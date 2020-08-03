Чайник «Золушки» и костюм из операторской пленки: в Петербурге открывается выставка реквизита Ленфильма

Стоит только шагнуть в выставочный зал Ленфильма, и, кажется, будто фрагменты легендарных советских кинолент перемешались в голове и сложились в новую, удивительную картину. На старинном троне, который достался киностудии еще в 20-е годы, по очереди сидят Петр I, король из «Золушки» и Филипп Киркоров, а в нежно-розовом, расшитом бисером платье, по очереди щеголяют Светлана Крючкова и Софи Марсо. С 4 августа экспозиция, на которой представлены костюмы и вещи в разное время снимавшиеся в картинах Ленфильма, открывается для посетителей. Корреспонденты «Комсомолки» накануне заглянули на выставку и узнали судьбу некоторых уникальных экспонатов.

Вещи закупали в деревнях

Оказавшись у стендов со старинными музыкальными инструментами и причудливыми, вырезанными из дерева фигурами, представляется, что вы находитесь в антикварном магазине. Хотя некоторые вещи не найти даже там.

Рубель. Его дня картины "Снегурочка" купили у деревенских жителейФото: Андрей ГАШЕВ

- Вот эти рожки были сделаны специально для фильма Павла Кадочникова «Снегурочка». Они даже звучат, хотя и не так, как настоящие, - рассказывает начальник цеха подготовки съемок Ленфильма Елизавета Пахомова. – Но некоторые экспонаты авторы кино искали по деревням. Прежде, чем купить деревянные, будто тотемные, изображения бобыля и бобылихи, пришлось объездить множество сёл в разных регионах.

В этой же витрине – расписная балалайка и скрипка, а чуть ниже – рубель. Его тоже привезли из деревни. С помощью ребристой деревянной доски сельчане стирали и гладили вещи, а во время народных гуляний использовали ее как музыкальный инструмент – водили по неровностям палкой или ложкой.

Эта подставка для нот снялась в 70 фильмахФото: Андрей ГАШЕВ

Особое место здесь занимает подставка для нот в виде лиры. Она была куплена у коллекционера специально для фильма «Серебряные струны». После этой блистательной «роли», предмет стал кочевать из одного кино в другое, и в итоге снялся примерно в 70-ти картинах.

- Это удивительная вещь из орехового дерева, невероятно изящная, - с восхищением говорит Елизавета Пахомова. – Она очень красивая, в единственном экземпляре у нас. Ее поставишь на рояль, и она уже создает характер. Такие детали очень много значат для зрителя.

Трон для Петра I и Киркорова

Уникальный реквизит попадал на киностудию самыми разными путями. Помимо тех вещей, что покупались и шились под определенные фильмы, были и те, что достались «по наследству» после революции. Как поясняет Елизавета Пахомова, одним из первых декретов молодой советской власти был документ о сохранении музеев. После этого очень многие стали звонить на Ленфильм и просить забрать старинные, но уже не нужные предметы.

Чайник, с которым ловко управляется Золушка, достался Ленфильму от богатых владельцев. ФОТО: Кадр из фильма

- Таким образом к нам попал, например, этот огромный чайник, который снимался в «Золушке» 1947 года, - рассказывает Елизавета Алексеевна. – Он тяжеленный! Я его двумя руками еле поднимаю. По объему, наверное, как ведро… Бедная Янина Жеймо. Этот чайник до того, как стать реквизитом, был на кухне в каком-то богатом дома. Ему больше ста лет. Мы хоть сейчас можем с вами налить в него воды и поставить на печь. Будет вкусный чай.

Еще один старинный экспонат – трон, обшитый красным бархатом. Обивка на нем новая, равно как и золотое покрытие. Раньше это была позолота, но она облетело, и кресло просто покрасили. По словам Елизаветы Пахомовой, трону примерно лет 120 и стоял он не просто в каком-то богатом доме, а скорее всего, во дворце.

Трон, возраст которого более ста летФото: Андрей ГАШЕВ

- Он у нас участвовал в съемках о проклятых империалистах в 20-х годах, - смеется экскурсовод. – Ну и Петр I из фильма 1936 года, конечно, на нем сидел, и в той самой «Золушке» этот трон появляется. Ну а в преддверии 2019 года он снимался в современном телевизионном шоу. На нем сидел Киркоров в потрясающе ярком наряде и ставил ножки на этот пуфик. Боже, как это здорово выглядело!

Особая гордость для сотрудников Ленфильма – фрагмент решетки, которая до того, как попасть на съемки – а это примерно полтора века назад - находилась на территории нынешнего 4-го павильона. До революции там располагалось варьете «Аквариум», а подобными решетками отгораживались друг от друга столики посетителей.

Золотистая решетка раньше была перегородкой между столами в варьете "Аквариум"Фото: Андрей ГАШЕВ

Екатерина Великая и Анна Каренина в одном платье

Невероятным шармом веет и от костюмов. Здесь есть платье, в котором знаменитая Светлана Крючкова играла императрицу Екатерину Великую в фильме «Царская охота». Но на этом «кинокарьера» платья не закончилась. После Крючковой его надевали зарубежные актрисы.

В этом платье Светлана Крючкова играла Екатерину Великую, а Софи Марсо - Анну КаренинуФото: Андрей ГАШЕВ

- В 90-е годы у нас был период, когда мы много работали с иностранными артистами, - поясняет Елизавета Пахомова. – Мы тогда сняли огромное количество распутиных, екатерин и петров первых. И вот в этом платье, например, играла Анну Каренину Софи Марсо. Не каждое платье может этим похвастаться.

Но самым удивительным, пожалуй, здесь можно назвать костюм, в котором блистал на экране легендарный Человек-амфибия в исполнении красавца Владимира Коренева. На витрине – два чешуйчатых комбинезона, сделанных вручную. Чтобы костюм сверкал в кадре, съемочной группе пришлось применить смекалку.

Костюм ихтиандра создан из операторской пленки, поэтому он прекрасно блестит в кадре. ФОТО: Кадр из фильма

- Сначала прорезиненный комбинезон стали обшивать тканевыми чешуйками. Вручную, ряд за рядом, - объясняет экскурсовод. – Но когда ихтиандр вынырнул в нем из воды, все поняли, что чешуя не блестит. И тогда был придуман совершенно гениальный ход: решено было отмыть операторскую пленку, нарезать чешуйки из нее и ими обшить. Эффект был достигнут! Это потрясающе! Никогда ничего подобного никто не делал.

В общей сложности на выставке Ленфильма петербуржцы увидят порядка 500 предметов реквизита. Экспозиционные залы, как говорит Елизавета Пахомова, заждались посетителей. Ведь с июня месяца сотрудники киностудии отмывали и обновляли витрины. Ну как же еще с пользой провести карантин?

В музее Ленфильма есть также комната, посвященная героям фильма о Шерлоке ХолмсеФото: Андрей ГАШЕВ

Конкретно:

Выставка Ленфильма будет работать с 11.00 до 22.00

Взрослый билет стоит 370 рублей, детский – 270. Их можно купить в сувенирной лавке.

Проход на экспозицию будет каждый час группами до 5 человек. Чтобы не стоять весь день в очереди, сотрудники Ленфильма советуют заранее записываться по телефону +7 (812) 606 65 03.