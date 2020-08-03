2020-08-03T20:17:15+03:00
Общество

Сроки действия сертификатов на покупку жилья продлят в Санкт-Петербурге

Речь идет о тех семьях, которые не успели воспользоваться льготой из-за «карантина»
Полина ЖУКОВА
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Срок действия неиспользованных жилищных сертификатов В Петербурге продлят.Срок действия неиспользованных жилищных сертификатов В Петербурге продлят.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге решили продлить действие социальных сертификатов на жилье. Теперь у тех семей, которые не успели во время «карантина» воспользоваться льготой, будет еще полгода. Об этом на заседании правительства в понедельник, 3 августа, рассказал председатель Жилищного комитета Виктор Борщев.

Речь идет только о тех петербуржцах, чьи сертификаты на получение или покупку жилья заканчиваются в период с 1 апреля до 30 сентября 2020 года.

– Это связано с тем, что в этот период были введены ограничительные меры, и люди не могли оформить или подобрать себе жилье. Были закрыты МФЦ, нотариаты, агентства недвижимости и так далее, – объяснил Виктор Борщев.

Продлят сертификаты в беззаявительном порядке – то есть автоматически. Бегать ни с какими документами не придется. К слову, изначально срок действия сертификата составляет 12 месяцев.

Напомним, что получить социальную выплату могут петербуржцы, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Это, например, малоимущие или многодетные семьи, участники программы расселения коммуналок и другие. За прошлый год сертификаты на покупку или строительство жилья получили 5685 семей. На эти субсидии в 2019-м выделили 8 миллиардов рублей. Сегодня льготой все еще не успели воспользоваться 1153 семьи.

А ЧТО ЕЩЕ?

Под программу расселения аварийного жилья в Петербурга попадут еще три дома – в Красногвардейском и Курортном районах. Это здания на шоссе Революции, в поселке Песочный и в Сестрорецке. Всего там проживают 19 семей – это 42 человека. Новые квартиры все они должны получить до конца 2021 года.

К слову, за все время в программу по расселению аварийного жилья было включено 997 домов. В них проживали больше 16 тысяч семей. Как отметил губернатор Александр Беглов, Петербург резко продвинулся в решении этого вопроса: на сегодня 976 домов уже расселены.

– У нас остался 21 дом – это 105 семей. Мы должны полностью закрыть проблему. В Петербурге не должно быть аварийных домов, – подчеркнул губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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