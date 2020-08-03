2020-08-03T14:45:54+03:00
Общество

«Деньги взяли, а сами не снимают»: «Ленфильм» закрыл базу актеров

Как ни странно, это сделано, чтобы артисты могли сниматься и зарабатывать
Петр КИБЕР
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"Ленфильм" закрыл актерскую базу из-за приостановки съемок."Ленфильм" закрыл актерскую базу из-за приостановки съемок.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Новость о том, что «Ленфильм» закрыл актерскую базу, наделала много шума и привела к самым невероятным выводам, чуть ли не о желании киностудии сдавать артистов в прокат. Однако, здесь лишь хотели дать возможность артистам из базы заработать в кризисное время. Как обстоят на самом деле, корреспонденту «КП-Петербург» рассказали на самом «Ленфильме».

- Сейчас база не пользуется популярностью. Люди записываются, платят деньги, а взамен ничего не получают. Мы не хотим людей обманывать, поэтому базу закрыли , но дали возможность проверенным кастинг-директорам иметь бесплатный доступ, - пояснил представитель «Ленфильма» Анатолий Аграфенин.

Другими словами, чтобы быть в актерской базе киностудии и иметь возможность сниматься, пусть даже в массовке, многие петербуржцы платили от одной до четырех тысяч рублей - все официально - за фото и портфолио. Однако пока карантин приостановил все проекты, съемок нет.

Съемочный день для массовки стоит 700 рублей. Больше роль - больше денег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Съемочный день для массовки стоит 700 рублей. Больше роль - больше денег.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы не хотим, чтобы думали: «деньги взяли, а не снимают», поэтому мы открыли доступ для проверенных кастинг директоров, чтобы они приглашали наших актеров. Это даст возможность им заработать, - заявил представитель «Ленфильма».

При этом на доверчивых петербуржцах, мечтающих сняться в кино, нередко наживались мошенники. Они находили людей через актерскую базу, брали предоплату за включение в список участников съемок от имени киностудии, а потом исчезали. Раньше «Ленфильм» пытался отслеживать такие случаи и предупреждал, но сейчас такой возможности нет. В том числе и поэтому была закрыта база.

К слову, в самой базе находится около тысячи человек. Это и те люди, которые играют в массовках. Им обычно платят по 700 рублей за съемочный день - деньги совсем небольшие, но для многих это просто хобби, возможность увидеть известных актеров, прочувствовать атмосферу кино. Пока все они томятся без дела.

Когда база вновь заработает, пока неизвестно. Это зависит от начала съемок и возобновления проектов, которых на «Ленфильме» пока в работе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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