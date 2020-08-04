Популярного TikTok-блогера нашли задушенным в квартире друга в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли задушенным известного TikTok-блогера, который публиковал видео под ником Егор Громов. За жизнью 22-летнего парня, принадлежащего к ЛГБТ сообществу, следили более 3 тысяч подписчиков. А утром 2 августа 2020 года его тело обнаружили в квартире дома на улице Маршала Казакова.

- В 12 часов 2 августа в полицию поступило сообщение от 45-летнего мужчины, который сообщил, что в своей квартире в доме 28/3 по Маршала Казакова он нашел труп своего знакомого, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

У парня было более 3 тысяч подписчиковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда по адресу приехали правоохранители, то они увидели, что молодой блогер был явно убит. Все лицо у парня было в кровоподтеках, на шее следы удушения. Эксперты установили, что Громов умер от асфиксии.

Надо отметить, что Егор Громов – это не настоящее имя парня. Сам он был из Таджикистана и поменял имя для того, чтобы стать более популярным в социальных сетях. В своем TikTok молодой человек выкладывал видео, как он поет, танцует или просто дурачится.

В итоге по подозрению в преступлении блогера был задержан хозяин квартиры, который и обратился в полицию. Уголовное дело об убийстве еще не завели. Сейчас следователи проводят проверку для того чтобы установить реальные обстоятельства и причины смерти.