Скейт-парк появится осенью 2020 года под Коломяжским путепроводом в Санкт-Петербурге

Осенью в Петербурге появится новое общественное пространство для активной молодежи. В Приморском районе сделают скейт-парк и вело-роллерную трассу. Расположена площадка будет под Коломяжским путепроводом. Уже определился подрядчик, который и займется строительством. На месте начались подготовительные работы: установили информационный щит и ограждения, а также завезли необходимые материалы.

Площадка будет состоять из двух частей. Первую приспособят для скейтбордистов: там установят рампы и другие сооружения для занятий этим видом спорта. Вторая часть будет представлять из себя так называемый «памп-трек». Это трасса для велосипедистов-экстремалов с неровным рельефом – ямами, кочками, уклонами.

Скоро здесь появится спортплощадка. Фото: vk.com/tvbspb

– Территория под Коломяжским путепроводом идеально подходит для такой площадки: она расположена в транспортной доступности, но при этом в отдалении от жилых домов, так что спортсмены не будут никому мешать, – отмечают в администрации Приморского района.

К слову, подобные спортплощадки под путепроводами вполне распространенное решение за рубежом. Кроме того, у местоположения нового пространства в Петербурге есть и еще свои плюсы.

Инициативу представили в рамках проекта "Твой бюджет" в 2018 году. Фото: vk.com/tvbspb

– Площадка может стать внесезонной, потому что путепровод будет служить своеобразной «крышей» и будет укрывать спортсменов от дождя и снега, – добавляют в администрации.

На строительство скейт-парка и памп-трека планируют потратить почти 30 миллионов рублей. Площадку обещают открыть уже в октябре 2020 года.

КСТАТИ

Идея создать такое пространство принадлежит участникам проекта «Твой бюджет-2018» Елизавете Челноковой и Михаилу Сазонову. Реализуется она только сейчас, потому что инициатива эта сложная и нестандартная. Как отмечают в пресс-службе проекта, это нормальная практика, ведь целый год потребовался только на проектно-сметную документацию и согласование, а также общественные обсуждения и встречи с проектировщиками. В апреле был объявлен конкурс на поиск подрядчика, а теперь дело «за малым» – непосредственно строительством.