывает. Это обман, но многие думают, как вы. Потом приходят через день с претензиями. Ощутимый результат можно увидеть только через двадцать пять дней, когда кожа обновится, - поясняет Яна.

В составе - масла, воск и другие ингридиенты.Фото: Артем КИЛЬКИН

КУХОННЫЙ ШТУРМ

Когда подготовились к производству, можно доставать ингредиенты и нужную технику. Главное, что необходимо иметь под рукой - это плита, на которой можно подогреть смесь, кастрюля с водой и весы. Дальше залезаем в закоулки своей кухни, ищем термометр, несколько небольших чистых емкостей и баночки, в которых будет готовый продукт.

- Набор простой, при желании собрать его можно в доме любой хозяйки, - рассказывает Яна.

- А вот это что за палочка? Что-то я у себя дома такой ни разу не встречала, - удивляюсь я.

- Конечно, я использую профессиональную технику, но обойтись можно и тем, что под рукой. Вместо стеклянной палочки берем обычную ложку, - поясняет Яна.

С составляющими будущей помады оказалось немного сложнее. Здесь обычная ромашка с поля и подсолнечное масло не подойдут, придется побегать по магазинам. Когда Яна выставила передо мной все необходимое, количество баночек ужаснуло, а от их названий вообще дурно стало.

- Это же какая-то химия! А где цветочки, выжимки, масла?

- Выглядит, конечно, внушительно, но на самом деле все просто и натурально, - смеется Яна.

Мне показалось, что сделать помаду дома легко.Фото: Артем КИЛЬКИН

ВАРИМ «ЗЕЛЬЕ»

Начнем с основы, берем воск авокадо, карнаубский и канделильский. Знаю, слова загадочные, но по-русски это все просто растительные воски. При желании можно заменить их на обычный пчелиный, главное, чтобы аллергии не было.

Дальше добавляем масла, у нас это жожоба, ши и какао. Топим все это на водяной бане, а потом мешаем, пока не остынет градусов до пятидесяти.

Теперь самое интересное: добавляем консервант, витамин Е, краситель и ароматизатор. Запаха мокрого асфальта или страниц книги, к сожалению, не нашлось, обойдемся обычной вишней.

- Для красоты можем добавить оксид железа, - предлагает Яна.

Оказалось, что это не кусок арматуры, как представила я, а красный порошок, один из натуральных красителей. Железо добавили, теперь разливаем по упаковкам, ждем, пока застынет, и потом уже будем пробовать.

ЦЕНА ВОПРОСА

Когда появится результат, мы уже выяснили, а что насчет материальной выгоды? Себестоимость у натуральной косметики небольшая. К примеру, чтобы купить все ингредиенты, необходимые для помады, придется потратить около тысячи рублей. Но такого набора хватит примерно на двадцать помад. Получается, пятьдесят рублей за штуку. А вот купить готовый продукт у профессионала так дешево не получится, ручная работа как-никак. Одна баночка крема - около 2500 рублей. К слову, мы его тоже попробовали сделать сами, но это уже целая лабораторная работа.

Из одной порции получается целая партия готового продукта.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юлия ВАИЛОВА, врач дерматолог и косметолог: Это игра в заботу об экологии

- Перестаньте врать сами себе. Это касается как производителей, так и покупателей. Единственная проблема, которую решает натуральная косметика - это экологическая. Что касается пользы для кожи, то если она здоровая, то крем ей не навредит, он просто будет бесполезен. С таким же успехом можно намазаться сметаной и положить огурцы на глаза. Если кожа нездорова, то так можно нарушить ее защиту, и станет только хуже. К тому же нельзя говорить, что она полностью натуральна, там все же есть эмульгаторы, которые соединяют воду и масло. А еще в составе консерванты для долгого хранения. И вообще зачем изобретать велосипед, когда можно купить готовый продукт? И все же перед применением посоветуйтесь со специалистом.

МНЕНИЕ

Светлана ИСАЕВА, «миссис Санкт-Петербург»: Меньше ешь, больше улыбайся

- К натуральной косметике я отношусь хорошо. Самой готовить времени не хватает, но если кто-то продает, могу купить. Главное, чтобы с душой сделано было, тогда приятно. Но все равно такие продукты не так эффективны, как, к примеру, инъекции. Сама я считаю, что красота идет изнутри, все зависит от нашего здоровья, поэтому пью витамины и веду активный образ жизни. Но лучший рецепт красоты звучит так: поменьше ешь, больше улыбайся и радуйся жизни!